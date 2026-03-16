Il passe un concours de médecine et est repéré en train de tricher avec ses lunettes connectées à l'IA

Un étudiant en médecine, en Espagne, a été démasqué en pleine triche pendant un concours. Des lunettes dotées d’intelligence artificielle ainsi qu’une montre connectée lui permettaient de recevoir les réponses en direct.

Pris la main dans le sac. Le 27 janvier dernier, un étudiant en médecine qui passait un concours à Saint-Jacques-de-Compostelle a été surpris en train de tricher lors de l’examen, avec l’aide de lunettes dotées d’une intelligence artificielle et d’une montre connectée. L’information a été confirmée par le ministère de la Santé espagnole.

Ce concours permet aux candidats qui ont obtenu leur diplôme de médecine de pouvoir poursuivre leurs études en choisissant une spécialité. À partir des résultats, ils peuvent choisir l’endroit où ils souhaitent effectuer leur formation mais aussi leur spécialité.

L’étudiant répondait avec une facilité déconcertante aux questions posées qui étaient captées par les lunettes. Par la suite, les réponses étaient envoyées sur sa montre connectée.

Malheureusement pour lui, les surveillants ont fini par découvrir son stratagème. Son examen a par conséquent été annulé et ses appareils électroniques confisqués. Le concours a quant à lui pu se poursuivre.

Le média espagnol, 20 minutos, rapporte qu’il y a eu de nombreux scores anormaux lors de cet examen. L’association espagnole des internes en médecine a dénoncé une situation chaotique. Cela est dû en partie à un manque de personnel pour surveiller les étudiants.