«Des températures démentes» : jusqu'à 40 °C attendus en Californie en plein mois de mars, les météorologues effarés

Une vague de chaleur proche des 40 °C s'installe sur la côte ouest des États-Unis avec un dôme de chaleur qui pourrait s'étendre sur une dizaine de jours. Les États de la Californie et de l'Arizona seront en première ligne.

40 °C et des allures d'enfer sur Terre. En plein mois de mars, le thermomètre s’emballe aux Etats-Unis faisant déjà craindre des records.

Dès ce mercredi 18 mars, ces niveaux pourraient être atteints, avec des valeurs inédites à cette période de l’année.

A dangerous heat wave is setting up across the Southwest this week and dozens of record highs will be in jeopardy. Here’s the latest. 🥵 https://t.co/nuIIj4lV0Apic.twitter.com/IJzeiwizbq — The Weather Channel (@weatherchannel) March 17, 2026

Le météorologue François Jobard qualifie la situation de «démente». Sur le réseau social BlueSky, il évoque notamment Phoenix, en Arizona, qui pourrait battre son record d'avril 2021... avec 41 °C.

Le site spécialisé Extrême météo explique la situation par la mise en place d’un dôme de chaleur : une zone de hautes pressions persistante, agissant comme «un couvercle dans l’atmosphère», qui piège l'air chaud près du sol et l'empêche de se disperser.

Jusqu'à 15°C au-dessus des normales

La Californie, l'Arizona, le Nevada et le Nouveau-Mexique seront les Etats les plus exposés.

Le National Weather Service, équivalent américain de Météo-France, anticipe des températures proches des 40 °C, soit jusqu'à 15 °C au-dessus des normales de saison. L'épisode pourrait durer une dizaine de jours.

Paradoxalement, après un hiver marqué par des épisodes de froid extrême, François Jobard souligne que la période allant de septembre à mars est déjà la plus chaude jamais enregistrée aux Etats-Unis.