Donald Trump estime qu’il aura «l’honneur de prendre» Cuba «d’une manière ou d’une autre»

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il pensait «avoir l'honneur de prendre Cuba» dans un futur proche, lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale, ce lundi 16 mars. «Je pense pouvoir faire de Cuba ce que je veux», a-t-il ajouté.

Après le Venezuela et l'Iran, Cuba ? En réponse à la question d'un journaliste lors d'une conférence de presse donnée à la Maison Blanche, Donald Trump a affirmé qu'il «pensait qu'il aurait l'honneur d'être celui qui prendra Cuba».

Le 47e président des Etats-Unis a ensuite poursuivi, précisant : «prendre Cuba... d'une manière ou une autre... Que ce soit libérer l'île ou la prendre. Je pense pouvoir faire ce que je veux de Cuba».

Trump on Cuba:



I do believe I’ll have the honor of taking Cuba. That would be good. That’s a big honor.



I can free it or take it, I think I can do anything I want with it. pic.twitter.com/I0TpVCY73j — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

A la question de savoir si l'opération possible des Etats-Unis s'apparenterait à une destitution du leader en place, son président Miguel Díaz-Canel, comme Nicolás Maduro avait été enlevé le 3 janvier 2026, ou à une attaque militaire comme en Iran, Donald Trump a simplement dit : «je ne peux pas vous donner une telle information». «Je peux vous dire que Cuba nous parle... Mais c'est une nation affaiblie, en échec. Il n'y a plus d'argent, plus de pétrole, plus rien. Ils ont simplement un beau territoire. C'est une belle île», a-t-il repris.

Donald Trump promet de «s'occuper de Cuba»

Il y a quelques jours, à l'occasion du sommet des dirigeants alliés d'Amérique latine en Floride (Etats-Unis), Donald Trump avait déjà visé Cuba, promettant qu'il allait «s'occuper» de cette nation, évoquant en termes vagues des négociations en vue d'un possible «accord».

Malgré l’offensive en Iran, Donald Trump confirmait alors ne pas avoir perdu de vue l'île des Caraïbes. «Au moment où nous accomplissons une transformation historique au Venezuela, nous sommes aussi impatients de voir le grand changement qui va bientôt se produire à Cuba», disait-il alors.