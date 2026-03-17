«Tavajjoh !» : quel est cet étrange signal radio diffusant des messages codés depuis le début de la guerre en Iran ?

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, des spécialistes des ondes courtes ont repéré un signal radio mystérieux, qui semble diffuser des messages codés.

«Tavajjoh ! Tavajjoh ! Tavajjoh !». Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, ce message retentit chaque jour, à l'aube et en début de soirée, sur les ondes radio. Systématiquement répété trois fois, ce mot persan, qui signifie «attention» en français, est utilisé pour diffuser des messages codés.

Ce signal radio, qui peut être capté n'importe où dans le monde grâce à du matériel radio amateur, a été repéré pour la première fois le 28 février, par des spécialistes des ondes courtes, qui ont baptisé la station V32.

Elle diffuse deux fois par jour, à 5h30 et 21h30, heure iranienne, durant une heure et demie environ. Le mot «Tavajjoh» est toujours prononcé par une voix d'homme, entre deux suites de chiffres également égrenés en persan.

Une pratique courante durant la guerre froide

Il s'agit d'une station de transmission de nombres, un procédé bien connu en matière d'espionnage. La CIA comme le KGB s'en sont notamment largement servi durant la guerre froide, pour communiquer avec leurs agents clandestins sans être repérés.

Concrètement, n'importe qui peut capter le message mais très peu de personnes peuvent le comprendre car son décryptage repose sur une grille de décodage à usage unique, que seul le destinataire possède.

Le code diffusé en persan a évidemment attiré l'attention des amateurs de radio, qui ont tenté de situer l'émetteur par triangulation. D'après l'organisation américaine Radio Free Europe/Radio Liberty, ils ont isolés une vaste zone incluant le nord de l'Italie, la Suisse, l'ouest de l'Allemagne, l'est de la France et le Benelux.

Auprès du Financial Times, d'anciens agents du renseignement américains estiment probable que la source du signal soit américaine et destinée à des agents actuellement en Iran. Le 4 mars dernier, le signal a été brouillé par un «bubble jammer», généralement utilisé par Téhéran pour altérer les signaux radio. Le signe, pour ceux qui soutiennent cette théorie, que l'Iran identifie ce message comme provenant du camp ennemi.

D'autres experts pensent plutôt que l'objectif est avant tout de faire diversion. Ce message, accessible à tous, pourrait en effet servir à induire le contre-espionnage iranien en erreur, en lui laissant entendre que des agents américains sont présents à Téhéran, en attente d'ordres.