Plusieurs journalistes, dont des confrères de l'AFP, ont entendues de fortes explosions à Dubaï.
L'armée israélienne appelle les habitants de Tyr, dans le sud du Liban, à évacuer.
L'Iran confirme la mort d'Ali Larijani, le chef de la sécurité.
L'armée israélienne a annoncé mardi soir avoir mené des frappes préventives au Liban, visant des lanceurs du Hezbollah, mouvement islamiste soutenu par l'Iran, après une série d'alertes de tirs dans le nord d'Israël.
«Au cours de la dernière heure, l'armée de l'air a frappé des lanceurs (de roquettes ou de missiles, NDLR) et des terroristes du Hezbollah à travers le Liban, dans le cadre des efforts visant à perturber et à contrecarrer les tirs en direction» d'Israël, indique l'armée dans un communiqué.
L'armée avait annoncé plus tôt avoir «détecté une intensification des préparatifs» du Hezbollah «en vue de lancer des salves de roquettes en direction de l'Etat d'Israël dans les prochaines heures.»
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont confirmé mardi la mort du général Gholamréza Soleimani qui dirigeait l'organisation paramilitaire Bassidj, annoncée dans la matinée par l'armée israélienne.
Les Gardiens ont indiqué que ce haut responsable était «tombé en martyr lors d'une attaque terroriste de l'ennemi américano-sioniste», sur leur site internet officiel, Sepah News.
Israël a indiqué avoir tué dans une frappe à Téhéran ce commandant du groupe de volontaires chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran, en plus du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, Ali Larijani, dont la mort n'a pas été confirmée.
L'armée israélienne a annoncé ce mardi qu'elle allait «traquer, trouver et neutraliser» Mojtaba Khamenei.
«Emmanuel Macron ne sera plus président d'ici peu de temps», lance Donald Trump.
Donald Trump, après que sa demande d'assistance pour rouvrir le détroit d'Ormuz a été rejetée par la majorité des alliés des Etats-Unis, a assuré mardi n'avoir «plus besoin d'aide».
«Les Etats-Unis ont été informés par la plupart de nos +alliés+ de l'Otan qu'ils ne voulaient pas être impliqués dans notre opération militaire contre le régime terroriste iranien», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. «Nous n'avons plus besoin et nous ne voulons plus de l'aide des pays de l'Otan. NOUS N'EN AVONS JAMAIS EU BESOIN» a assuré le président américain, en citant aussi le Japon, l'Australie et la Corée du Sud, autres alliés ayant rejeté ses demandes d'assistance.
Emmanuel Macron : «Jamais la France ne prendra part à des opérations d'ouverture ou de libération du détroit d'Ormuz dans le contexte actuel»
Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/FhWOEEkmg5
— CNEWS (@CNEWS) March 17, 2026
⭕ Tsahal a détecté une intensification des préparatifs du Hezbollah pour lancer des tirs de roquettes vers Israël dans les prochaines heures.
Tsahal intervient pour contrecarrer ces menaces.
Le dispositif de défense aérienne et les soldats de Tsahal déployés le long de la…
— Tsahal (@Tsahal_IDF) March 17, 2026
Les autorités iraniennes ont appelé la population mardi à des manifestations d'ampleur pour lutter contre les "complots" ennemis, après plus de deux semaines de guerre avec Israël et les Etats-Unis, peu avant une nuit de festivités liées au Nouvel an persan.
L'appel, largement relayé par les médias locaux, a enjoint la population à se joindre aux groupes religieux "sur toutes les places des villes à 17h00 (14h30, heure française)" pour un "rassemblement populaire afin de déjouer les complots potentiels des ennemis sionistes", en référence à l'Etat d'Israël, que l'Iran ne reconnait pas.
L'appel suit l'annonce par Israël que ses forces ont tué le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani - ce que Téhéran n'a pas confirmé - et intervient juste avant les célébrations de Chaharshanbe Suri, une fête mêlant feu et lumière avant celle du Nouvel an, qui tombera vendredi prochain.
Le Hezbollah pro-iranien a démenti mardi toute présence au Koweït, qui a annoncé la veille l'arrestation de 16 personnes, dont deux Libanais, affiliées au mouvement islamiste libanais et suspectées d'un projet de "sabotage".
"Le Hezbollah dément catégoriquement (...) la teneur des accusations du ministère koweïtien de l'Intérieur (...)", a déclaré le groupe armé dans un communiqué, ajoutant n'avoir "ni cellules, ni membres ni formations au Koweït".
Un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme a annoncé mardi sa démission pour protester contre la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
"Je ne peux, en toute conscience, soutenir la guerre qui se déroule actuellement en Iran", a déclaré Joseph Kent, directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, dans sa lettre de démission adressée au président Donald Trump et qu'il a partagé sur X.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi qu'en tuant Ali Larijani, Israël donnait aux Iraniens une "occasion de prendre en main leur destin", dans une vidéo diffusée par son bureau.
הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיג' - זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים; פועלים מהאוויר… pic.twitter.com/bOwQgRZ6Ti
— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 17, 2026
"Ce matin, nous avons éliminé Ali Larijani, le chef (d')une bande de gangsters qui dirige en réalité l'Iran", a déclaré M. Netanyahu. "Nous ébranlons ce régime dans l'espoir de donner au peuple iranien une chance de s'en débarrasser", a-t-il ajouté, et "si nous persévérons, nous leur donnerons l'occasion de prendre leur destin en main".
L'aviation israélienne a mené mardi plusieurs frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, visant notamment une zone proche de l'aéroport, a rapporté l'agence officielle Ani.
"Une troisième frappe israélienne sur la banlieue sud a visé l'ancienne route de l'aéroport (...)", selon l'agence de presse. L'autorité libanaise de l'aviation civile, citée par Ani, a souligné que l'aéroport, en lisière de la banlieue sud, était toujours fonctionnel, et la route y menant praticable.
Les comptes officiels sur les réseaux sociaux X et Telegram du chef de la sécurité en Iran, Ali Larijani, ont publié mardi une note manuscrite rendant hommage à des soldats iraniens décédés, peu après qu'Israël a annoncé la mort de ce haut dirigeant.
L'Iran n'a pas confirmé la mort du dirigeant du Conseil suprême de sécurité nationale, tué lundi soir selon le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
"La mort en martyrs des braves de la Marine de l'armée de la République islamique à bord du (navire) Dena fait partie des sacrifices de cette nation fière en cette période de lutte contre les oppresseurs internationaux", peut-on lire sur cette note écrite à l’encre noire, qui fait référence à la frégate iranienne coulée par les Etats-Unis le 4 mars au large du Sri Lanka, faisant au moins 84 morts.
به مناسبت مراسم تشییع سلحشوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران: یاد آنان همواره در قلب ملت ایران خواهد بود و این شهادتها بنیان ارتش جمهوری اسلامی را برای سالها در ساختار نیروهای مسلح استوار مینماید. ازخداوند متعال علو درجات برای این شهدای عزیز خواستارم. pic.twitter.com/dvTdhyDYbY
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 17, 2026
"Leur souvenir restera à jamais gravé dans le cœur de la nation iranienne, et ces martyres consolideront pour des années la structure de l'Armée de la République islamique", poursuit cette note, dont une photo est publiée sur les réseaux sociaux.
Un bombardement de l'armée israélienne a visé dans la nuit en Iran l'un des principaux chefs du Jihad islamique palestinien, Akram Al-Ajouri, a annoncé mardi un responsable militaire israélien.
Akram Al-Ajouri est le chef des brigades al-Qods, la branche militaire de ce mouvement, opérant surtout dans la bande de Gaza. "Il séjournait en Iran, où il résidait habituellement (...). Nous ne disposons pas encore de données" sur les résultats de la frappe, a déclaré le responsable militaire s'exprimant à la presse sous couvert d'anonymat.
Des explosions ont été entendues mardi de Jérusalem après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens vers Israël, ont rapporté des journalistes de l'AFP.
La Défense passive a activé les sirènes d'alerte antiaérienne dans le nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban.
L'armée a annoncé avoir "identifié des missiles tirés d'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël", en ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé mardi "l'élimination" d'Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants iraniens, et du général Gholamréza Soleimani, commandant de la milice du Bassidj, après des frappes menés dans la nuit en Iran par l'armée israélienne.
"Le chef d'état-major vient de m'informer que Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Soleimani, chef du Bassidj — l'appareil répressif central de l'Iran, ont été éliminés hier soir", a déclaré M. Katz dans un message vidéo.
Deux membres du personnel médical ont été blessés par la chute de débris sur un centre d'urgence au Koweït, a indiqué mardi le ministère koweïtien de la Santé, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient.
"Deux membres des équipes d'urgence ont été blessés alors qu'ils se trouvaient sur leur lieu de travail, dans un centre médical d'urgence, lorsque des débris sont tombés sur le site", a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que leur état était stable.
L'armée israélienne a annoncé mardi matin avoir éliminé dans une frappe à Téhéran le général Gholamréza Soleimani, commandant du Bassidj, milice de volontaires islamistes chargés notamment du maintien de l'ordre en Iran.
🔴 COMMANDANT DE L’UNITÉ BASIJ ÉLIMINÉ
Hier, Tsahal a frappé et éliminé Gholamreza Soleimani, commandant de l’unité Basij depuis 6 ans.
Sous son commandement, l’unité Basij orchestré les principales opérations de répression en Iran, utilisant violence brutale, arrestations… pic.twitter.com/7j20S4xSEz
— Tsahal (@Tsahal_IDF) March 17, 2026
"Hier (lundi), l'armée de l'Air israélienne, sur la base de renseignements (militaires), a visé et éliminé Gholamréza Soleimani", indique un communiqué militaire israélien, ajoutant que ce dernier avait été tué dans "une frappe ciblée à Téhéran".
L'armée israélienne a tenté d'éliminer Ali Larijani, l'un des plus hauts dirigeants iraniens, dans une frappe sur l'Iran au cours de la nuit, rapportent mardi les médias israéliens.
"Ali Larijani a été la cible d'une tentative d'élimination", a affirmé Kan, la radio TV publique israélienne. "Les résultats de la frappe sont encore en cours d'examen", a annoncé pour sa part la chaîne N12.
"Nous ciblons des éléments des Gardiens de la Révolution et de l'appareil répressif du régime", a déclaré l'armée, citant dans un communiqué son chef d'état-major. "Des résultats préventifs significatifs ont été enregistrés cette nuit, susceptibles d'influencer l'issue des opérations et les objectifs de l'armée israélienne", a indiqué le lieutenant-général Eyal Zamir.
La Chine a annoncé mardi l'envoi d'une aide humanitaire à quatre pays du Moyen-Orient, l'Iran, le Liban, la Jordanie et l'Irak, frappés par les répercussions de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël.
Partenaire commerciale et diplomatique de l'Iran, la Chine a renforcé ses relations avec les pays de la région durant la dernière décennie. Elle a plusieurs fois condamné les actuelles opérations militaires américaines et israéliennes.
"La guerre a entraîné une grave catastrophe humanitaire pour les populations de l'Iran et d'autres pays de la région", a déclaré mardi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, en annonçant cette aide humanitaire.
"La Chine exprime sa sympathie et adresse sa compassion aux populations des pays concernés", a dit M. Lin lors d'un point presse régulier. Il n'a pas précisé en quoi consistait cette aide.
De fortes explosions ont secoué la capitale iranienne mardi, a rapporté un journaliste de l'AFP, après une nuit de pluie et d'orages marquée par d'intenses déflagrations, au 18e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis.
Les explosions ont été entendues dans le centre de Téhéran, sans que l'on ne connaisse dans l'immédiat les sites qui ont été touchés.
La Chine a dit mardi "prendre note" des clarifications apportées selon elle par les Etats-Unis sur les raisons d'un possible report de la visite du président Donald Trump, et rester en contact avec l'administration américaine sur cette visite.
"Nous avons pris note du fait que la partie américaine a publiquement clarifié les informations inexactes publiées par les médias" et indiqué que "la visite n'avait aucun rapport avec la question de la libre navigation dans le détroit d'Ormuz", a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mardi l'arrestation de dix "espions étrangers", au 18e jour de la guerre qui oppose l'Iran à Israël et aux États-Unis.
"Dix mercenaires, des traîtres, ont été identifiés et arrêtés", a déclaré l'organe de renseignement des Gardiens dans la province du Khorassan Razavi (nord-ouest), a rapporté l'agence de presse ISNA, sans préciser leur nationalité.
Les Gardiens ont indiqué que quatre d'entre eux recueillaient des informations "sur des sites sensibles et des infrastructures économiques", tandis que les autres étaient liés à un "groupe terroriste monarchiste".
Les cours du pétrole accéléraient leur rebond mardi et s'envolaient de plus de 5%, au lendemain d'une chute, poussés par des inquiétudes persistantes sur l'offre de brut du Moyen-Orient où des installations énergétiques stratégiques subissent de nouvelles attaques.
Vers 06H15 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, gagnait 5,16% à 98,32 dollars. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, rebondissait lui de 4,67% à 104,88 dollars.
Le président Emmanuel Macron a convoqué un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce mardi après-midi "sur la situation en Iran et au Moyen-Orient", a annoncé l'Elysée.
Ce nouveau conseil de défense réunissant les ministres et responsables chargés des questions de sécurité - le dernier remonte au 10 mars - intervient alors que Donald Trump fait pression sur la France pour qu'elle réponde positivement à sa demande d'aide pour la sécurisation du détroit d'Ormuz.
Une personne a été tuée mardi par la chute de débris d'un missile intercepté à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont annoncé les autorités alors que l'Iran poursuit ses attaques de représailles chez ses voisins du Golfe.
"La chute de débris dans la région de Bani Yas, après l'interception d'un missile balistique par les défenses aériennes a entraîné la mort d'un ressortissant pakistanais", ont indiqué les autorités dans un communiqué sur X.
Plusieurs explosions ont retenti mardi matin à Dubaï, aux Emirats arabes unis, ainsi qu'à Doha, capitale du Qatar, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Le ministère de la Défense des Emirats a indiqué avoir intercepté une attaque de missile, et à Dubaï, les explosions ont suivi une alerte sur les téléphones mobiles demandant aux habitants de "trouver refuge immédiatement" en raison de "menaces potentielles de missiles".
Un tanker a été touché par par un "projectile inconnu" alors qu'il était à l'ancre dans le golfe d'Oman, non loin de l'entrée du détroit d'Ormuz, a annoncé mardi l'agence maritime britannique UKMTO.
Le navire, dont il n'a pas été précisé s'il s'agit d'un méthanier ou d'un pétrolier, n'a subi que des dégâts "mineurs" et aucune victime n'est à déplorer, a ajouté cette source.
Trois quartiers de Beyrouth ont été bombardés mardi matin, a annoncé l'Agence nationale d'information (ANI, officielle), peu après l'annonce par Israël de frappes contre le Hezbollah pro-iranien dans la capitale libanaise.
Selon l'ANI, des avions israéliens ont bombardé les quartiers de Kafaat et Haret Hreik, dans la banlieue sud de la capitale, et un raid aérien a visé un appartement dans les étages supérieurs d'un immeuble résidentiel de Doha Aramoun, dans le même secteur.
Quatre personnes ont été tuées mardi avant l'aube dans des tirs de missiles visant une maison à Bagdad, ont annoncé deux responsable de sécurité, l'un d'eux faisant état de la mort de "deux conseillers iraniens" engagés au côté de groupes armés irakiens pro-iraniens.
Une source issue de ces factions a confirmé la mort de quatre personnes dans cette frappe sur une maison du quartier huppé de Jadriya, précisant qu'elle hébergeait des conseillers iraniens.
L'armée israélienne a annoncé mardi à l'aube être en train de bombarder Téhéran et des positions du Hezbollah à Beyrouth, au 18e jour de guerre au Moyen-Orient.
Israël a "lancé une vague de frappes à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran", a-t-elle écrit sur Telegram, ajoutant avoir également "lancé une nouvelle vague de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth".
Une attaque de drones et de roquettes a visé tôt mardi l'ambassade américaine à Bagdad, a rapporté un responsable de sécurité, après une attaque similaire menée quelques heures plus tôt.
Un journaliste de l'AFP a vu la défense antiaérienne intercepter un projectile, et un autre projectile tomber sur la représentation diplomatique, avec un volute de fumée noire après une explosion. Le responsable de sécurité a indiqué à l'AFP qu'"au moins un drone était tombé dans l'ambassade."
Des missiles tirés depuis l'Iran se dirigent vers Israël, a annoncé mardi l'armée israélienne qui a demandé aux habitants des régions visées de se mettre à l'abri.
L'armée "a détecté des missiles tirés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace", a-t-elle écrit sur sa chaîne Telegram.