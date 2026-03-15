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Suisse : une femme meurt percutée par plusieurs véhicules sur une autoroute

Si l'identité de la victime n'a pas encore été établie, une enquête a été ouverte. [© Unsplash]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Percutée par plusieurs véhicules, une femme est décédée tôt ce dimanche 15 mars, à Muttenz en Suisse. Les circonstances exactes restent encore à définir, une enquête a été ouverte.

C'est à 3h57, ce dimanche 15 mars, que la centrale d'engagement de la police a reçu un appel. Ce dernier signalait qu'une femme gisait sur une voie de circulation de l'autoroute suisse en direction de Berne/Lucerne. 

Selon la police cantonale de Bâle-Campagne, citée par nos confrères de 20 Minutes, «plusieurs véhicules sont entrés en collision avec la femme», finalement décédée, «alors qu'elle se trouvait sur la chaussée». Aucune précision n'a, pour l'heure, été donnée si la victime se trouvait à bord d'un véhicule ou à pied.

Une enquête ouverte

Conséquence directe : l'autoroute a ainsi dû être entièrement fermée durant plusieurs heures. De quoi entraîner de fortes perturbations du trafic, tout autour du lieu en question. 

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Si, pour l'heure, les circonstances exactes ne sont pas connues et l'identité de la victime n'a pas encore été établie, une enquête a été ouverte pour éclaircir la situation. La police a également lancé un appel à témoins et a recommandé à toute personne ayant été témoin de la scène de contacter la police locale. 

SuisseAutoroutesaccident de la route

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