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Espagne : les images terrifiantes de l'effondrement d'une tour d'un château médiéval au milieu de visiteurs (vidéo)

Le château a été immédiatement bouclé et toutes les visites ont été suspendues pour les prochaines semaines. [© @IgdePablo / X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En Espagne, une tour du château médiéval d’Escalona, près de Tolède, s’est effondrée samedi 14 mars au matin sous les yeux de touristes attendant l’ouverture du site. Aucun blessé n’est à déplorer. 

Une scène spectaculaire. Samedi 14 mars au matin, plusieurs touristes attendaient l’ouverture du château médiéval d’Escalona, près de Tolède, en Espagne, lorsqu’un incident s’est produit sous leurs yeux. Alors qu’ils se trouvaient encore à l’extérieur de la forteresse, l’une des tours du monument s’est soudainement effondrée.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, quelques pierres se sont d’abord détachées de la tour, suscitant l’inquiétude des personnes présentes. Quelques secondes plus tard, la structure s’est entièrement effondrée dans un grand fracas, soulevant un important nuage de poussière.

Aucun blessé à déplorer

Interrogé par El País, le maire d’Escalona, Álvaro Gutiérrez, a estimé qu’une «tragédie» avait été évitée. Les visiteurs ont attendu dans la file avant l’ouverture du site. Selon l’élu, si l’effondrement s’était produit une demi-heure plus tard, les touristes auraient déjà été à l’intérieur de la forteresse.

Aucun blessé n’a été signalé, mais des débris ont atteint le parking voisin et ont endommagé plusieurs voitures.

Construite il y a plus de sept siècles, la forteresse a compté jusqu’ici huit tours albarranes, ces tours défensives situées à l’écart des remparts. 

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Le château a été immédiatement bouclé et toutes les visites ont été suspendues pour les prochaines semaines, le temps de mener un audit afin d’évaluer l’état du reste du monument.

Espagnechâteauéboulementdanger

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