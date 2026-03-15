Espagne : les images terrifiantes de l'effondrement d'une tour d'un château médiéval au milieu de visiteurs (vidéo)

En Espagne, une tour du château médiéval d’Escalona, près de Tolède, s’est effondrée samedi 14 mars au matin sous les yeux de touristes attendant l’ouverture du site. Aucun blessé n’est à déplorer.

Une scène spectaculaire. Samedi 14 mars au matin, plusieurs touristes attendaient l’ouverture du château médiéval d’Escalona, près de Tolède, en Espagne, lorsqu’un incident s’est produit sous leurs yeux. Alors qu’ils se trouvaient encore à l’extérieur de la forteresse, l’une des tours du monument s’est soudainement effondrée.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, quelques pierres se sont d’abord détachées de la tour, suscitant l’inquiétude des personnes présentes. Quelques secondes plus tard, la structure s’est entièrement effondrée dans un grand fracas, soulevant un important nuage de poussière.

🇪🇸 | España | Última hora | Se derrumba parte del castillo de Escalona en Toledo.



Es un castillo con 2.000 años de historia. Fue fortaleza romana.



Fue tomado durante la Reconquista por Alfonso VI en el año 1.000.



Ese castillo representa la Historia de España en toda su… pic.twitter.com/RKzMnfcKTR — Hugo de Payns (@IgdePablo) March 14, 2026

Aucun blessé à déplorer

Interrogé par El País, le maire d’Escalona, Álvaro Gutiérrez, a estimé qu’une «tragédie» avait été évitée. Les visiteurs ont attendu dans la file avant l’ouverture du site. Selon l’élu, si l’effondrement s’était produit une demi-heure plus tard, les touristes auraient déjà été à l’intérieur de la forteresse.

Aucun blessé n’a été signalé, mais des débris ont atteint le parking voisin et ont endommagé plusieurs voitures.

Construite il y a plus de sept siècles, la forteresse a compté jusqu’ici huit tours albarranes, ces tours défensives situées à l’écart des remparts.

Le château a été immédiatement bouclé et toutes les visites ont été suspendues pour les prochaines semaines, le temps de mener un audit afin d’évaluer l’état du reste du monument.