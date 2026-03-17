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Guerre en Ukraine : pourquoi la Russie va-t-elle arrêter d’enrôler des soldats kényans ?

La Russie a fait appel à 1.780 soldats africains pour l'aider sur le front ukrainien. [© Gavriil GRIGOROV/Sputnik/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La Russie a pris la décision de ne plus recruter de soldats kényans afin de renforcer son armée dans le cadre de sa guerre contre l'Ukraine, comme l'a fait savoir ce lundi 16 mars le ministre des Affaires étrangères du pays africain.

Un renfort en moins pour Moscou. Plus de quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, la Russie a accepté de cesser d'enrôler des soldats africains, notamment en provenance du Kenya. Depuis le début du conflit, Vladimir Poutine a eu recours au recrutement de 1.780 ressortissants africains pour aider son armée.

Le rendez-vous entre le ministre kényan des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, à Moscou, ce lundi 16 mars a ainsi débouché sur une décision forte de la part du Kremlin, celle de ne plus faire appel à un renfort humain en provenance du continent africain.

«Nous avons désormais convenus que les Kényans ne doivent plus être enrôlés», a déclaré Musalia Mudavadi à la presse à l'issue de sa rencontre avec le ministre russe. De son côté, le chef de la diplomatie du Kremlin a réaffirmé que ces soldats kényans étaient volontaires et que le pays respectait ainsi «pleinement» la législation russe.

Plusieurs centaines de soldats recrutés depuis 36 pays africains

Le ministre kényan a également précisé, sur X, que la Russie avait également accepté de «soutenir le rapatriement des blessés et d'assurer le rapatriement dans la dignité des dépouilles de ceux qui ont perdu la vie». Pour ce qui est des Kényans actuellement engagés au sein de la guerre qui souhaitent se retirer, ils seront également escortés vers leur pays grâce aux voies diplomatiques établies.

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : la Russie est en capacité de poursuivre les combats toute l'année, selon un groupe d'experts Lire

Selon les estimations ukrainiennes datant du mois de février 2026, plus de 1.780 ressortissants de 36 nations africaines combattent aux côtés des soldats de nationalité russe en Ukraine. Les services de renseignement du Kenya comptent pour leur part plus de 1.000 Kényans envoyés au front.

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