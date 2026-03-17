«Aucune menace imminente» : opposé à la guerre en Iran, Joseph Kent, haut responsable américain du contre-terrorisme, annonce sa démission

Affirmant que la République islamique «ne représentait aucune menace imminente» pour les États-Unis, Joseph Kent, un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme, a annoncé ce mardi 17 mars sa démission afin de protester contre la guerre menée en Iran.

Une démission inattendue à Washington. Alors que la guerre en Iran bat encore son plein et que les États-Unis se sont heurtés au refus de nombreux pays d’aider à rétablir la circulation dans le détroit d’Ormuz, les mauvaises nouvelles continuent pour le président Donald Trump. Ce mardi 17 mars, Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a annoncé sa démission afin de protester contre la guerre menée contre l'Iran.

«Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran», a-t-il déclaré dans sa lettre de démission, adressée au président Donald Trump et qu'il a rendue publique sur X.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

«L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation, et il est clair que nous avons déclenché cette guerre sous la pression d'Israël et de son puissant lobby américain», poursuit-il.

Ancien soldat des forces spéciales, Joseph Kent avait été nommé, en février 2025, par Donald Trump à la tête de ce centre chargé d'analyser et de coordonner la réponse américaine aux menaces terroristes. Ce dernier s’était également présenté à deux reprises, sans succès (en 2022 et 2024), en tant que candidat républicain soutenu par Donald Trump pour un siège à la Chambre des représentants dans l'État de Washington.

«C’était un mensonge»

Dans sa lettre, ce dernier accuse «de hauts responsables israéliens et des membres influents des médias américains» d'avoir mené une «campagne de désinformation» ayant alimenté un «climat belliciste favorable à une guerre contre l'Iran».

Selon l’ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme qui ne mâche pas ses mots, «cette chambre d'écho a été utilisée pour vous tromper en vous faisant croire que l'Iran représentait une menace imminente pour les États-Unis, et que si vous frappiez maintenant, la voie vers une victoire rapide était toute tracée», poursuit-il.

«C'était un mensonge et c'est la même tactique que les Israéliens ont utilisée pour nous entraîner dans la désastreuse guerre en Irak qui a coûté à notre nation la vie de milliers de nos meilleurs hommes et femmes», estime encore Joseph Kent.

Fin février, Donald Trump avait affirmé que les frappes des États-Unis et d'Israël étaient nécessaires pour éliminer les «menaces imminentes» de Téhéran. Quelques jours plus tard, il avait fait évoluer son discours, entretenant le flou sur les motivations américaines, et affirmant avoir saisi la «dernière et meilleure occasion» de frapper l'Iran.

«Vous pouvez encore changer de cap et tracer une nouvelle voie pour notre nation, ou bien vous pouvez nous laisser glisser davantage vers le déclin et le chaos. Vous avez les cartes en main», conclut Joseph Kent.