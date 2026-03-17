L'armée israélienne a annoncé mardi soir avoir mené des frappes préventives au Liban, visant des lanceurs du Hezbollah, mouvement islamiste soutenu par l'Iran, après une série d'alertes de tirs dans le nord d'Israël.

«Au cours de la dernière heure, l'armée de l'air a frappé des lanceurs (de roquettes ou de missiles, NDLR) et des terroristes du Hezbollah à travers le Liban, dans le cadre des efforts visant à perturber et à contrecarrer les tirs en direction» d'Israël, indique l'armée dans un communiqué.

L'armée avait annoncé plus tôt avoir «détecté une intensification des préparatifs» du Hezbollah «en vue de lancer des salves de roquettes en direction de l'Etat d'Israël dans les prochaines heures.»