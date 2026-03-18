Guerre en Iran : en quoi consiste le «protocole d’urgence» activé par l'OMS ?

Face à l’escalade entre les États-Unis, Israël et l’Iran, l’Organisation mondiale de la Santé a récemment activé un «protocole d’urgence» pour anticiper un risque nucléaire, alors que les infrastructures de santé sont déjà fragilisées par le conflit. Voici en quoi il consiste.

Anticiper un scénario catastrophe. Sur fond d’escalade entre les États-Unis, Israël et l’Iran, l’Organisation mondiale de la Santé a activé début mars un «protocole d’urgence» pour se préparer à un éventuel incident nucléaire.

Cette anticipation intervient dans un contexte déjà très dégradé. Depuis fin février, plusieurs infrastructures de santé ont été ciblées en Iran. Début mars, l’OMS avait déjà confirmé 13 attaques contre des sites médicaux, dont l’hôpital Gandhi à Téhéran. Des structures protégées par le droit international humanitaire et essentielles pour prendre en charge les victimes, alors que le système de santé iranien est déjà fragilisé. D'après le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a alerté sur une situation «sous une pression extrême», toujours selon l’organisation.

Un protocole pour faire face au risque nucléaire

Concrètement, ce dispositif repose sur une logique simple : se préparer au pire. L’OMS travaille sur plusieurs hypothèses, dont celle d’une contamination radioactive liée à des attaques sur des sites nucléaires. «Le pire scénario serait un incident nucléaire», a averti Hanan Balkhy, évoquant des conséquences durables à l’échelle mondiale, selon des propos relayés par Politico. Un risque qui dépasserait largement la zone de conflit, avec des effets potentiels transfrontaliers sur plusieurs décennies, rappelle l’organisation.

Dans le détail, le protocole prévoit d’accélérer la circulation de l’information entre les autorités sanitaires pour repérer au plus vite une éventuelle contamination. Il fixe des règles très concrètes dans les hôpitaux : trier les patients, éviter la propagation de substances radioactives et protéger les soignants, en première ligne. L’idée est simple : éviter que les services de santé soient débordés et limiter au maximum les conséquences.

Autre point important : l’anticipation matérielle. L'organisation recommande de prévoir des stocks de produits essentiels, comme de l’iode à prendre rapidement en cas d’exposition, ainsi que des traitements pour limiter les effets de la radioactivité. Elle travaille aussi avec des experts et l’Agence internationale de l'énergie atomique pour coordonner la réponse.

À ce stade, aucun signe de contamination radioactive n’a été détecté, mais l’organisation prévient : un tel scénario pourrait avoir des conséquences sanitaires immédiates et durables, comme l’ont montré des catastrophes passées.