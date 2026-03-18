Française tuée et brûlée dans une valise au Brésil : ce que l'on sait du drame

Au Brésil, une retraitée Française âgée de 73 ans a été tuée par son compagnon. Il a tenté de se débarrasser de son corps en demandant à un sans-abri de brûler la valise dans laquelle il l'avait placé.

Une Française qui résidait au Brésil depuis plusieurs années a été tuée par son compagnon à Joao Pessoa, capitale de l'Etat brésilien de Paraiba, dans le nord-est du pays. Le corps de cette femme de 73 ans a été brûlé dans une valise laissée sur la voie publique.

Ce mardi 17 mars, le commissaire Thiago Cavalcanti a expliqué que, selon les informations préliminaires, le meurtre a eu lieu le dimanche 8 mars, dans l'appartement de la victime. D'après l'expertise médico-légale, la septuagénaire est morte en raison de «lésions au thorax (...) causées par un objet contondant, probablement un couteau».

Deux jours après les faits son compagnon, un homme de 59 ans, a placé le corps dans une grande valise. Il a décidé de s'en débarrasser après qu'«une voisine s'est plaint d'une odeur de putréfaction» venue de l'appartement.

Un sans-abri impliqué

Des caméras de surveillance le montrent en train de sortir de l'immeuble, dans un quartier aisé de Joao Pessoa, avec cette valise. Il a ensuite payé un sans-abri «pour qu'il la brûle» en pleine rue, a détaillé le commissaire.

Cette Française, médecin à la retraite, avait rencontré son compagnon alors qu'«il vivait dans la rue et vendait de l'artisanat», selon Thiago Cavalcanti. Devenus un couple durant la pandémie de Covid-19, ils vivaient ensemble, chez elle, depuis. Leur relation se serait dégradée, «car il a commencé à consommer récemment des stupéfiants».

Pour l'heure il n'est «pas encore possible d'établir si le crime a été prémédité». Le 12 mars la police, qui était venue interpeller le compagnon de la victime, a retrouvé ce dernier mort, «égorgé».

L'une des hypothèses retenues par les enquêteurs est qu'il aurait été tué par des membres d'une faction criminelle implantée dans le secteur, «en représailles pour avoir attiré les forces de l'ordre» dans le quartier où le corps de la Française a été brûlé.

Le commissaire Cavalcanti a dit avoir contacté les autorités françaises, qui lui ont fait savoir que les démarches allaient être menées pour retrouver d'éventuels proches de la septuagénaire.