Guerre en Iran : ce que l'on sait du tir d'un «missile sophistiqué» par le Hezbollah sur une base aérienne du centre d'Israël

Le Hezbollah libanais a affirmé ce dimanche avoir visé avec un «missile sophistiqué», la base aérienne de Palmachim dans le centre d'Israël, qui de son côté mène une vaste campagne de frappes aériennes contre le Liban. Voici ce que l'on sait.

En raison d’une alliance étroite entre l’Iran et le Hezbollah, le Liban est en proie, depuis le 2 mars, à une vaste campagne de frappes israéliennes ayant causé la mort d’au moins 850 personnes, selon un bilan établi par le ministère de la Santé libanais. En réponse, la formation pro-iranienne a annoncé avoir bombardé la base de Palmachim, dans le centre d'Israël, avec un «missile sophistiqué». L’État hébreu n’a pas confirmé à ce stade.

Dans un communiqué, le Hezbollah a précisé que la base, au sud de Tel-Aviv, «est distante de 140 km de la frontière» entre le Liban et Israël. Le groupe, qualifié d’organisation terroriste par de nombreux pays occidentaux, a également revendiqué des attaques contre des objectifs dans le nord d'Israël et sur les troupes israéliennes entrées en territoire libanais, près de la frontière.

Un plan pour mettre fin à la guerre ?

La formation pro-iranienne a plongé le Liban dans la guerre régionale, en lançant des missiles sur Israël pour venger la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Alors qu'Israël menace d'une opération terrestre d'envergure, une source officielle libanaise a annoncé que le gouvernement allait former une délégation pour négocier directement avec le pays voisin avec lequel il est techniquement en état de guerre.

Le site américain Axios a affirmé samedi que la France avait élaboré une proposition pour mettre fin à la guerre prévoyant la reconnaissance de l'Etat d'Israël par le Liban. La diplomatie française a démenti, affirmant qu'il n'y avait «pas de plan français», mais que Paris soutenait l'ouverture des autorités libanaises aux pourparlers directs avec Israël et avait proposé de les faciliter.

De son côté, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar, interrogé par la presse, a affirmé qu'aucune négociation directe n'était prévue avec Beyrouth.