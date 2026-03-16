L'armée américaine a recensé environ 200 militaires blessés dans sept pays différents depuis le début de la guerre contre l'Iran, a annoncé lundi l'un de ses porte-parole. "Dix sont catégorisés comme sérieusement blessés", a précisé le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement militaire américain pour la région.

"La grande majorité des blessures sont légères, et plus de 180 militaires ont déjà repris leur mission", a-t-il ajouté. Les soldats américains touchés se trouvaient en Israël, en Arabie saoudite, au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, au Koweït, en Irak et en Jordanie, selon le porte-parole.