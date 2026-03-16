Azerbaïdjan : qui est Martin Ryan, le Français condamné à dix ans de prison pour «espionnage» ?

Arrêté en 2023 en Azerbaïdjan, l'homme d'affaires français Martin Ryan, a été condamné ce lundi à dix ans d'emprisonnement pour «espionnage» au profit de la France. Le Quai d'Orsay avait toujours rejeté ces allégations.

Accusé d'avoir été «recruté comme agent-espion par des membres de la Direction générale de la sécurité extérieur (DGSE) française», l'homme d'affaires Martin Ryan a été condamné ce lundi à dix ans de prison par un tribunal azerbaïdjanais.

Pour ces lourdes allégations d'«espionnage» au profit de Paris, que le Quai d'Orsay a toujours rejetées, le ressortissant français risquait jusqu'à quinze ans de prison. Alors qu'il avait été arrêté en décembre 2023, le Parquet avait requis contre lui onze ans d'emprisonnement, lors de son procès débuté en janvier 2025.

En plus de Martin Ryan, un présumé complice et citoyen azerbaïdjanais, Azad Mamedli, a été condamné à douze ans de prison, pour «haute trahison». D'après les autorités azerbaïdjanaises, l'homme d'affaires avait recruté Azad Mamedli et organisé une rencontre entre lui et des agents des services de renseignement français, qui l'auraient chargé de recruter des Azerbaïdjanais et des Russes dans une université de Moscou où il étudiait.

«Je ne suis pas un espion, j'ai tenté de le prouver tout au long du procès»

Les accusations sont copieuses à l'encontre du ressortissant français. Recruté par des membres de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) française travaillant à l'ambassade de France à Bakou, Martin Ryan aurait notamment reçu l'ordre d'obtenir des informations sur la déclaration de Choucha de juin 2021. Un document renforçant l'alliance entre l'Azerbaïdjan et son principal soutien : la Turquie.

Récolter des données sur les relations de l'Azerbaïdjan avec l'Iran, le Pakistan, l'Algérie et la Somalie aurait aussi été une de ses missions. Toujours d'après l'accusation, l'homme d'affaires devait également s'enquérir des photographies d'armements livrés à Bakou par le Pakistan et des informations sur des entreprises liées à la Russie et à la Chine.

Lors de sa dernière prise de parole avant le verdict, Martin Ryan avait continuer de rejeter ces accusations et a martelé avoir agi sans être conscient que ses activités pouvaient être utilisées à des fins d'espionnage.

«Je ne suis pas un espion et j'ai tenté de le prouver tout au long du procès», a-t-il affirmé. Il a néanmoins confié se considérer «seulement coupable» d'avoir établi des contacts avec des employés de l'ambassade française et de n'avoir pas partagé d'informations à leur sujet avec les autorités azerbaïdjanaises.

Martin Ryan victime de tensions diplomatiques, selon Paris

Si le Quai d'Orsay a catégoriquement rejeté, à maintes reprises, ces allégations, Paris a affirmé que Martin Ryan était victime de tensions diplomatiques. En effet, l'arrestation du ressortissant français est intervenue peu ou prou trois mois après la reprise par Bakou de la République du Haut-Karabagh, en septembre 2023. À la suite de cette offensive éclaire, plus de 100.000 habitants, une large majorité d'Arméniens, ont été déplacés.

Cette assaut a ainsi compliqué les relations entre la France et l'Azerbaïdjan, après le soutien de Paris à l'Arménie. Ce qui a déplu à Bakou. Les autorités françaises avaient également accusé l'Azerbaïdjan d'une ingérence concernant ses territoires d'outre-mer.

Ces tensions diplomatiques se sont ensuite calmées, notamment depuis l'automne dernier, où les liens entre les deux pays ont montré des signes d'amélioration. Le 8 mars, le président français Emmanuel Macron et son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliev s'étaient même entretenus par téléphone.

Ces dernières années, ils sont plusieurs ressortissants français à avoir eu affaire à la justice azerbaïdjanaise. À commencer par Théo Hugo Clerc, qui, condamné en septembre 2024 à trois ans de prison pour avoir réalisé un graffiti dans le métro de Bakou, a bénéficié d'une grace fin mai 2025.

Un sort favorable que ne connaît pas le directeur pour le Moyen-Orient de l'industriel français de l'eau Saur, Anass Derraz. Alors qu'il est accusé d'avoir accepté un pot-de-vin d'un oligarque russe, l'homme d'affaire a été condamné en novembre 2025 à 12 ans de prison par la justice azerbaïdjanaise.