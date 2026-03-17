«Une épidémie sans précédent» : au moins 27 cas de méningite, dont deux mortels, recensés au Royaume-Uni

Le nombre de cas signalés dans l'épidémie de méningite à méningocoques qui a fait deux morts dans le sud-est de l'Angleterre est passé de 20 à 27, dont 15 cas confirmés et 12 faisant l'objet d'une enquête, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires. Une situation jugée «sans précédent».

Une épidémie fulgurante qui inquiète les autorités. L'épidémie de méningite à méningocoques qui s'est déclarée dans la région de Canterbury en Angleterre, avec 27 cas rapportés aux autorités dont deux mortels, est «sans précédent» et «explosive» a déclaré mardi le ministre britannique de la Santé Wes Streeting au Parlement, en raison du nombre de cas concernés et de la rapidité de la propagation.

Sur les quinze cas confirmés, neuf sont des cas de méningocoque B, plus rares que celles virales, qui tuent de manière foudroyante si elles ne sont pas rapidement soignées. Tous les cas, à l'exception d'un seul, ont nécessité une hospitalisation. L'épidémie a par ailleurs déjà fait deux morts, une élève de terminale de 18 ans et un étudiant de l'université du Kent (sud-est de l'Angleterre) de 21 ans.

Selon le ministre de la Santé Wes Streeting, la majorité des cas sont liés à la boîte de nuit Club Chemistry à Canterbury, fréquentée par des étudiants, «entre le 5 et le 7 mars». L'établissement a depuis fermé ses portes. Cette situation a toutes les caractéristiques d'«un événement super-contaminateur, avec une propagation continue au sein des résidences universitaires», selon l'agence de sécurité sanitaire britannique, UKHSA.

A ce stade, des cas ont été confirmés dans deux universités et quatre écoles du Kent, ainsi que dans un autre établissement à Londres. Ce dernier cas concerne une personne qui se serait rendue dans le Kent lors du week-end de contamination. Interrogé jeudi sur la radio de la BBC, Anjan Ghosh, directeur de la santé publique, a déclaré qu'il n'était «pas en mesure d'affirmer», à ce stade, que l'épidémie était «contenue».

6.500 personnes traitées

Les autorités ont commencé à fournir des antibiotiques aux étudiants de l'université du Kent qui ont fréquenté le Club Chemistry entre le 5 et le 7 mars, et à l'entourage proche des personnes infectées ou soupçonnées d'avoir été infectées. Ces traitements préventifs par antibiotiques empêchent la contagion entre individus. Plus de 6.500 personnes ont été traitées, a indiqué mercredi l'université du Kent.

Un programme de vaccination ciblée contre le méningocoque B a aussi été lancé sur le campus de cette université à Canterbury. Il concerne environ 5.000 étudiants. Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes.

Un cas lié à cette épidémie a été signalé en France. Il s'agit d'une personne ayant fréquenté l'université du Kent, qui a été hospitalisée et se trouve «dans un état stable», selon le ministère français de la Santé.

Une maladie mortelle

Les infections à méningocoques, des bactéries, peuvent engendrer la mort en moins de 24 heures sans prise en charge rapide. Elles peuvent aussi laisser des séquelles plus ou moins lourdes. Forte fièvre, violents maux de tête, vomissements, raideur de la nuque, photosensibilité et taches rouges ou violacées (purpura) sont les principaux symptômes.

La transmission se fait de personne à personne par contact étroit et prolongé, par exemple en s'embrassant, en buvant dans le même verre ou en partageant une cigarette électronique. Cette maladie n'est toutefois pas aussi contagieuse que le Covid-19 ou la rougeole, souligne l'agence de sécurité sanitaire, précisant que le risque d'infection pour le reste de la population «reste faible».

Selon l'UKHSA, 378 cas d'infections invasives à méningocoques ont été confirmés en 2024-25, parmi lesquels plus de 80% concernaient le méningocoque B. Sur les deux dernières décennies, le nombre de ces infections à méningocoques a baissé : en 1999/2000, un pic de 2.595 cas avait été atteint.