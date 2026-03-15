Huit personnes ont été légèrement blessées dimanche dans le centre d'Israël après des tirs de missiles iraniens, ont annoncé les services de secours, lors d'une journée marquée par des alertes à répétition.

La police a déclaré qu'un missile équipé d'une tête à sous-munitions avait visé la région de Tel-Aviv, dans un message accompagné d'images de vidéosurveillance montrant une explosion provoquée par la chute d'un projectile en pleine rue, dans une zone urbaine.

Des journalistes de l'AFP sur un lieu d'impact, également à Tel-Aviv, ont vu plusieurs voitures détruites et des débris au sol, dans une rue où étaient déployées des forces de sécurité et des secouristes.

"L'un des missiles est tombé ici, juste derrière moi. Nous sommes en plein centre de Tel-Aviv", a déclaré le commissaire de police Shlomi Schlezinger, présent sur les lieux, en soulignant que la frappe n'avait fait "aucune victime" mais "beaucoup de dégâts collatéraux sur les voitures et les bâtiments".

Il a ajouté que les missiles visaient "des endroits toujours bondés, des lieux très fréquentés, avec du monde, les grandes métropoles, les centres-villes".