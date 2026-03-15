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Suisse : le pays fait valoir son «droit à la neutralité» pour refuser le survol de son territoire par des avions militaires américains

Le gouvernement suisse a expliqué que «le droit de la neutralité s'applique». [©Phil NOBLE/REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Pour la première fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, la Suisse a rejeté deux demandes des États-Unis de survol de son territoire, en raison de son «droit à la neutralité».

En faisant valoir son «droit à la neutralité», la Suisse a, pour la première fois depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, annoncé samedi avoir rejeté deux demandes des États-Unis de survol de son territoire. 

Dans un communiqué, le gouvernement suisse a précisé que les Américains ont déposé plusieurs demandes en ce sens, notamment pour des aéronefs militaires. «Au total, deux demandes en lien avec la guerre en Iran ont été rejetées», a-t-il indiqué, précisant avoir traité samedi l'ensemble des requêtes déposées par Washington. 

Elles concernaient «chacune un avion de reconnaissance», pour un passage le 15 mars, dans l'espace aérien suisse. 

«les vols à des fins humanitaires ou médicales» autorisés

Le gouvernement suisse a ensuite tenu à s'expliquer, en confiant que «les États-Unis et Israël sont en guerre contre l'Iran», en conséquence de quoi «le droit de la neutralité s'applique». Il a également souligné que «le droit de la neutralité interdit les survols effectués par des parties à un conflit à des fins militaires en rapport avec ledit conflit».

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Malgré ces deux refus, le gouvernement suisse s'est montré davantage clément, en donné son aval à un vol de maintenance. Tout en ajoutant que sont autorisés «les vols à des fins humanitaires ou médicales, y compris le transport de blessés, ainsi que les survols qui n’ont aucun lien avec le conflit». 

Depuis 1815, la Suisse est reconnue officiellement comme étant un pays neutre par la communauté internationale. Sa neutralité est permanente, armée et librement choisie.

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