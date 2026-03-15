Guerre en Iran : voici la somme astronomique dépensée chaque jour par les Etats-Unis

En l'espace d'une semaine, les États-Unis ont dépensé plus de 11 milliards de dollars dans le conflit contre l'Iran. C'est déjà l'équivalent de plus de la moitié des moyens utilisés lors de la première année de guerre en Afghanistan.

Les États-Unis mettent les moyens. Selon des chiffres révélés par le quotidien américain «The New York Times», l'opération «Fureur Épique», lancée le samedi 28 février contre l'Iran, dépasserait largement le milliard de dollars dépensés par jour de conflit. Et la facture globale pourrait encore augmenter.

Après un briefing des membres du Congrès, organisé mardi dernier par le Pentagone, la première semaine de guerre contre l'Iran aurait coûté plus de 11,3 milliards de dollars aux États-Unis (9,85 milliards d'euros).

Un montant qui pourrait être revu à la hausse, les coûts liés à la préparation des frappes n'ayant pas été pris en compte.

3,7 milliards de dollars pour les 100 premières heures

Cette première semaine aurait coûté environ 5,6 milliards de dollars en munitions (bombes, missiles, intercepteurs).

Le reste (5,7 milliards) a couvert, sur les six premiers jours, l’ensemble des opérations et des soutiens (air, mer, logistique). Les deux premiers jours auraient été les plus coûteux avec environ 2,8 milliards de dollars dépensés, puis un peu moins d’un milliard les quatre suivants.

Dès le jeudi 5 mars, le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS), un centre de réflexion indépendant installé à Washington, avait chiffré à 3,7 milliards de dollars le coût des 100 premières heures de l'opération militaire américaine, soit près de 900 millions par jour.

Une somme qui recouvrait trois différents types de dépenses : les coûts opérationnels (environ 196 millions de dollars au total), ceux liés au remplacement des munitions utilisées (environ 3,1 milliards de dollars), et les dépenses liées au remplacement des pertes au combat et à la réparation des dommages aux infrastructures (environ 350 millions de dollars).

À titre de comparaison, en Irak, où les États-Unis ont mené une guerre entre mars 2003 et décembre 2011, les dépenses sur la première année ont atteint 4,4 milliards de dollars mensuels, soit environ 52 milliards sur un an. À partir de 2007, elles ont augmenté atteignant environ 8 milliards de dollars par mois, soit environ 96 milliards par an.