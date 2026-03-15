Guerre en Iran : à qui appartient le détroit d'Ormuz ?

Alors que les tensions militaires s'intensifient dans la région, une question demeure : qui contrôle réellement ce bras de mer appelé détroit d'Ormuz ?

C'est l'un des passages maritimes les plus stratégiques au monde. Partagé entre l'Iran au nord et Oman au sud, le détroit d'Ormuz voit transiter chaque année près de 2.400 navires pétroliers. Et dans ses eaux, s'appliquent un droit international garantissant la libre circulation des navires, civils comme militaires.

Mais aujourd'hui ce principe se heurte à celui de la guerre : mines maritimes, drones... pour faire pression sur les États-Unis, qui détiennent la principale maritime de la région. Depuis le 2 mars, Téhéran cible le détroit en représailles aux frappes israélo-américaines.

Une partie du pétrole mondial menacée ?

Face à ces attaques, Washington a appelé à une mobilisation massive pour maintenir le détroit ouvert et sûr et a déployé sa flotte, car l'enjeu est immense.

Si le détroit d'Ormuz devait être totalement bloqué, une grande partie du pétrole mondial se retrouverait menacé et les prix pourraient bel et bien exploser