Drogues : les résidus de kétamine en très forte hausse dans les eaux usées européennes

Une étude publiée ce mercredi montre que la présence de cocaïne et de kétamine est en nette hausse dans les eaux usées de nombreuses villes européennes.

La consommation de drogues augmente en Europe et cela se voit jusque dans nos égouts. Selon une étude publiée ce mercredi 18 mars, les résidus de cocaïne et de kétamine dans les eaux usées ont fortement augmenté l'an dernier par rapport à 2024.

Ce travail de recherche a été mené par l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA), en association avec le réseau de chercheurs Score. Dans leurs conclusions, ils notent «un phénomène de consommation de drogues à la fois généralisé, varié et en constante évolution».

Pour tirer ce constat, ils se sont appuyés sur les échantillons quotidiens d'eaux usées municipales de 72 millions de personnes, prélevés sur une période d'une semaine entre mars et mai 2025, dans les zones de captage de stations d'épuration dans 115 villes de 25 pays (23 pays de l'Union européenne, Norvège et Turquie).

près de 41% de hausse de la kétamine

Ces prélèvements ont été analysés pour détecter des traces de kétamine, de cocaïne, de MDMA, principe actif de l'ecstasy, de méthamphétamine, d'amphétamine et de cannabis. La présence dans les eaux usées de ces trois dernières substances a varié d'une zone à l'autre, mais celle de la ketamine a progressé dans la majorité des villes l'an dernier.

La charge totale de kétamine a augmenté de près de 41% entre 2024 et 2025, et les niveaux les plus élevés ont été observés dans des villes belges, allemandes et néerlandaises étudiées.

La présence de la cocaïne dans les égouts a elle aussi augmenté, de 22%. Selon le rapport, elle reste élevée dans les villes d'Europe occidentale et méridionale, «en particulier en Belgique, en Espagne et aux Pays-Bas, bien que des traces aient été trouvées dans la plupart des villes d'Europe orientale».

C'est l'inverse pour la MDMA puisque la majorité des localités ont signalé une baisse des détections entre 2024 et 2025. Cette diminution a été la plus marquée dans les eaux usées des villes d'Allemagne, d'Autriche et de Slovénie, et est «plus importante que celle observée en 2020, lorsque près de la moitié des villes avaient signalé des baisses pendant les fermetures des lieux de vie nocturne liées à la Covid-19».

Les données recueillies montrent également que l'usage de ces drogues a surtout lieu le week-end : dans trois villes étudiées sur quatre les traces de benzoylecgonine (principale métabolite de la cocaïne) et de MDMA dans les eaux usées sont plus élevées du vendredi au lundi qu'en semaine.