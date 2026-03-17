«Pour un président qui n'a eu de cesse de vous insulter et de vous rabaisser depuis quinze mois, cela va trop loin» : la demande d'aide sur le détroit d'Ormuz de Donald Trump accueillie très froidement par les Européens

Alors qu'il tente par tous les moyens de rétablir la circulation dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump a demandé l'aide des pays alliés des États-Unis, notamment en Europe. Mais cette requête n'a pas suscité l'enthousiasme.

Un sentiment de solitude. Loin de l'engouement qu'il espérait susciter avec sa demande d'aide pour le détroit d'Ormuz, Donald Trump fait face à la froideur des alliés des États-Unis, échaudés par des mois d'attaques commerciales et d'humiliations diplomatiques, contraints aussi dans leurs capacités militaires.

«Nous encourageons vivement les autres pays à s'impliquer avec nous, et à s'impliquer vite et avec beaucoup d'enthousiasme», a dit lundi le président américain, qui veut rétablir la circulation dans cette artère vitale pour le commerce de pétrole, désertée depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

«Cela va trop loin»

Une déclaration qui n'a pas manqué de surprendre. «Les États-Unis lancent une guerre sans consulter leurs alliés et espèrent maintenant qu'ils viennent réparer les dégâts, cela ne va pas être bien reçu», a commenté auprès de l'AFP, Erwan Lagadec, professeur à la George Washington University.

«C'est vraiment une demande incroyable», a également estimé Philip Gordon, ancien conseiller pour la sécurité nationale de la vice-présidente démocrate Kamala Harris, désormais expert pour la Brookings Institution.

«Imaginez que vous êtes un dirigeant européen qui doit justifier de risquer des vies humaines non seulement pour cette opération, mais pour un président qui n'a eu de cesse de vous insulter et de vous rabaisser depuis quinze mois. Cela va trop loin», a-t-il jugé.

Il a ajouté que Donald Trump récolte ce qu'il a semé, à force d'imposer des droits de douane, de critiquer l'Otan, de convoiter le Groenland ou de minimiser voire franchement nier les pertes subies par les alliés des États-Unis en Afghanistan par exemple.

Le Royaume-Uni, l'Allemagne, Le Japon et l'Australie rejettent l'idée

Le dirigeant républicain, qui a déclenché l'offensive israélo-américaine contre l'Iran sans guère se soucier des alliés des États-Unis, a présenté sa demande d'aide comme une sorte de test de loyauté. «Le degré d'enthousiasme est important pour moi», a-t-il dit.

«Nous n'avons besoin de personne», a assuré Donald Trump, avant d'ajouter, à propos des pays de l'Otan en particulier : «Ils devraient bondir pour nous aider, parce que nous les aidons depuis des années». Il a même jugé que la plus grande rivale des États-Unis, la Chine, «devrait (le) remercier» d'avoir engagé ce conflit.

Mais personne ou presque ne «bondit», à l'exception de certains mystérieux pays dont Donald Trump assure qu'ils vont soutenir les États-Unis, mais en se refusant à les nommer.

Interrogé lundi sur un appel passé avec Emmanuel Macron, le républicain a déclaré : «Sur une échelle de zéro à dix, je dirais qu'il mérite un huit». Avant d'ajouter : «Pas parfait, mais c'est la France».

Le Royaume-Uni et l'Allemagne ont écarté lundi toute mission de l'Otan pour rétablir la circulation maritime. Le Japon et l'Australie, alliés historiques des États-Unis dans la région Asie-Pacifique, ont exclu tout envoi de moyens dans le détroit.

Manque de capacités militaires

Au-delà de la dimension politique, Erwan Lagadec souligne que la demande d'aide de l'hôte de la Maison Blanche se heurte aussi à des limites pratiques.

L'Otan «n'a pas tant de capacités navales que cela», a expliqué ce spécialiste en relations internationales, pour qui la situation n'est pas «sans ironie», car les capacités en question «étaient jusqu'ici destinées à être déployées dans une volonté d'apaisement face à Trump au Groenland».

L'ancien ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Araud, commentateur prolifique des affaires internationales sur X, a réagi vivement aux demandes de la Maison Blanche.

A ce niveau, le mot « culot » est bien trop faible… Impudence, toupet, effronterie, outrecuidance. Ou alors les tontons flingueurs : les c… osent tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît…. https://t.co/r0WL3cXaKM — Gérard Araud (@GerardAraud) March 16, 2026

«À ce niveau, le mot "culot" est bien trop faible... Impudence, toupet, effronterie, outrecuidance. Ou alors les "Tontons flingueurs": les c... osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît...», a-t-il écrit en référence à la célébrissime réplique inventée par Michel Audiard pour le film de Georges Lautner.

Certains pays alliés des États-Unis «pourraient changer de ton ou proposer quelque chose de mineur, par exemple plus de soutien logistique», mais sans modifier fondamentalement leur position, a précisé pour l'AFP Liana Fix, chercheuse au Council on Foreign Relations.

Donald Trump a fait lourdement pression sur les pays de l'Otan pour qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. Mais «de nombreux équipements militaires et missiles que (les Européens) avaient commandés auprès des États-Unis pour leur propre défense et celle de l'Ukraine sont maintenant utilisés en Iran», a-t-elle expliqué.

La réserve européenne face aux demandes du président américain concernant le détroit d'Ormuz «n'est pas un retour de bâton» pour les attaques passées, elle repose «sur des contraintes et arbitrages très concrets», souligne-t-elle.