Guerre au Moyen-Orient : combien de temps la trêve entre le Pakistan et l'Afghanistan doit-elle durer ?

Le Pakistan et l'Afghanistan, en conflit depuis des mois, ont annoncé ce mercredi une trêve durant la fête de fin du ramadan, deux jours après un bombardement pakistanais qui a fait des centaines de victimes dans un hôpital pour toxicomanes de Kaboul.

Un trêve bienvenue. En guerre ouverte depuis le début de l’année 2026, le Pakistan et l’Afghanistan, ont annoncé une pause dans les combats à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, la fête de fin du mois de jeûne du ramadan, qui se tiendra ce vendredi 20 mars, selon les hautes autorités du culte musulman. L’immense majorité de la population de ces deux pays est de confession musulmane. La date de cette fête est déterminée par l’observation du croissant de Lune, selon le calendrier lunaire musulman.

Depuis le 26 février 2026, l’escalade entre le Pakistan et l’Afghanistan a pris un nouveau tournant. «Notre patience a atteint ses limites. C’est désormais la guerre ouverte entre nous et vous», a déclaré le ministre de la défense pakistanais, Khawaja Asif, sur X. Le Pakistan a procédé, le 27 février, à des frappes aériennes sur Kaboul, sur Kandahar et le sud-est de l’Afghanistan, en réponse à une attaque perpétrée la veille contre des bases militaires pakistanaises.

Trois semaines plus tard, un bombardement de l’armée pakistanaise, censé viser un atelier de fabrication de drones, a touché un centre de désintoxication pour toxicomanes de Kaboul, causant la mort d’au moins 400 personnes, selon un premier bilan provisoire. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné mercredi cette frappe, la plus meurtrière depuis le conflit, rappelant que «les établissements médicaux doivent être respectés et protégés selon le droit international».

Cinq jours de trêve

Peu après l'enterrement à Kaboul d'une partie des victimes, les deux pays ont annoncé une trêve à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Elle intervient «à la demande de pays islamiques amis, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie», ont-ils dit chacun. Elle entrera en vigueur jeudi matin et durera jusqu'à lundi prochain minuit heure locale, le temps de la fête de l'Aïd el-Fitr, a précisé le ministre de l'Information pakistanais, Attaullah Tarar.

Mais l'Afghanistan «répondra avec courage à toute agression», a déclaré le porte-parole du gouvernement afghan Zabihullah Mujahid. Le Pakistan a dit lui aussi être prêt à répondre vigoureusement en cas d'attaque.

Le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés a réclamé mardi une enquête «rapide» et «indépendante» sur la frappe. Les appels se sont aussi multipliés pour un cessez-le-feu immédiat entre le Pakistan et l'Afghanistan face à la hausse des victimes civiles depuis l'intensification des affrontements le 26 février.