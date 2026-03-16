Voici les 9 pays où les habitants souffrent le plus de troubles du sommeil, selon une étude

Grâce à un sommeil réparateur, l'être humain trouve un repos physique et émotionnel nécessaire. Mais pour une part grandissante de la population mondiale, s'endormir n'est pas chose aisée. Voici les 9 pays au sein desquels les habitants sont le plus touchés par les troubles du sommeil.

Ne pas trouver le sommeil nuit gravement à la santé. Pourtant, une fraction importante de la population mondiale peine à trouver un endormissement stable. Dans certains pays, comme la France, ce taux se rapproche même de 50% des habitants.

La nation où ce fléau est le plus fort est la Suède, où exactement une personne sur deux (50%) est sujette aux troubles du sommeil, ainsi que le relève le spécialiste des données chiffrées Statista.

Une problématique européenne ?

En Allemagne (2e pays le plus concerné), 42% des interrogés pour cette étude ont également avoué avoir souffert d'un sommeil capricieux au cours des 12 derniers mois. Un pourcentage légèrement supérieur aux sondés de nationalité française (3e pays touché), qui ont été 40% à témoigner des mêmes difficultés.

Un chiffre alarmant que n'a pas manqué de commenter la plate-forme officielle du gouvernement, Santé Publique, confirmant qu'«entre 30 et 50 % des adultes en France ont déclaré la présence d'un trouble du sommeil». Sur leur site, ils précisent qu'«en utilisant une classification plus stricte, telle que celle du DSM-IV, la prévalence de l'insomnie concernait entre 15 et 20% de la population».

Il est ajouté que «les femmes déclaraient systématiquement plus de troubles du sommeil que les hommes», cette institution a déploré que cette faible qualité du sommeil donnait lieu à «absentéisme» et «arrêts de travail» en nombre. Enfin, «la comorbidité avec les troubles anxio-dépressifs a été mise en évidence dans plusieurs études», soulignant à nouveau le rôle essentiel que jouent les repos nocturnes sur la santé.

Trois pays asiatiques dans ce classement alarmant

Le Brésil (4e) et les Etats-Unis (5e) comptent pour leur part 37% d'habitants disant souffrir de ce fléau, une proportion comparable à celle du Royaume-Uni (6e, 36%). Plus loin dans ce classement, on retrouve trois pays asiatiques : l'Inde (7e, 27%), le Japon (8e, 25%) et la Chine (8e, 24%).

Ces troubles de l'endormissement peuvent conduire à une insomnie, qui est un manque ou une mauvaise qualité de sommeil qui a des conséquences non seulement dès le lendemain sur les activités physiques, psychiques et sociales vécues par la personne qui en souffre mais également et de manière plus importante sur la santé au long cours. D'autres troubles du sommeil existent, comme les troubles du rythme veille/sommeil, les troubles respiratoires ou moteurs ou encore les cauchemars.

Comme le souligne l'INSERM, «les humains passent près d’un tiers de leur vie à dormir et il est parfaitement établi que leur sommeil est crucial pour le bon fonctionnement de nombreuses fonctions biologiques : développement, mémoire et apprentissage, métabolisme, immunité...»