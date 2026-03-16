Voici l’évolution du PIB pour chaque pays de l’UE en 2026

Après une période de récession, de nombreux pays d'Europe connaissent un regain de croissance qui devrait se poursuivre en 2026, malgré quelques pays encore en difficulté. Au sein de la zone Euro, le taux de croissance du PIB devrait aller de -1,5% à +6,4%.

Un retour de la croissance européenne ? Après plusieurs années difficiles en raison de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences économiques, certaines nations européennes affichent des scores prometteurs pour l'année 2026. Plusieurs pays, notamment dans le sud-est du continent, retrouvent une progression importante.

En effet, une majorité de pays connaissant une évolution prévisionnelle positive de leur économie en 2026 sont situés à l'est du continent. On peut notamment souligner les chiffres éloquents de Malte (+6,4%) et Chypre (+4,5%), deux îles de la Méditerranée qui affichent les meilleurs scores du continent.

La Roumanie entame une période de «correction économique»

Sur le continent, la Grèce (+2,4%), la Bulgarie (+3%), la Croatie (+3,3%), la République tchèque (+2,6%), la Pologne (+3,6%) ou encore la Lituanie (+3,1%) contrastent avec la Roumanie, pays européen le plus en difficulté économiquement à l'aube de 2026, avec un sévère -1,5%.

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La situation roumaine devrait atteindre son pire état après une année 2025 où le PIB n'a augmenté que de 0,6%. Ilie Bolojan, Premier ministre roumain, n'a pas évoqué une crise mais «une période de correction économique».

Dans le nord du continent, les scores sont quant à eux encourageants, avec +2% prévus en Suède, +3% au Danemark et +3% en Irlande. L'ouest du vieux continent pourrait également enregistrer une année 2026 particulièrement positive, avec respectivement 2,6% et 1,9% en Espagne et au Portugal.

Enfin, en Europe centrale, l'Italie (+0,8%), l'Allemagne (+0,4%), la Belgique (+1%), les Pays-Bas (+1,7%) et la France (+1%) devraient connaître un cru 2026 légèrement positif, en hausse par rapport aux précédentes années.