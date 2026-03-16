L'armée américaine a recensé environ 200 militaires blessés dans sept pays différents depuis le début de la guerre contre l'Iran, a annoncé lundi l'un de ses porte-parole. "Dix sont catégorisés comme sérieusement blessés", a précisé le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement militaire américain pour la région.
"La grande majorité des blessures sont légères, et plus de 180 militaires ont déjà repris leur mission", a-t-il ajouté. Les soldats américains touchés se trouvaient en Israël, en Arabie saoudite, au Bahreïn, aux Emirats arabes unis, au Koweït, en Irak et en Jordanie, selon le porte-parole.
Plus d'informations à suivre...
La guerre contre l'Iran marque un "tournant historique", a estimé lundi le président israélien Isaac Herzog dans un entretien avec l'AFP.
"Nous nous trouvons à un tournant historique", a déclaré M. Herzog, "un moment où, après des guerres sans fin pendant bien plus d'une génération, des bains de sang et de terreur, la cause profonde de tout cela, qui vient de Téhéran, sera bloquée et arrêtée, et la trajectoire de toute la région en sera transformée".
La guerre engagée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran "n'est pas une affaire de l'Otan", a réagi lundi le chancelier allemand Friedrich Merz, en réponse à l'appel de Donald Trump à aider les Etats-Unis pour débloquer le détroit d'Ormuz.
"Nous ne participons pas à cette guerre" avant laquelle "les États-Unis d'Amérique et Israël ne nous ont pas consultés", a déclaré le dirigeant allemand qui recevait à Berlin le Premier ministre néerlandais Rob Jetten
Donald Trump a déclaré lundi ne pas savoir si le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, était vivant, après avoir été blessé dans des frappes et n'être toujours pas apparu en public depuis sa désignation.
"Beaucoup de gens disent qu'il est gravement défiguré. Ils disent qu'il a perdu sa jambe - une jambe - et qu'il a été gravement blessé. D'autres affirment qu'il est mort. Personne ne dit qu'il est en bonne santé à 100%. Vous savez il n'a pas pris la parole", a affirmé le président américain. "On ne sait pas (...) s'il est mort ou pas", a-t-il ajouté aux journalistes depuis la Maison Blanche.
Le Hezbollah libanais a affirmé avoir lancé lundi une salve de roquettes et de drones sur la ville de Nahariya, dans le nord d'Israël, où un homme a été blessé selon les secouristes israéliens.
Le Hezbollah a lancé sur Nahariya "un déluge de roquettes et une nuée de drones d'attaque", a affirmé le groupe pro-iranien dans un communiqué. Selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, les secours sur place ont pris en charge un homme "dans un état léger à modéré, souffrant de blessures dues à une explosion".
Donald Trump a continué de faire pression lundi sur la France et le Royaume-Uni en déclarant qu'il s'attendait à ce que les deux pays répondent positivement à sa demande d'aide pour la sécurisation du détroit d'Ormuz.
Le président américain a déclaré s'être entretenu la veille de ce sujet avec son homologue français Emmanuel Macron, ajoutant que la réponse de ce dernier avait été "pas parfaite". "Je pense qu'il va aider", a-t-il ajouté Quant au Royaume-Uni, "je pense qu'ils vont s'impliquer, ils devraient s'impliquer", a estimé Donald Trump.
«Nous avons continué les attaques en Iran ces derniers jours. Le régime a été anéanti, leur force aérienne et leur marine sont détruites. Leurs navires de combat également. Cette terreur que nous avons connu depuis 47 ans arrive à son terme», a déclaré le président américain Donald Trump en conférence de presse, alors que la guerre qui oppose les États-Unis et Israël à l’Iran dure depuis plus de deux semaines.
«Avec l’aide d’Israël, les États-Unis font aujourd’hui ce qui aurait dû être fait depuis de nombreuses années. Nous avons touché plus de 7000 cibles commerciales et militaires, et réduit de 90% la capacité de missiles. Les niveaux de tirs sont extrêmement bas», s’est encore congratulé Donald Trump.
Donald Trump a reproché lundi à certains pays de ne "pas vouloir s'impliquer" dans la sécurisation du détroit d'Ormuz, après son appel à aider les Etats-Unis dans cette tâche au cours du week-end.
Guerre en Iran : «Nous demandons aux autres pays de nous aider à agir dans le détroit», appelle Donald Trump
Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/L4kEk22u4F
— CNEWS (@CNEWS) March 16, 2026
"Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche. "Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous, et à s'impliquer vite et avec beaucoup d'enthousiasme", a-t-il ajouté.
Plus d'informations à suivre...
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé lundi de cibler des entreprises américaines au Moyen-Orient, appelant le personnel à évacuer. "Les employés des entreprises américaines sont priés de quitter immédiatement ces zones. Ces zones seront bientôt ciblées par le Corps des Gardiens de la révolution islamique", ont déclaré les Gardiens sur leur site web officiel Sepah News, sans préciser quelles compagnies seraient visées.
La semaine dernière, l'agence de presse Tasnim avait publié sur Telegram une liste de cibles potentielles pour l'Iran, parmi lesquelles figurent les bureaux de géants technologiques tels qu'Amazon, Google, Microsoft et Nvidia dans les pays du Golfe.
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) est prête à débloquer davantage de stocks stratégiques de pétrole "si nécessaire", après la décision annoncée mercredi de libérer 400 millions de barils de pétrole, a déclaré lundi son directeur exécutif Fatih Birol.
"En termes de stocks des gouvernements et de l'industrie (...), si vous les combinez, il y aura toujours plus de 1,4 milliard de barils qui restent, ce qui signifie que nous pouvons faire plus plus tard si nécessaire", a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo.
Les cours du pétrole reculent lundi, après le passage d'un navire non iranien par le détroit d'Ormuz, suscitant l'espoir d'une amélioration de la circulation dans cette zone stratégique, alors que Donald Trump intensifie ses pressions sur plusieurs pays pour contribuer à rouvrir le passage.
Vers 15H05, le baril de West Texas Intermediate, référence américaine, pour livraison en avril, tombait de 5,47% à 93,37 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mai, perdait 2,77% à 100,28 dollars.
Aux moins quatre combattants du Hachd al-Chaabi, coalition d'ex-paramilitaires intégrée aux forces régulières irakiennes, ont été tués lundi par une frappe dans l'ouest du pays près de la frontière avec la Syrie, ont indiqué deux sources sécuritaires à l'AFP.
"Quatre membres des forces du Hachd ont été tués et trois blessés dans une frappe visant un barrage de contrôle à l'entrée de la ville d'Al-Qaïm", a indiqué à l'AFP un responsable de sécurité de la province d'Al-Anbar, où se trouve ce checkpoint.
Faisant lui état de cinq morts, un responsable du Hachd - qui inclut des groupes armés pro-iraniens - a imputé cette frappe aux Etats-Unis, précisant qu'elle visait un barrage de contrôle où des effectifs de son mouvement côtoyaient ceux de l'armée et de la police.
Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth Social qu'il s'adresserait à la presse lundi, sans donner de détails sur le format, le lieu ou l'heure précise.
"Conférence de presse aujourd'hui", a écrit le président américain, en précisant juste que cela se produirait avant une réunion prévue à 11h45 locale, 16h45 heure française, du conseil d'administration du Kennedy Center, une grande salle de spectacle de Washington.
Le républicain sera très certainement interrogé sur un possible report de son voyage en Chine, un pays qu'il essaie de convaincre, tout comme le Japon, la Corée du Sud et les membres de l'Otan, d'aider les Etats-Unis à assurer la sécurité du transport maritime dans le détroit d'Ormuz.
Une attaque de drone a provoqué lundi un incendie dans un immeuble de l'émirat d'Umm Al Quwain, dans le nord des Emirats arabes unis, sans faire de blessés, ont annoncé les autorités.
"Les services compétents de l'émirat ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour gérer l'incident", ont indiqué les autorités dans un communiqué sans donner de détails sur le bâtiment visé.
Après les menaces de Donald Trump, des membres de son administration ont confirmé lundi que la visite du président américain en Chine pourrait être reportée en raison de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël en Iran.
Dans une interview au Financial Times, Donald Trump avait prévenu dimanche que sa visite d'Etat en Chine, où il doit rencontrer le président Xi Jinping du 31 mars au 2 avril, pourrait être reportée si Pékin n'apportait pas son aide aux Etats-Unis pour libérer le détroit d'Ormuz.
Le ministre des Finances Scott Bessent a confirmé lundi que le voyage pourrait être reporté mais a affirmé que ce serait pour des raisons "logistiques" et non pour faire pression sur la Chine afin qu'elle aide à débloquer ce détroit stratégique, par où transitait avant la guerre 20% de la consommation mondiale de pétrole.
"Si les réunions devaient être reportées, ce ne serait pas parce que le président a exigé que la Chine assure la sécurité du détroit d'Ormuz", a déclaré Scott Bessent, dans une interview à la chaîne CNBC.
Des explosions ont été entendues lundi au-dessus de Jérusalem, où les sirènes d'alerte ont retenti après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles depuis l'Iran, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
L'armée a déclaré avoir "identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire" israélien et ajouté que les systèmes de défense antiaérienne avaient été activés pour les intercepter.
La plupart des missiles tirés par l'Iran sur Israël sont interceptés par la défense antiaérienne, mais les débris ou projectiles qui tombent au sol font régulièrement des blessés et des dégâts. Au total, 12 personnes ont été tuées en Israël depuis le début de la guerre contre l'Iran le 28 février.
L'Irak, ultra-dépendant de sa manne pétrolière, cherche à relancer via la Turquie une fraction de ses exportations pétrolières, actuellement à l'arrêt à cause de la guerre au Moyen-Orient.
L'objectif est d'acheminer jusqu'à 250.000 barils de pétrole par jour (bpj) via la Turquie. Il s'agit d'une fraction des quelque 3,5 millions bpj qu'exportait avant le conflit ce membre fondateur de l'Opep.
Avant la guerre, l'Irak expédiait son pétrole depuis ses infrastructures portuaires de Bassora dans l'extrême sud du pays, unique accès sur la mer du Golfe et le reste du monde via le stratégique détroit d'Ormuz. Mais l'Iran a quasiment paralysé la circulation dans cette voie maritime, en représailles à l'attaque israélo-américaine lancée le 28 février.
Les exportations pétrolières "ont été stoppées deux ou trois jours après le début de la guerre", a précisé le ministre du Pétrole, Hayan Abdel Ghani, dans une vidéo postée tard dimanche sur les réseaux sociaux.
Le chef du pouvoir judiciaire iranien a appelé lundi à l'application rapide et sans "clémence" des peines prononcées contre des personnes accusées d'être affiliées à Israël et aux Etats-Unis.
"Nous ne devons ni retarder ni faire preuve de clémence dans l'exécution des verdicts définitifs contre ceux qui, en temps de guerre et de troubles, ont commis des crimes et étaient affiliés à l'ennemi agresseur", a déclaré Gholam Hossein Mohseni Ejei, cité par l'agence de presse Tasnim.
Il a aussi jugé "nécessaire d'accélérer l'examen et le traitement des affaires impliquant des personnes accusées de menacer la sécurité publique".
Ces dernières semaines, les autorités ont mené de vastes opérations à travers l'Iran, arrêtant des centaines de personnes soupçonnées de coopérer avec Israël et les Etats-Unis, les deux ennemis jurés de la République islamique, selon la presse locale.
Le chef de la police, Ahmad-Reza Radan, a donné dimanche le chiffre de 500 personnes arrêtées, soupçonnées d'être des "espions" et "d'envoyer des informations à l'ennemi et aux médias anti-iraniens", selon les médias locaux.
Des explosions ont été entendues lundi dans la capitale du Qatar, Doha, ont rapporté des journalistes de l'AFP, les autorités affirmant avoir intercepté une attaque de missile.
"Les forces armées ont intercepté une attaque de missile visant l'Etat du Qatar" a indiqué le ministère de la Défense sur X, alors que l'Iran poursuit ses frappes chez ses voisins du Golfe en représailles à la campagne israélo-américaine le visant.
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a averti lundi que les Libanais déplacés ne rentreraient pas chez eux tant que le nord de l'Etat hébreu ne serait pas sécurisé, selon un communiqué de son bureau.
"Les centaines de milliers d'habitants chiites du sud du Liban, qui ont été évacués et continuent d'être évacués de leurs maisons dans le sud du Liban et à Beyrouth, ne retourneront pas dans leurs foyers au sud de la zone du Litani", c'est-à-dire le long de la frontière avec Israël, "tant que la sécurité des habitants du nord (d'Israël) ne sera pas garantie", a affirmé M. Katz.
Un pétrolier pakistanais a franchi dimanche le détroit d'Ormuz en maintenant allumé son système de traçage, selon les données du site MarineTraffic, pour qui cela "suggère que certains transports bénéficient peut-être d'un passage sécurisé négocié" avec l'Iran.
Ce pétrolier de 237 m, chargé de pétrole brut, "est entré dans la zone économique exclusive iranienne le 15 mars à 11H33 UTC (12H33 à Paris) et a franchi le détroit d'Ormuz à 14H43 UTC", écrit MarineTraffic sur X.
"Ce transit intervient après plusieurs semaines de trafic fortement réduit dans cette voie d'eau stratégique", ajoute le site.
Le prince héritier saoudien et le président des Emirats arabes unis ont accusé l'Iran de provoquer "une dangereuse escalade" en ciblant ses voisins du Golfe, lors d'un entretien téléphonique lundi.
Le dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, et Mohammed ben Zayed ont discuté "des attaques iraniennes continues et flagrantes visant des pays de la région", selon un communiqué publié par l'agence de presse émiratie WAM.
La poursuite de ces attaques, lancées en représailles à l'offensive israélo-américaine contre l'Iran, "représente une escalade dangereuse menaçant la sécurité et la stabilité de la région", ont-ils dénoncé.
"Les deux parties ont souligné la nécessité d'un arrêt immédiat de l'escalade militaire (...) et l'importance de privilégier un dialogue sérieux et les moyens diplomatiques", sans interpeller explicitement ni les Etats-Unis ni Israël, selon le communiqué.
Des pourparlers avec l'Iran sont possibles si la République islamique met fin à ses attaques, a affirmé lundi le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, alors que Téhéran poursuit ses frappes de représailles contre ses voisins du Golfe.
"S'ils cessent les attaques, nous pourrons alors trouver une issue par la voie diplomatique. Mais tant que nos pays sont attaqués (...) il est l'heure d'adopter une position très ferme et de protéger nos pays, et pour eux d'arrêter immédiatement de nous attaquer", a dit Majed al-Ansari lors d'une conférence de presse à Doha.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué lundi que le plan sur lequel le Royaume-Uni travaille avec d'autres partenaires pour permettre de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz ne serait "pas une mission de l'Otan".
"Nous travaillons avec d'autres pour élaborer un plan crédible concernant le détroit d'Ormuz, afin de garantir la reprise de la navigation et du passage dans cette zone", a déclaré le dirigeant travailliste lors d'une conférence de presse.
"Je tiens à préciser que cela ne sera pas, et n'a jamais été envisagé comme une mission de l'Otan. Il devra s'agir d'une alliance de partenaires, et c'est pourquoi nous collaborons avec des partenaires, tant en Europe et dans le Golfe qu'avec les États-Unis", a-t-il ajouté, après que le président américain Donald Trump a exhorté les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, à en assurer la sécurité en coordination avec les Etats-Unis.
Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré lundi que l'Iran était prêt à aller "aussi loin" que nécessaire, dans la guerre opposant depuis le 28 février son pays à Israël et aux Etats-Unis.
"Je pense qu'à présent, ils ont retenu la leçon et compris à quel genre de nation ils avaient affaire: une nation qui n'hésite pas à se défendre et est prête à poursuivre la guerre jusqu'au bout, où qu'elle mène, et à aller aussi loin que nécessaire", a déclaré Abbas Araghchi devant la presse.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi que le Royaume-Uni travaillait avec ses partenaires sur un plan "viable" afin de rétablir la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz.
"Ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi nous travaillons avec tous nos alliés, notamment nos partenaires européens, afin d'élaborer un plan collectif viable permettant de rétablir la liberté de navigation dans la région le plus rapidement possible", a affirmé Keir Starmer lors d'une conférence de presse.
Le Royaume-Uni ne "se laissera pas entraîner dans guerre plus vaste", a encore affirmé le chef du gouvernement britannique, après que le président américain Donald Trump a exhorté samedi les pays qui dépendent du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, à en assurer la sécurité en coordination avec les Etats-Unis.
La guerre engagée par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran "n'a rien à voir avec l'Otan", a déclaré lundi le porte-parole du gouvernement, en réponse à l'appel de Donald Trump, qui a demandé l'aide d'alliés pour débloquer le détroit d'Ormuz.
"L'Otan est une alliance pour la défense du territoire" de ses membres et "il manque le mandat permettant de faire intervenir l'Otan", a déclaré le porte-parole, Stefan Kornelius en conférence de presse.
Israël a annoncé lundi mener de nouvelles frappes en Iran sur Téhéran, Chiraz, dans le sud du pays, et Tabriz dans le nord-ouest, au 17e jour de son offensive menée conjointement avec les Etats-Unis contre la République islamique.
L'armée israélienne "vient de lancer une vaste vague de frappes visant les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran, Chiraz et Tabriz", selon un communiqué militaire.
Des explosions ont retenti lundi dans la capitale iranienne, a constaté un journaliste de l'AFP, quelques heures après qu'Israël a annoncé avoir mené des frappes de grande ampleur dans la nuit.
Les déflagrations ont été entendues dans le centre de Téhéran où les systèmes de défense aérienne étaient activés. On ignorait dans l'immédiat ce qui avait été visé. La ville avait déjà été secouée par de fortes explosions durant la nuit.
Les chefs de la diplomatie de l'UE vont discuter lundi d'un possible le recours dans le détroit d’Ormuz à la mission Aspides de protection du trafic maritime, a indiqué la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.
"Il est dans notre intérêt de maintenir ouvert le détroit d'Ormuz (presque totalement bloqué au trafic maritime, NDLR), et c’est pourquoi nous sommes en train de discuter de ce que nous pouvons faire à cet égard, du côté européen", a-t-elle déclaré peu avant une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères de l'UE.
Mme Kallas a évoqué plusieurs possibilités, dont le recours à la mission Aspides, actuellement déployée en mer Rouge. Mais pour ce faire, il est nécessaire de modifier le mandat actuel de cette mission, conçue à l'origine pour protéger les navires marchands des attaques des rebelles houtis, alliés de l'Iran, en mer Rouge.
"Nous discuterons avec les États membres pour voir s’il est possible de réellement modifier le mandat de cette mission", a expliqué Mme Kallas. Mais, a-t-elle ajouté, la "question est de savoir si les États membres sont disposés à utiliser effectivement cette mission", a-t-elle ajouté.
Les Bourses européennes ont ouvert en timide hausse lundi, après l'appel du président américain Donald Trump à ses alliés pour qu'ils sécurisent le trafic d'hydrocarbures dans le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième du pétrole mondial.
Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,27%, Francfort 0,20%, Londres 0,48% et Milan 0,25%.
Une attaque de drone a provoqué un incendie dans l'importante zone industrielle pétrolière de Fujaïrah, sur la côte orientale des Emirats arabes unis, ont rapporté les autorités, au 17e jour des représailles iraniennes dans le Golfe à l'offensive américano-israélienne.
"Un incendie s'est déclaré dans la zone industrielle pétrolière (...) à la suite d'une attaque par drone, sans faire de blessés", a indiqué le bureau de presse de Fujaïrah dans un communiqué, précisant que les efforts "se poursuivaient" pour maitriser le feu.
Le site se trouve sur la côte émiratie du golfe d’Oman, au-delà du détroit d’Ormuz, qui a été de facto fermé par l’Iran.
L’armée iranienne a mis en garde les pays de la région contre toute coopération avec la chaîne de télévision Iran International, basée à Londres, affirmant que les infrastructures utilisées pour soutenir cette chaîne seraient considérées comme des cibles.
"Utilisant les capacités satellitaires et les infrastructures médiatiques de certains pays de la région", la chaîne "agit pour créer des tensions, fabriquer de faux récits (…) afin de servir les objectifs de l’Amérique criminelle et du régime sioniste", a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué publié dimanche soir.
Il a menacé "d'inscrire" parmi les "cibles de la République islamique" les "éléments de coopération" avec ce "réseau maléfique".
Un civil palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi lorsqu'un missile a frappé sa voiture lundi, ont indiqué les autorités, alors que l'Iran poursuit ses frappes dans le Golfe en représailles aux attaques américano-israéliennes sur son sol.
Les autorités "sont intervenues à la suite d"un incident survenu dans la zone d'Al Bahia impliquant une frappe de missile sur un véhicule civil, qui a entraîné la mort d'un ressortissant palestinien", a déclaré le bureau de presse d'Abou Dhabi dans un communiqué.
Le trafic a partiellement repris lundi à l'aéroport international de Dubaï, a annoncé son opérateur, après une suspension de plusieurs heures provoquée par l'incendie d'un réservoir de carburant à la suite d'un "incident" impliquant un drone.
Dubai Civil Aviation Authority announces the gradual resumption of some flights to and from Dubai International Airport to selected destinations, following the temporary suspension implemented as a precautionary measure.
Passengers are advised to check with their airlines for…
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026
"Les vols à destination et en provenance de DXB reprennent progressivement vers certaines destinations, à la suite de la suspension temporaire mise en place à titre de mesure de précaution", a indiqué l'aéroport de Dubaï sur X.
L'armée israélienne a annoncé lundi avoir lancé des "opérations terrestres limitées et ciblées" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban.
"Ces derniers jours, des soldats israéliens de la 91e division ont commencé des opérations terrestres limitées et ciblées contre des bastions clés du Hezbollah dans le sud du Liban, visant à renforcer la zone de défense avancée" en territoire libanais, le long de la frontière entre le nord d'Israël et le sud du Liban, a déclaré l'armée dans un communiqué.
"Ces activités s'inscrivent dans le cadre des efforts défensifs plus larges visant à établir et à renforcer une posture défensive avancée, qui comprend le démantèlement de l'infrastructure terroriste et l'élimination des terroristes opérant dans la zone, afin de (...) créer une couche supplémentaire de sécurité pour les habitants du nord d'Israël", ajoute le communiqué.
Les vols sont temporairement suspendus lundi à l'aéroport de Dubaï, ont annoncé les autorités de l'émirat, en raison de l'incendie d'un réservoir de carburant lié à une attaque de drone.
L'Autorité de l'aviation civile de l'émirat "annonce la suspension temporaire des vols à l'aéroport international de Dubaï par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel", a indiqué le bureau de presse de Dubaï sur X.
Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis a annoncé lundi que les défenses aériennes du pays étaient en train d'intercepter des missiles et des drones provenant d'Iran.
"Les défenses aériennes des Emirats arabes unis ripostent actuellement aux menaces de missiles et de drones provenant d'Iran", a écrit le ministère sur X.
L'Arabie saoudite a intercepté plus de 60 drones au-dessus de son territoire depuis lundi minuit (dimanche 21H00 GMT), selon des chiffres diffusés par son ministère de la Défense.
Ces 61 drones ont tous été interceptés dans l'est du pays, a précisé le ministère dans une série de publications sur X.
Le Japon a indiqué lundi qu'il "n'envisageait pas" d'opération de sécurité maritime après que le président américain Donald Trump a fait pression sur ses alliés et la Chine dimanche pour assurer la sécurité du détroit d'Ormuz.
"Dans la situation actuelle en Iran, nous n'envisageons pas d'ordonner une opération de sécurité maritime", a déclaré devant le Parlement le ministre de la Défense, Shinjiro Koizumi.
Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a qualifié lundi d'"écocide" les frappes israéliennes contre des dépôts pétroliers de Téhéran.
"Les bombardements d'Israël sur des dépôts de carburant de Téhéran violent le droit international et constituent un écocide", a-t-il déclaré sur X. "Les habitants risquent de subir des dommages à long terme pour leur santé. La contamination des sols et des nappes phréatiques pourraient avoir des conséquences (sur plusieurs générations)", a ajouté le ministre.
La ministre australienne des Transports a déclaré lundi que son pays n'enverrait pas de navire de guerre dans le détroit d'Ormuz, après que le président américain Donald Trump a exigé dimanche l'aide de ses alliés pour sécuriser cette voie stratégique.
"Nous n'enverrons pas de navire dans le détroit d'Ormuz. Nous savons à quel point c'est extrêmement important, mais ce n'est pas quelque chose qui nous a été demandé ni à quoi nous contribuons", a déclaré Catherine King à la chaîne nationale ABC.