Émirats arabes unis : arrêtées pour avoir filmé les frappes iraniennes, plusieurs personnes risquent de lourdes sanctions

Plusieurs personnes ont été interpellées et accusées par les Émirats arabes unis d’avoir menacé la sécurité nationale après avoir filmé les attaques iraniennes sur son territoire.

Des images qui pourraient leur coûter cher. Ce dimanche, le média émirien Gulf News a rapporté que les Émirats arabes unis avaient arrêté 25 personnes accusées d’«avoir publié, sur des plates-formes numériques, des contenus trompeurs qui portent atteinte aux mesures de défense nationale et glorifient les actes d'agression militaire contre l'État».

Cet événement intervient alors que le gouvernement local opère à une veille rigoureuse de son espace numérique pendant les attaques de l’Iran sur son territoire. Ces personnes de nationalités différentes ont été divisées en trois groupes. Le premier est visé pour «avoir diffusé des images montrant le passage et l'interception de missiles dans l'espace aérien de l'État, les impacts qui en ont résulté et des rassemblements de personnes venues constater les dégâts».

Le deuxième groupe serait composé d’individus ayant publié du contenu généré par intelligence artificielle, et le troisième, de personnes qui auraient fait l’éloge de l’Iran sur Internet.

La veille, la police d'Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis, avait annoncé avoir arrêté 45 personnes, dont des étrangers, pour «diffusion d'informations trompeuses, enregistrement et partage de vidéos». Ils sont accusés d'avoir «filmé différents lieux lors d'événements en cours et de les avoir publiés sur les réseaux sociaux», ont aussi déclaré les autorités sur X.

Plusieurs avertissements

Plus tôt encore, l’arrestation d’un sexagénaire britannique parmi un autre groupe de 21 personnes a aussi attiré l’attention de la presse internationale. En vacances à Dubaï au moment des frappes, il aurait filmé celles-ci. Transféré aux douanes locales selon Detained in Dubai, une organisation humanitaire basée à Londres, il aurait ensuite supprimé la vidéo de son téléphone.

Selon la fondatrice de l’association, Radha Stirling, les charges qui vise les personnes arrêtées «sont très floues», a-t-elle confié à la BBC.

Aux premiers jours de la guerre, la police de Dubaï avait alerté les habitants de la ville sur ses réseaux sociaux. «Il est interdit de diffuser de fausses informations ou tout contenu qui contredit les communiqués officiels ou qui est susceptible de semer la panique parmi la population ou de menacer la sécurité, l'ordre ou la santé publique», avait-elle écrit.

En cas de non respect de ces consignes, une personne condamnée pourrait avoir à purger une peine allant jusqu’à deux de prison et 200.000 dirhams (presque 50.000 euros).