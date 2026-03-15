Salvador : un séisme de magnitude 5,3 enregistré au large des côtes du pays, les secousses ressenties dans plusieurs Etats voisins

Un tremblement de terre de magnitude 5,3 a secoué samedi soir les côtes du Salvador et plusieurs régions voisines d’Amérique centrale. Aucune victime ni dégât n’ont été signalés pour l’instant par les autorités.

Une nuit mouvementée. Un séisme de magnitude 5,3 s’est produit dans la nuit de samedi à dimanche au large du Salvador, dans l’océan Pacifique. La secousse a été ressentie dans plusieurs zones du Salvador, mais aussi au Honduras et au Nicaragua, sans faire de victimes ni provoquer de dégâts signalés à ce stade.

Selon les données sismologiques, le tremblement de terre s’est produit vers 23 heures, heure locale. Son épicentre se situait en mer, à environ 68 kilomètres au nord-est de la ville salvadorienne de Chirilagua, à une profondeur d’un peu moins de 56 kilomètres.

Surveillance des autorités, pas de risque de tsunami

Au Salvador, les services de la protection civile ont indiqué suivre la situation par précaution après la secousse ressentie dans plusieurs localités.

Les autorités n’ont toutefois signalé aucun incident majeur dans les heures qui ont suivi. Le ministère de l’Environnement a également précisé qu’aucun risque de tsunami n’était envisagé.

Des habitants du Honduras et du Nicaragua, pays voisins du Salvador, ont également éprouvé la secousse, sans que les autorités locales ne rapportent de personnes affectées. Les séismes sont fréquents dans cette partie de l’Amérique centrale.

La région se situe à la jonction des plaques tectoniques Caraïbes et Cocos, dont la rencontre provoque régulièrement des mouvements telluriques dans le Pacifique.