Guerre en Iran : bilan des frappes, pression sur l’Europe, détroit d’Ormuz… Ce qu’il faut retenir des dernières déclarations de Donald Trump

Donald Trump a dressé le bilan, ce lundi en conférence de presse, de son intervention en Iran, tout en regrettant le manque d’«enthousiasme» de pays alliés ou directement concernés, pour aider au déblocage du détroit d’Ormuz, qui pèse de plus en plus lourd sur l’économie mondiale.

Dix-sept jours après l'attaque israélo-américaine sur Téhéran, le conflit embrase le Moyen-Orient et inquiète la planète toute entière, tant pour les risques qu'il fait peser sur l'économie mondiale et l'approvisionnement en pétrole, que pour l'instabilité géopolitique qu'il génère. Présent en conférence de presse ce lundi, Donald Trump a regretté le manque d’implication des pays qui dépendent du détroit d’Ormuz pour débloquer la situation, et une nouvelle fois réclamé leur aide.

Le président des États-Unis l’a martelé : la menace du régime iranien a été «anéantie», par l’intervention militaire des États-Unis et d’Israël, deux pays qui revendiquent la destruction de «toutes les défenses aériennes, maritimes et militaires du pays», tout en assurant avoir «supprimé» tous les leaders politiques de la République islamique. «Le terreur qui régnait depuis 47 ans est arrivée à son terme», a déclaré Donald Trump.

Le chef d’État a ainsi annoncé la destruction de «7.000 cibles militaires et commerciales», mais aussi de «95% des drones iraniens», «90% de leurs missiles», et la «grande majorité de leurs infrastructures de construction de missiles ou de drones», dont «trois aujourd’hui». Donald Trump a évoqué un «niveau de réplique extrêmement bas» et précisé qu’il avait choisi délibérément de ne pas cibler les infrastructures énergétiques du pays (pipelines...) pour lui permettre de «se reconstruire» dans le futur.

Il a néanmoins assuré qu’il ne lui suffisait que «d’un seul mot» pour changer d’avis et que l’Iran mettrait «un temps considérable» pour s’en remettre. Une menace à peine voilée qui s’inscrit dans la continuité des propos de Donald Trump concernant le blocage du détroit d’Ormuz par l’Iran, qu’il a qualifié de «suicide» pour le pays, tout comme le fait de «piéger le détroit avec des mines».

Donald Trump a par ailleurs déclaré ne pas savoir si le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, était vivant, après avoir été blessé dans des frappes et n'être toujours pas apparu en public depuis sa désignation. «Beaucoup de gens disent qu'il est gravement défiguré. Ils disent qu'il a perdu une jambe et qu'il a été gravement blessé. D'autres affirment qu'il est mort. Personne ne dit qu'il est en bonne santé», a affirmé le président. «On ne sait pas s'il est mort ou pas», a-t-il ajouté.

Donald Trump réclame une aide internationale

Le blocage du stratégique détroit d'Ormuz, par où transite habituellement un cinquième du trafic mondial de pétrole et de gaz liquéfié, pousse à chercher des alternatives : les Etats du Golfe pour exporter leur brut, et les pays consommateurs pour s'approvisionner autrement. Mais le compte n'y est pas. Donald Trump a donc réclamé la semaine dernière que l'Otan et Pékin envoient des navires de guerre, lui qui avait promis que la marine américaine commencerait «très bientôt» à y escorter des pétroliers.

Le président des États-Unis a une nouvelle fois réclamé ce lundi l’aide des pays alliés mais surtout des pays qui dépendent des importations d’hydrocarbures de cette région, bloquées dans le détroit d’Ormuz. Sans les citer directement, Donald Trump a appelé ces pays à changer de position pour «aider les États-Unis» dans «leur propre intérêt». «Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur», a déclaré le président.

«Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous, et à s'impliquer vite et avec beaucoup d'enthousiasme», a-t-il ajouté, ciblant notamment les pays européens, et du Golfe, dont certains «dépendent des États-Unis pour leur sécurité» ou disposent de «dizaines de milliers de soldats américains sur leur sol» pour les défendre. «Nous leur demandons de nous aider, en réciprocité de notre aide depuis quarante ans», a martelé Donald Trump depuis la Maison Blanche.

Donald Trump a également continué de faire pression sur la France et le Royaume-Uni en déclarant qu'il s'attendait à ce que les deux pays répondent positivement à sa demande d'aide. Le président américain a déclaré s'être entretenu la veille sur ce sujet avec Emmanuel Macron, ajoutant que la réponse de ce dernier avait été «pas parfaite». «Je pense qu'il va aider», a-t-il ajouté. Quant au Royaume-Uni, «je pense qu'ils vont s'impliquer, ils devraient s'impliquer», a estimé Donald Trump.

Du côté de la Chine, Donald Trump a menacé d'y reporter un voyage prévu fin mars si elle refusait de s'impliquer, soulignant qu'elle «importait 90% de son pétrole via le détroit». Il n'a obtenu qu'une réponse laconique de Pékin, qui a assuré rester «en communication» avec Washington.