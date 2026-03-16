Guerre en Iran : la barre du million de personnes déplacées franchie au Liban

L'armée israélienne a annoncé lundi avoir lancé des «opérations terrestres limitées» contre le mouvement islamiste Hezbollah dans le sud du Liban, où plus d'un million de personnes ont été déplacées depuis le début de la guerre, selon un dernier bilan des autorités libanaises.

Un seuil symbolique dépassé. Tsahal a annoncé lundi avoir lancé des «opérations terrestres limitées» contre le mouvement islamiste Hezbollah dans le sud du Liban, où plus d'un million de personnes ont été déplacées depuis le début de la guerre, selon un dernier bilan des autorités libanaises.

Ces déplacés «ne retourneront pas dans leurs foyers au sud de la zone du Litani», c'est-à-dire le long de la frontière, tant que la sécurité des habitants du nord d'Israël ne sera pas garantie, a averti lundi le ministre israélien de la Défense Israël Katz, alors que le Hezbollah a revendiqué de nouvelles attaques contre son territoire.

Les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 886 personnes, dont 111 enfants et 38 personnels de santé depuis le 2 mars, selon les autorités libanaises qui recensent plus d'un million de déplacés à travers le pays, selon un nouveau bilan publié lundi.

Israël mène depuis le début du mois des incursions au sol dans le sud du Liban avec des troupes et des blindés, parallèlement à sa campagne de bombardements massifs sur le pays, en affirmant vouloir protéger les populations du nord d'Israël des tirs de roquettes du mouvement chiite libanais allié de l'Iran.

Des «opérations terrestres limitées» lancées par Tsahal ces derniers jours

Ces derniers jours, les soldats israéliens «ont commencé des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du Liban», le long de la frontière entre les deux pays, a déclaré l'armée dans un communiqué.

⭕️ Les troupes de Tsahal ont lancé des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du Liban, afin de renforcer la zone de défense avancée.



Ces opérations s’inscrivent dans un effort défensif plus large visant à établir et renforcer… — Tsahal (@Tsahal_IDF) March 16, 2026

Ces activités ont notamment pour objectif «le démantèlement de l'infrastructure terroriste et l'élimination des terroristes opérant dans la zone, afin de (...) créer une couche supplémentaire de sécurité pour les habitants du nord d'Israël», ajoute le communiqué.

Le Liban a été entraîné dans la guerre au Moyen-Orient lorsque le Hezbollah a attaqué Israël pour venger l'assassinat du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février au premier jour de l'offensive israélo-américaine contre la République islamique.

Israël a lancé en riposte des frappes aériennes massives sur le Liban. L'aviation israélienne a également bombardé plusieurs infrastructures stratégiques, comme un pont traversant le fleuve Litani au sud, et une route reliant le sud du Liban à la plaine de la Békaa dans l'est.

«Le Hezbollah a l'intention de tirer des centaines de roquettes par jour»

Un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré à la presse que les soldats israéliens occupaient de nouvelles positions dans le sud du Liban, après avoir observé que le Hezbollah étendait ses opérations.

«Nous avons établi que le Hezbollah a l'intention d'étendre ses opérations (...) et de tirer des centaines de roquettes par jour» en direction d'Israël, a affirmé le lieutenant-colonel Nadav Shoshani. «Ils ont également envoyé dans le sud des centaines de terroristes de l'unité al-Radwan», la force d'élite du mouvement chiite, a-t-il dit.

De son côté, le Hezbollah a affirmé lundi avoir lancé «un déluge de roquettes et une nuée de drones», sur la ville de Nahariya, dans le nord d'Israël, où un homme a été blessé selon les secouristes israéliens.

Lors du précédent conflit entre Israël et le Hezbollah, en 2023 et 2024, 60.000 habitants du nord d'Israël avaient été déplacés par les combats. Le gouvernement israélien a promis cette fois d'éviter de tels déplacements de population. L'armée israélienne a cependant émis des avis d'évacuation couvrant de larges pans du sud du Liban, à plus de 40 kilomètres de la frontière.