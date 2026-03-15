Guerre en Ukraine : nouveau système de défense français, soutien américain, tensions avec la Hongrie… Les mises au point de Volodymyr Zelensky

Alors que la situation semble figée depuis plusieurs semaines entre l'Ukraine et la Russie, Volodymyr Zelensky a pris la parole ce week-end, évoquant notamment ses alliés et le nouveau système de défense aérienne français.

Où en est vraiment la guerre en Ukraine ? Alors que la situation sur le front semble figée depuis plusieurs semaines, et que tous les regards se tournent vers le Moyen-Orient, Volodymyr Zelensky a évoqué le conflit russo-ukrainien ce samedi (dans des propos placés sous embargo jusqu'à ce dimanche).

Notamment la situation avec ses alliés, et le nouveau système de défense SAMP/T aérien français, prochainement déployé. Il sera testé contre des missiles balistiques russes comme «alternative» au système américain Patriot, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

«Nous recevons un système cette année que nous testerons face aux menaces balistiques», a précisé le président ukrainien. Il s'agit du «sujet le plus important» des ses discussions avec Emmanuel Macron à Paris vendredi.

Le système dispose d'une capacité unique en Europe à intercepter des missiles balistiques manœuvrants, des missiles de croisière hypersoniques, des drones et des avions de chasse furtifs. Il peut suivre plus de 1.000 cibles à la fois.

«Nous ne voulons pas perdre les Américains»

En plein contexte de crise et de guerre au Moyen-Orient, notamment entre l'Iran, Israël et les États-Unis, Volodymyr Zelensky n'a pas caché son inquiétude de voir les États-Unis réduire leur engagement vis-à-vis de l'Ukraine.

«Nous ne voulons pas perdre les Américains» alors qu'ils «sont, sans aucun doute, actuellement davantage concentrés sur le Moyen-Orient», craint-il.

«Nous démontrons notre volonté d'aider les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient» en leur offrant l'expertise ukrainienne en drones et «nous espérons très vivement qu'en raison du Moyen-Orient, les États-Unis ne se détourneront pas de la question de la guerre en Ukraine», a-t-il insisté.

Des alliés trop pressants ?

Le président Zelensky a également tenu à mettre au clair certaines choses vis-à-vis de ses alliés européens, qu'il accuse de faire du chantage en pressant Kiev de réparer l'oléoduc Droujba qui transporte du pétrole russe, au cœur d'une dispute entre l'Ukraine et la Hongrie.

«Ils me forcent à rétablir le Droujba» en liant ce dossier à un prêt européen de 90 milliards de dollars (environ 78 milliards d'euros), bloqué par Budapest et qui sert notamment à acheter des armes pour l'Ukraine, s'est-il agacé. Il a affirmé que «cela s'appelle du chantage».

L'Ukraine s'est toutefois dite prête à travailler avec tout dirigeant hongrois qui «n'est pas un allié» de Vladimir Poutine, a déclaré Volodymyr Zelensky à quelques semaines d'élections législatives en Hongrie qui pourraient entraîner un changement de gouvernement.

Le gouvernement actuel de Viktor Orban est accusé par l'Ukraine de «diffuser un sentiment antiukrainien» dans son pays.