Rail Baltica : le plus grand projet européen de ligne à grande vitesse risque un retard de 10 ans

Rail Baltica est un projet de ligne à grande vitesse visant à connecter la Pologne et les pays baltes au réseau européen d'ici à 2030. Il est toutefois mis à mal par le contexte géopolitique.

Avec ses 1.230 km de voies ferrées, Rail Baltica est le plus important projet de ligne à grande vitesse en Europe. Lancé en 2004, il risque 10 ans de retard en raison du contexte géopolitique, qui oblige les pays baltes et la Pologne à investir massivement dans leur défense.

Chiffré à 24 milliards d'euros, le programme a été financé à 85% par l'Union européenne et est censé être mis en service pour 2030. Rail Baltica doit relier Varsovie, en Pologne, à l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, connectant ces territoires au réseau européen.

Conçue selon les normes du Vieux continent, la ligne doit en effet permettre d'uniformiser les réseaux ferroviaires. Pour l'heure, celui des pays baltes est aligné sur celui de la Russie et du reste de l'ex-URSS, à voie plus large qu'en Europe. Cela implique des retards, changements de train et surcoûts au passage de la frontière polonaise.

Rail Baltica is emerging as Europe’s new strategic artery for both daily mobility and defence readiness.



RB Rail AS CEO Marko Kivila explains in his article why dual-use infrastructure is key for a resilient Europe.



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Les travaux de la ligne principale ont commencé mais, auprès du Financial Times, le vice-ministre polonais des infrastructures, Piotr Malepszak, s'est montré plutôt pessimiste concernant la suite du projet.

Convaincu qu'il est «impossible» de le mener à bien pour 2030, il a déclaré qu'il serait «bien moins coûteux et plus rapide» de moderniser les voies existantes. «Je pars du principe que cette ligne sera entièrement achevée en 2040 et certainement pas en 2030», a-t-il affirmé.

Piotr Malepszak estime que maintenir cette échéance est un «déni de réalité» dans le contexte actuel et rappelle notamment que Rail Baltica a été imaginé à une époque où la guerre en Ukraine n'était pas encore d'actualité.

La Pologne, voisine de la Russie, du Bélarus et de l'Ukraine, s'est lancée depuis quelques années dans une modernisation sans précédent de ses forces armées et de son industrie de défense pour parer à une menace éventuelle de la part de Moscou.

La facture a quadruplé

Depuis décembre 2023, Varsovie a signé des contrats d'armement d'une valeur de 266 milliards de zlotys (63 milliards d'euros). Cette année son budget de défense dépasse 4,8% du PIB (Produit intérieur brut) et compte parmi les plus élevés de l'OTAN. Dans le même temps, les dépenses de défense des pays baltes ont elles aussi pris un chemin ascendant.

Dans ces conditions, Rail Baltica n'est pas leur priorité et les 15% du coût du projet à la charge des pays participants représentent une charge malvenue. Sans compter que la facture totale a littéralement quadruplé : en 2017 elle s'élevait à 5,8 milliards d'euros, contre plus de 20 milliards aujourd'hui.

Sachant que la section polonaise du programme Rail Baltica «bénéficie d'un soutien important» de fonds européens, la Commission européenne estime toutefois avoir son mot à dire et considère que 2030 reste une échéance «juridiquement contraignante». Pour défendre le maintien de ce délai, Bruxelles utilise d'ailleurs le même argument que ses détracteurs, à savoir la guerre aux portes de l'Europe.

Lors d'une réunion à Varsovie en février dernier, les ministres des Transports français, allemand et polonais s'étaient engagés à donner la priorité aux investissements ferroviaires, précisément pour faciliter le transport rapide de troupes et de matériel militaire vers le front oriental de l'OTAN en cas d'attaque russe.

Cet engagement avait été pris en réponse au constat dressé l'an dernier par le commissaire européen aux Transports, qui avait alerté sur l'état des routes, ponts et voies ferrés européens. Selon lui, il était évident qu'ils ne permettaient pas le transport de chars et de troupes à travers le continent dans un contexte de conflit.