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Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.
Je l’ai appelé à mettre fin immédiatement aux attaques inacceptables que l’Iran mène contre les pays de la région, qu’elles soient directes ou via des proxies, comme au Liban et en Irak.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 15, 2026
Cinq personnes ont été blessées dimanche dans les tirs de roquettes qui ont visé l'aéroport international de Bagdad, qui abrite aussi un centre diplomatique américain au sein d'un vaste complexe militaire, ont annoncé les services de sécurité irakiens.
"Cinq roquettes ont visé l'aéroport international de Bagdad et ses abords, faisant quatre blessés parmi les employés et le personnel de sécurité, ainsi qu'un ingénieur", a indiqué dans un communiqué la cellule média des services de sécurité. Les projectiles sont notamment tombés dans l'enceinte de l'aéroport civil, mais aussi sur une station d'épuration d'eau, près d'une base de l'aviation militaire irakienne et d'une prison haute sécurité, précise le communiqué.
La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (Finul) a annoncé que ses Casques bleus avaient essuyé dimanche dans le sud du pays des tirs "probablement de groupes armés non étatiques", deux jours après une autre frappe sur une base.
"Aujourd'hui, les soldats de la Finul ont essuyé à trois reprises des tirs, probablement de groupes armés non étatiques, alors qu'ils effectuaient des patrouilles autour de leurs bases", a déclaré la force présente dans le sud du Liban depuis 1978.
"Deux patrouilles ont riposté en légitime défense et après de brefs échanges les patrouilles ont repris leurs activités prévues", a indiqué la force, ajoutant qu'aucun soldat n'avait été blessé.
Plusieurs drones et roquettes ont visé dimanche soir une base militaire de l'aéroport international de Bagdad, ont indiqué à l'AFP trois sources de sécurité irakiennes, un correspondant de l'AFP faisant état de plusieurs déflagrations entendues dans la capitale irakienne.
"La base militaire à l'aéroport de Bagdad a été visée par neuf attaques de drones et de roquettes", a indiqué à l'AFP une de ces sources, une deuxième précisant que trois drones ont été abattus par la défense antiaérienne.
Depuis le début de la guerre lancée par Washington et Israël contre l'Iran, des groupes irakiens pro-iraniens mènent des attaques régulières contre cette base militaire à l'aéroport de Bagdad qui accueillait jusqu'à récemment des effectifs de la coalition internationale antijihadiste et conserve aujourd'hui un centre diplomatique et logistique américain où sont encore stationnés des militaires.
Huit personnes ont été légèrement blessées dimanche dans le centre d'Israël après des tirs de missiles iraniens, ont annoncé les services de secours, lors d'une journée marquée par des alertes à répétition.
La police a déclaré qu'un missile équipé d'une tête à sous-munitions avait visé la région de Tel-Aviv, dans un message accompagné d'images de vidéosurveillance montrant une explosion provoquée par la chute d'un projectile en pleine rue, dans une zone urbaine.
Des journalistes de l'AFP sur un lieu d'impact, également à Tel-Aviv, ont vu plusieurs voitures détruites et des débris au sol, dans une rue où étaient déployées des forces de sécurité et des secouristes.
"L'un des missiles est tombé ici, juste derrière moi. Nous sommes en plein centre de Tel-Aviv", a déclaré le commissaire de police Shlomi Schlezinger, présent sur les lieux, en soulignant que la frappe n'avait fait "aucune victime" mais "beaucoup de dégâts collatéraux sur les voitures et les bâtiments".
Il a ajouté que les missiles visaient "des endroits toujours bondés, des lieux très fréquentés, avec du monde, les grandes métropoles, les centres-villes".
Un responsable du Hamas a été tué dans une frappe israélienne tôt dimanche sur la région de Saïda dans le sud du Liban, a indiqué à l'AFP une source du mouvement islamiste palestinien, allié au Hezbollah libanais.
"Un responsable du Hamas, Wissam Taha, a été tué ce matin à Saïda", a précisé cette source à l'AFP sous couvert d'anonymat. Une frappe ciblée a visé un appartement d'une zone résidentielle proche de cette ville, la principale du sud du Liban, qui abrite le plus grand camp palestinien du pays. Israël a mené à plusieurs reprises des frappes sur ce camp, affirmant viser le Hamas.
Du pétrole provenant des réserves stratégiques va être débloqué "immédiatement" en Asie et en Océanie, et dès fin mars en Amérique et en Europe après la décision des pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de libérer une partie de ces stocks pour amortir la flambée des prix née de la guerre au Moyen-Orient, a indiqué l'AIE dimanche.
"Des plans individuels de mise en oeuvre ont été soumis par les pays membres de l'AIE. Ces plans indiquent que des stocks seront mis à disposition par les Etats membres de l'AIE en Asie et Océanie immédiatement, tandis que des stocks de membres de l'AIE aux Amériques et en Europe seront mis à disposition à partir de la fin du mois de mars", selon l'agence filiale de l'OCDE.
L'armée italienne a indiqué dimanche qu'une attaque de drone avait visé la base Ali Al Salem, au Koweït, qui abrite des militaires italiens et américains, précisant que la frappe n'avait pas fait de blessés.
"La base Ali Al Salem au Koweït a été la cible ce matin d'une attaque de drone qui a touché l'abri d'un appareil sans pilote de la Task Force italienne, qui a été détruit", a indiqué le chef de l'état-major de l'armée italienne, le général Luciano Portolano, dans un communiqué sur X. "Tout le personnel est sain et sauf", a-t-il ajouté.
L'armée italienne précise que les effectifs sur la base ont été réduits ces derniers jours en raison "de l'évolution de la situation sécuritaire dans la zone". "Le personnel qui reste sur la base a la charge de mener à bien les missions essentielles" de cette présence militaire, selon cette source.
"L'aéronef touché était un élément essentiel pour les activités opérationnelles et était resté déployé dans la base pour assurer la continuité des opérations", indique l'armée italienne.
L'Iran "ne voit aucune raison de négocier" avec les Etats-Unis, a affirmé son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, après que Donald Trump a assuré que Téhéran voulait "conclure un accord" pour mettre fin à la guerre, dans une interview diffusée dimanche.
"Nous ne voyons aucune raison de négocier avec les Américains parce que nous étions en train de parler avec eux quand ils ont décidé de nous attaquer et c'était la deuxième fois" que cela se produisait, a souligné M. Araghchi, interviewé dans l'émission "Face the Nation" sur CBS. Le chef de la diplomatie iranienne faisait référence à l'opération américaine lancée en juin 2025, au milieu de négociations entre Washington et Téhéran.
Claude Moniquet : «Les résultats des frappes iraniennes sont assez misérables» #MidiNewsWE
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— CNEWS (@CNEWS) March 15, 2026
Ce dimanche, le Hezbollah a affirmé avoir lancé un missile «sophistiqué» sur la base aérienne de Palmachim, dans le centre d’Israël.
Dans un communiqué, la formation pro-iranienne précise que la base, au sud de Tel Aviv, «est distante de 140 km de la frontière» entre le Liban et Israël. Le Hezbollah a également revendiqué des attaques contre des objectifs dans le nord d'Israël et sur les troupes israéliennes entrées en territoire libanais, près de la frontière.
Selon un chef de la diplomatie iranien, la guerre ne prendra fin que quand l'Iran sera «certain» qu'elle ne pourra se reproduire.
Ce dernier a également affirmé que l’Iran dispose de «nombreuses preuves» que des bases américaines au Moyen-Orient ont été utilisées pour l'attaquer.
Le chef de la diplomatie israélienne a affirmé ce dimanche qu'aucune négociation directe n'était prévue avec le Liban.
«La réponse est non», a ainsi déclaré le ministre Gideon Saar, interrogé par la presse sur d'éventuelles négociations entre Israël et le Liban.
Une source libanaise avait quant à elle déclaré samedi que des négociations étaient «à l'ordre du jour» et que des préparatifs pour la formation d'une délégation étaient «en cours», tout en relevant qu'il fallait aussi «un engagement israélien en faveur d'une trêve ou d'un cessez-le-feu».
L'armée iranienne a déclaré dimanche avoir mené des frappes de drones visant notamment une importante unité de police et un centre de communications par satellite en Israël.
Dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Irna, l'armée a affirmé "avoir ciblé les centres de sécurité et quartiers généraux de la police du régime sioniste", y compris l'unité spéciale Lahav 433, le FBI israélien, et un centre de communications satellitaire, "avec de puissantes attaques de drones".
Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi a exhorté dimanche les autres nations à éviter toute action qui pourrait étendre la guerre avec Israël et les Etats-Unis, après un appel à la rescousse de Donald Trump pour sécuriser le détroit d'Ormuz.
Au cours d'un entretien téléphonique avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, M. Araghchi a appelé les autres pays à "s'abstenir de toute action pouvant mener à une escalade et à une extension du conflit", selon un communiqué de son ministère.
La veille, le président américain avait appelé d'autres pays, citant notamment la France, la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni, à envoyer des navires de guerre pour sécuriser les approvisionnements mondiaux en pétrole transitant par le stratégique détroit, largement bloqué par l'Iran.
Le ministre britannique de l'Energie Ed Miliband a jugé ce dimanche essentiel de faire baisser les tensions au Moyen-Orient, après l'appel du président américain Donald Trump à ce que les navires de guerre d'autres pays contribuent à la protection des approvisionnements mondiaux en pétrole transitant par le détroit d'Ormuz.
«Le plan doit maintenant être une désescalade du conflit», a-t-il ainsi déclaré à la télévision de la BBC.
«Nous discutons actuellement avec nos alliés et partenaires d'un éventail d'options afin de garantir la sécurité du transport maritime dans la région», avait également affirmé ce samedi un porte-parole du ministère britannique de la Défense.
Selon un responsable sud-coréen, la Corée du Sud est en train d’examiner l’appel de Donald Trump à envoyer des navires pour sécuriser le détroit d’Ormuz.
Ce dimanche, le gouvernement israélien a annoncé avoir lancé «une vaste vague» de frappes dans l’ouest de l’Iran.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont juré ce dimanche de «traquer et tuer» le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, au 16ème jour de la guerre entre la République islamique, Israël et les Etats-Unis.
S’il est «encore en vie», «Nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces», ont-ils notamment écrit sur leur site internet Sepah News.
De fortes explosions ont retenti tôt ce dimanche matin à Manama, la capitale du Bahreïn, alors que l'Iran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe, selon deux journalistes de l'AFP sur place.
Depuis le début de la guerre, le Bahreïn a dit avoir intercepté 125 missiles et 203 drones iraniens et déplore un bilan de deux morts. Dans les autres pays du Golfe, ces attaques ont fait 24 morts.