Guerre en Iran : la centrale nucléaire de Bouchehr touchée par un «projectile»

L’Agence internationale de l’énergie atomique, a indiqué ce mercredi 18 mars, que la centrale nucléaire civile de Bouchehr, dans le sud de l’Iran, a été touchée mardi soir par un «projectile». Aucun dégât matériel, technique ou humain n'a été signalé.

Alors que les États-Unis et Israël poursuivent leur offensive conjointe contre l'Iran depuis le 28 février, la centrale nucléaire civile de Bouchehr, la seule installation nucléaire opérationnelle du pays, a été frappée ce mardi soir par un «projectile», a indiqué l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) ce mercredi 18 mars. L’agence onusienne basée à Vienne, en Autriche, a précisé sur son compte X qu’elle avait été informée par l’Iran.

«Pas de dégât sur la centrale ni de blessés parmi le personnel signalés», a-t-elle ajouté. Dans ce même post, l’AIEA indique également que le directeur général de l'agence, Rafael Grossi «réitère son appel à la retenue pendant le conflit pour éviter tout risque d'accident nucléaire».

De son côté, L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a précisé que la frappe constituait une violation des réglementations internationales interdisant les attaques militaires contre les installations nucléaires, avertissant que l'incident aurait pu avoir des conséquences graves pour la région au sens large, y compris pour la région du Golfe.

La Russie condamne l’attaque

Si l'incident de mardi n'a pas eu de conséquence immédiate, le site de Bouchehr reste l'un des plus sensibles d'Iran. En juin 2025, l'AIEA avait expliqué qu'une frappe directe sur la centrale, ou la perte de ses deux lignes d'alimentation électrique externes, pourrait entraîner un accident radiologique majeur. Les mesures de protection face à une situation pareille pourraient aller d'évacuations locales à des restrictions sur les denrées alimentaires dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres.

La Russie, dont des spécialistes travaillent dans cette centrale, a de son côté dénoncé une «frappe irresponsable et tout à fait inacceptable» qui a «visé le périmètre intérieur de la centrale à quelques mètres seulement d'une unité en service».

«Nous avons averti à maintes reprises Israël et les États-Unis qu'il est catégoriquement inacceptable de mettre en danger la vie et la santé des nombreux citoyens russes présents sur le site», a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. Cette dernière a également appelé ces deux pays à «renoncer à ces attaques imprudentes contre des installations nucléaires, qui entraînent des risques réels de catastrophe radiologique et écologique à l'échelle de la région».

La centrale de Bouchehr, la seule opérationnelle en Iran, a une capacité de production de 1.000 mégawatts, qui ne représente qu'une fraction des besoins électriques du pays.