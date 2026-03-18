L'Iran a menacé mercredi les Etats-Unis et Israël d'anéantir des infrastructures énergétiques, après une attaque contre ses propres installations desservant l'immense champ gazier South Pars/North Dome, attribuée à Israël.
«Nous vous avertissons une fois de plus que vous avez commis une grave erreur en attaquant les infrastructures énergétiques de la République islamique et que la réponse à cette attaque est en cours», ont annoncé les Gardiens de la Révolution, alors que plusieurs sites gaziers ou pétroliers étaient visés en soirée dans le Golfe.
«Si cela se reproduit, les attaques contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés ne cesseront pas avant leur destruction totale et notre riposte sera bien plus sévère que les attaques de cette nuit», a indiqué cette source dans un communiqué, diffusé par les agences iraniennes Irib et Fars.
Le Qatar a ordonné mercredi à deux diplomates iraniens et à leurs équipes de quitter le pays, après une attaque sur son plus grand site gazier, attribuée à Téhéran.
«Les deux attachés au sein de l'ambassade, militaire et de sécurité, ainsi que les personnes travaillant dans leurs bureaux, sont déclarés personae non gratae et il est demandé à ce qu'ils quittent le territoire dans un délai maximal de 24 heures», a indiqué le ministère des Affaires étrangères qatari dans un message publié sur les réseaux sociaux.
L'armée israélienne a assuré mercredi que la «série d'éliminations» de responsables iraniens «ne cessera pas», affirmant avoir tué plusieurs figures du pouvoir en Iran.
«Au cours des dernières 24 heures, nous avons poursuivi la traque et l'élimination de hauts responsables du régime, des meurtriers responsables de nombreuses opérations terroristes», a dit le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée, dans une allocution télévisée.
«Nous continuerons à traquer tous les hauts responsables du régime. La série d'éliminations ne s'arrêtera pas».
Trois fortes explosions ont été entendues à Ryad, en Arabie Saoudite, ont rapporté plusieurs journalistes dont des confrères de l'AFP.
Le président iranien Massoud Pezeshkian a confirmé mercredi la mort du ministre du Renseignement Esmaïl Khatib, qu'Israël avait annoncé plus tôt avoir tué dans une «frappe de précision» à Téhéran.
«L'assassinat lâche de mes chers collègues Esmaïl Khatib, Ali Larijani et Aziz Nassirzadeh, ainsi que de certains membres de leur famille et de leur équipe, nous plonge dans le deuil», a-t-il écrit sur X. M. Larijani, chef du Conseil suprême de sécurité nationale, et M. Nassirzadeh, ministre de la Défense, ont également été tués depuis le début de la guerre le 28 février.
Les alliés de l'Otan discutent de la «meilleure façon» de rouvrir le détroit d'Ormuz.
Près de 120.000 Syriens réfugiés au Liban sont rentrés dans leur pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah début mars, a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) mercredi. Près de 125.000 personnes, dont environ 119.000 ressortissants syriens, ont traversé la frontière du Liban vers la Syrie entre le 2 et le 17 mars, selon l'OIM.
Le Liban avait accueilli plus d'un million de réfugiés syriens ayant fui leur pays pendant la guerre civile déclenchée par la répression d'un soulèvement populaire contre le pouvoir de Bachar al-Assad en 2011. Plus d'un demi-million de ces réfugiés ont regagné leur pays depuis la chute du dictateur fin 2024.
Friedrich Merz a affirmé mercredi que Berlin "aurait déconseillé" à Israël et aux Etats-Unis d'attaquer l'Iran, si Washington avait consulté l'Allemagne.
"C'est pourquoi nous avons déclaré que, tant que la guerre se poursuivra, nous n'y prendrons pas part", a déclaré le chancelier allemand. Il a toutefois ajouté "partager avec Israël et les États-Unis l'objectif que l'Iran ne représente plus une menace à l'avenir".
Des explosions dont l'une très forte ont été entendues mercredi à Tel-Aviv, après que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens vers le centre d'Israël, a rapporté un journaliste de l'AFP.
Les services de secours ont annoncé qu'il n'y avait pas de blessés dans l'immédiat. Des images de l'AFP tournées à Ramat Gan, près de Tel-Aviv, immédiatement après ces explosions, ont montré un important déploiement des secours dans un quartier habité.
L'armée avait annoncé peu avant avoir "identifié des missiles tirés d'Iran vers le territoire de l'Etat d'Israël", ajoutant que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter.
L'Iran a prévenu qu'il allait viser des infrastructures énergétiques chez ses voisins du Golfe à la suite d'une attaque américano-israélienne contre des installations desservant l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar.
"Nous envisageons de cibler les infrastructures de carburant, d'énergie et de gaz" des pays à partir desquels les attaques ont été lancées, a déclaré le centre de commandement interarmées, Khatam Al-Anbiya, dans un communiqué, alors que Téhéran accuse les pays du Golfe de laisser les forces américaines utiliser leur territoire pour l'attaquer.
La télévision d'Etat a publié une liste de cibles potentielles, incluant des installations pétrolières et gazières en Arabie saoudite, au Qatar et aux Emirats arabes unis, affirmant qu'elles sont "devenues des cibles directes et légitimes et seront visées dans les heures à venir".
Les prix du pétrole sont repartis à la hausse mercredi, le baril de Brent grimpant même de plus de 5% après une frappe contre des infrastructures énergétiques critiques iraniennes.
Le baril de Brent, la référence internationale du pétrole, progressait de 4,38% à 107,95 dollars vers 14h20, peu après avoir bondi de plus de 5%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate gagnait 1,87% à 98,01 dollars.
Une frappe menée mercredi par Israël et les Etats-Unis a notamment touché l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde, que l'Iran partage avec le Qatar, selon la télévision d'Etat. L'Iran a annoncé dans la foulée vouloir cibler des installations énergétiques dans le Golfe.
La Russie a dénoncé mercredi "l'attaque irresponsable" ayant touché la veille au soir la centrale nucléaire de Bouchehr dans le sud de l'Iran, où se trouvent des spécialistes russes, accusant Israël et les Etats-Unis d'en être responsables.
"Nous condamnons fermement cette frappe irresponsable et tout à fait inacceptable qui a visé le périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Bouchehr, à quelques mètres seulement d'une unité en service", a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.
Doha a condamné mercredi les attaques contre des installations iraniennes desservant l'immense champ gazier de South Pars/North Dome, partagé avec le Qatar.
"Le ciblage par Israël d'installations liées au champ gazier iranien de South Pars, qui constitue le prolongement du champ qatari, est une démarche dangereuse et irresponsable dans le contexte de l'escalade militaire actuelle dans la région", a écrit sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.
"Viser les infrastructures énergétiques représente une menace pour la sécurité énergétique mondiale, pour les peuples de la région et pour son environnement", a-t-il ajouté.
Donald Trump a de nouveau critiqué mercredi le refus des alliés des Etats-Unis de les aider à sécuriser le détroit d'Ormuz, voie stratégique bloquée par l'Iran à la suite des frappes américano-israéliennes, et fait planer la menace d'un désengagement de Washington.
Le président américain est depuis quelques jours très agacé par le refus des principaux alliés de Washington au sein de l'Otan, parmi lesquels la France et le Royaume-Uni, d'aider les Etats-Unis à ouvrir ce passage par où transitaient avant la guerre près de 20% du pétrole brut mondial.
"Je me demande ce qui se passerait si on +en finissait+ avec ce qu'il reste de l'Etat terroriste iranien, et qu'on laissait les pays qui s'en servent - pas nous - être responsables du soi-disant +détroit+? Ca ferait se bouger certains de nos "alliés" non réactifs, et vite !!!", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.
Le ministère des Affaires étrangères suèdois a convoqué mercredi l'ambassadeur d'Iran pour protester contre l'exécution de l'un de ses citoyens dans ce pays.
"Cette convocation a eu lieu plus tôt dans la journée. Le ministère des Affaires étrangères a fermement condamné la mise en oeuvre de la peine de mort, ainsi que le procès inéquitable qui y a conduit. La peine de mort est une peine inhumaine, cruelle et irréversible. La Suède, tout comme le reste de l'UE, condamne son application en toutes circonstances", a déclaré le ministère dans un communiqué.
La Russie a condamné mercredi la mort du chef de la sécurité nationale iranienne Ali Larijani, l'un des principaux dirigeants du pays, tué dans une frappe revendiquée par Israël.
"Nous condamnons fermement les actions visant à atteindre à la santé et même plus, à tuer les dirigeants de l'Iran indépendant et souverain", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov lors de son point presse quotidien auquel participait l'AFP.
Un homme exécuté en Iran mercredi, arrêté pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin, est un citoyen suédois, a annoncé la ministre des Affaires étrangères de Suède.
"C'est avec consternation que j'ai pris connaissance de l'information selon laquelle un citoyen suédois a été exécuté plus tôt dans la journée en Iran", a déclaré Maria Malmer Stenergard, citée dans un communiqué. Selon le site Mizan Online, affilié au pouvoir judiciaire iranien, Kourosh Keyvani avait été condamné pour espionnage en faveur d'Israël.
Une frappe menée mercredi par Israël et les Etats-Unis a touché une importante installation gazière iranienne dans le Golfe, provoquant un incendie, a annoncé la télévision d'Etat, alors que la guerre est dans sa troisième semaine.
"Il y a quelques instants, certaines parties des installations gazières" de la raffinerie stratégique South Pars, située dans la ville portuaire de Kangan, "ont été frappées par des projectiles de l'ennemi américano-sioniste", a déclaré la télévision, citant le gouverneur adjoint de la province méridionale de Bouchehr.
Elle a ajouté que des équipes de pompiers avaient été dépêchées sur les lieux pour maîtriser l'incendie.
L'Organisation maritime internationale (OMI) a ouvert mercredi à Londres une réunion de crise de deux jours et veut trouver des "mesures pratiques" pour assurer la sécurité dans le détroit d'Ormuz, où 20.000 marins sont actuellement bloqués sur 3.200 navires à cause de la guerre au Moyen-Orient.
"En vue de protéger les gens de mer innocents et sauvegarder la sécurité de la navigation et du milieu marin, je vous demande avec beaucoup d'insistance d'axer votre votre travail sur des mesures pratiques", a appelé Arsenio Dominguez, le secrétaire général de cette agence de l'ONU, en s'adressant aux délégués.
Cette réunion pourrait aboutir jeudi au vote de résolutions sur la sécurité des marins, leur réapprovisionnement ou la nécessité d'évacuer les bateaux bloqués, de la part des Etats membres de cette organisation chargée de la sécurité du secteur maritime.
Ces résolutions formellement votées par le conseil de l'OMI - son organe exécutif, composé de 40 Etats membres - ne seraient cependant pas contraignantes. La session est ouverte à l'ensemble des pays membres ainsi qu'à des organisations de l'industrie maritime et des ONG.
Les autorités iraniennes ont annoncé mercredi avoir démantelé plus d'une centaine de cellules présumées de réseaux monarchistes complotant contre la République islamique, au 19e jour de la guerre opposant Téhéran à Washington et Israël.
"Les forces du ministère du Renseignement ont identifié et démantelé 111 cellules monarchistes dans 26 provinces avant qu'elles n'aient pu passer à l'action", écrit ce ministère dans un communiqué publié par l'agence de presse Fars, sans préciser le nombre de personnes impliquées.
Les autorités ont par ailleurs arrêté 21 personnes accusées d'avoir collaboré avec la chaîne de télévision Iran International, basée à Londres et classée depuis 2022 comme organisation terroriste par Téhéran. Et elles ont indiqué avoir saisi des armes à feu, des armes blanches, des pistolets paralysants et des matraques.
Le ministère a aussi annoncé l'interpellation de quatre espions présumés liés aux Etats-Unis dans la ville de Hamedan et dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, dans l'ouest du pays.
L'équipe féminine de football d'Iran, dont plusieurs membres avaient demandé l'asile en Australie, a franchi mercredi le poste-frontière turco-iranien de Gürbulak (est), a constaté un correspondant de l'AFP.
Parmi elles, figurent quatre joueuses - dont la capitaine de l'équipe Zahra Ghanbari - et un membre de l'encadrement ayant retiré leur demande d'asile et décidé de regagner l'Iran.
L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle s'apprêtait à frapper les ponts sur le fleuve Litani, qui coule dans le sud du Liban à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, pour couper toute aide au mouvement islamiste Hezbollah, allié de l'Iran, dans cette région.
"Afin d'empêcher le transfert de renforts et d'armes, l'armée israélienne a l'intention de frapper les voies de passage sur le fleuve Litani à partir de cet après-midi", a déclaré sur X le porte-parole de l'armée en langue arabe, le colonel Avichay Adraee.
"Pour votre sécurité, vous devez continuer à vous déplacer" vers la zone située plus au nord, au-delà du fleuve Zahrani, "et vous abstenir de tout mouvement vers le sud, qui pourrait mettre vos vies en danger", a ajouté le porte-parole dans un message sur X.
L'armée israélienne a reçu toute latitude pour tuer tout haut responsable iranien qui se trouverait dans sa ligne de mire lors de sa campagne de frappes contre l'Iran, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israël Katz.
"Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et moi-même avons autorisé l'armée à éliminer tout haut responsable iranien" pouvant être tué sans dommages collatéraux majeurs, "sans qu'une approbation supplémentaire soit nécessaire", a souligné le ministre.
"Nous continuerons à les empêcher d'agir et à les traquer, tous", a ajouté M. Katz en promettant au cours de la journée "d'importantes surprises" sur le front de la guerre contre l'Iran et de celle menée contre le Hezbollah au Liban.
Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a annoncé mercredi "l'élimination" d'un nouveau responsable iranien, le ministre du Renseignement Esmaïl Khatib.
🔴ÉLIMINÉ : Esmaeil Khatib, Ministre du Renseignement du régime terroriste iranien, lors d’une frappe ciblée à Téhéran.
Khatib a joué un rôle majeur lors des récentes manifestations à travers l’Iran, incluant l’arrestation et l’assassinat de manifestants, et a dirigé des… pic.twitter.com/LYTbJY25T5
— Tsahal (@Tsahal_IDF) March 18, 2026
"Le ministre iranien du Renseignement, Khatib, a lui aussi été éliminé la nuit dernière", a affirmé le ministre. "Il était à la tête de l'appareil interne du régime en charge des assassinats et de la répression en Iran, ainsi que de la promotion des menaces extérieures", selon M. Katz, qui a prévenu que l'intensité des frappes israéliennes en Iran montait "d'un cran".
L'Iran a été de nouveau secoué mercredi par des frappes israélo-américaines sur plusieurs régions, dont la capitale Téhéran, ont rapporté des médias iraniens. Parmi les lieux touchés, la province de Lorestan et la ville de Hamedan, toutes deux situées dans l'ouest du pays, ou encore la zone de Fars dans le sud.
L'agence Tasnim a fait état de la mort de sept personnes et de 56 blessés "dans une attaque américano-sioniste sur des zones résidentielles" à Doroud (Lorestan). L'AFP n'est pas en mesure vérifier de manière indépendante les bilans communiqués par les autorités iraniennes.
Le directeur des programmes politiques de la télévision libanaise al-Manar, affiliée au Hezbollah, a été tué avec son épouse par une frappe israélienne au coeur de Beyrouth mercredi, a annoncé la chaîne dans un communiqué.
L'attaque a touché l'immeuble où Mohammed Cherri résidait avec sa famille dans le quartier de Zokak al-Blatt, "le tuant avec sa femme et blessant leurs enfants et petits-enfants", a déclaré la chaîne.
Le ministre français de l'Économie Roland Lescure a affirmé mercredi que l'Europe et le G7 devaient "garder des munitions" avec leurs réserves stratégiques de pétrole, face à une guerre au Moyen-Orient qui selon lui risque de durer.
Roland Lescure était interrogé sur la chaîne américaine CNBC Europe au sujet de la possibilité d'une perturbation de longue durée de l'acheminement des hydrocarbures importés du Moyen-Orient.
"Ce dont nous devons nous assurer, c'est que nous nous préparons pour ces scénarios. Nous les suivons, nous les pistons, et faisons en sorte de réagir en conformité, pas trop vite, pas trop fort non plus, car, vous le savez, nous devons garder des munitions face à d'autres chocs potentiels", a-t-il répondu.
Quant à la possibilité d'une guerre qui serait "intense, mais éphémère", "ce scénario est probablement envolé", a-t-il estimé.
La Turquie a annoncé mercredi le déploiement par l'Otan d'une nouvelle batterie anti-aérienne Patriot sur la base militaire d'Incirlik (sud), qui abrite des forces américaines, après l'interception début mars de trois missiles balistiques tirés vers le territoire turc depuis l'Iran.
"Un nouveau système Patriot, commandé par le Commandement aérien allié de Ramstein (Allemagne), est en cours de déploiement (...), en complément du système Patriot espagnol déjà en service", a indiqué le ministère turc de la Défense dans un communiqué.
Les marchés boursiers européens ont ouvert en territoire positif mercredi, profitant du recul des prix du pétrole et avant les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et de la Banque centrale européenne (BCE).
Vers 9h GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,69%, Francfort 0,58% et Milan 0,61%. Londres gagnait 0,10%.
Une frappe israélienne a touché ce mercredi matin une voiture en plein centre de Saïda, la principale ville du sud du Liban, a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle).
La frappe s'est produite à proximité d'un centre de la Défense civile, et près de la corniche du front de mer, où se trouvent des déplacés dormant dans leurs voitures, selon un correspondant de l'AFP sur place.
Au moins quatre fortes explosions ont été entendues mercredi à Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, selon des journalistes de l'AFP, des groupes armés pro-iraniens enchaînant ces derniers jours les attaques de drone contre militaires et intérêts américains.
Alors que la défense antiaérienne interceptait des projectiles au dessus d'Erbil, des journalistes de l'AFP ont vu un panache de fumée s'élevant depuis la banlieue de la ville, qui abrite un consulat américain et des troupes de la coalition internationale antijihadistes emmenée par Washington stationnées à l'aéroport.
L'Arabie saoudite a affirmé mercredi avoir intercepté deux drones visant le quartier diplomatique de la capitale, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles chez ses voisins du Golfe.
Deux drones ont été abattus alors qu'ils tentaient de "s'approcher du quartier des ambassades" à Ryad, a indiqué le ministère de la Défense sur X.
Les autorités avaient fait état plus tôt de l’interception de plusieurs drones dans la province orientale, ainsi que d'un missile balistique près de la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Ryad.
Une nouvelle frappe israélienne a touché mercredi le quartier densément peuplé de Zoqaq al-Blat, dans le centre de Beyrouth, ont rapporté des médias officiels libanais et l'AFPTV.
Une déflagration a été entendue dans toute la capitale, et la retransmission en direct d'AFPTV a montré des panaches de fumée s'élevant de la zone alors que la guerre entre le Hezbollah et Israël se poursuit.
La frappe pakistanaise qui a touché lundi un hôpital pour toxicomanes à Kaboul a fait des "centaines de morts et de blessés", a confirmé mercredi l'ONG Norwegian Refugee Council (NRC) qui s'est rendue sur les lieux.
"D'après ce que nous avons vu et ce dont nous avons discuté avec les autres (agences) impliquées dans les opérations (de secours), nous pouvons dire qu'il y a des centaines de morts et de blessés", a déclaré à l'AFP le directeur pour l'Afghanistan de cette ONG, Jacopo Caridi. Les autorités talibanes afghanes ont fait état mardi de 408 morts et 265 blessés dans cette frappe, sans exclure un bilan plus élevé.
Des frappes israéliennes dans le centre de Beyrouth ont fait au moins six morts et 24 blessés mercredi, selon un bilan provisoire des autorités, et Israël a aussi commencé à bombarder la région de Tyr, dans le sud du Liban, après avoir lancé un ordre d'évacuation qui a semé la panique.
Selon des médias libanais, une frappe a visé sans avertissement un appartement situé dans le quartier central de Zoukak el-Blat à Beyrouth, où l'armée israélienne avait déjà attaqué la semaine dernière une succursale de la société financière Al-Qard Al-Hassan, liée au groupe chiite pro-iranien Hezbollah.
Des roquettes et des drones ont ciblé dans la nuit de mardi à mercredi les territoires de l'Arabie saoudite et du Koweït, ont annoncé les autorités de ces deux pays du Golfe, au 19ème jour de la guerre au Moyen-Orient.
En Arabie saoudite, un porte-parole du ministère de la Défense a écrit sur X que l'armée avait détruit six drones dans l'est du pays. "Les défenses aériennes du Koweït interceptent des attaques hostiles de roquettes et de drones", a indiqué pour sa part, également sur X, l'armée de l'émirat.
L'armée israélienne a lancé mercredi de nouveaux ordres d'évacuation de plusieurs villages du sud du Liban, en prévision d'actions militaires contre le mouvement pro-iranien Hezbollah dans la région.
"Pour votre sécurité, vous devez évacuer vos habitations immédiatement et vous rendre au nord de la rivière Zahrani", a écrit sur Telegram le porte-parole de l'armée israélienne pour le public de langue arabe, Avichay Adraee, en désignant quatre villages près de la ville de Tyr.
Une explosion a retenti dans le centre de Beyrouth tôt mercredi, ont indiqué des journalistes de l'AFP, les médias officiels faisant état d'une frappe israélienne après un ordre d'évacuation.
"L'ennemi a ciblé le bâtiment menacé à Bachoura", quartier du centre de Beyrouth, a rapporté l'agence officielle ANI, et des images diffusées par AFPTV ont montré une épaisse fumée s’élevant de la zone.
Le ministère de la Défense du Qatar a annoncé mercredi matin avoir intercepté une attaque de missile, après qu'un journaliste de l'AFP a entendu des explosions dans la capitale, Doha.
"Les forces armées ont intercepté une attaque de missile qui visait l'Etat du Qatar", a écrit le ministère dans un communiqué diffusé peu après les détonations.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti que les conséquences de la guerre au Moyen-Orient allaient "frapper tout le monde", et s'est félicité des critiques émises dans les pays occidentaux contre le conflit.
"La vague de répercussions mondiales vient seulement de commencer et va frapper tout le monde, quel que soient sa richesse, sa religion ou sa race", a écrit le ministre sur X mardi soir, accompagnant son message d'une copie de la lettre de démission d'un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme qui avait protesté contre la guerre.
L'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier du centre de Beyrouth à évacuer tôt mercredi, avertissant d'une attaque imminente visant le groupe armé Hezbollah soutenu par l'Iran dans la capitale libanaise.
Le chef de l'armée iranienne, le général Amir Hatami, a déclaré mercredi que la mort du chef de la sécurité de la République islamique, Ali Larijani, serait "vengée", selon un média iranien.
"Le sang pur d'(Ali Larijani) et des autres martyrs bien-aimés seront vengés", a déclaré le général Hatami dans un communiqué publié par l'agence Tasnim, après la mort du chef du Conseil suprême de sécurité nationale, tué avec plusieurs autres personnes dans une frappe à Téhéran.
Un missile balistique a été intercepté mercredi près de la base aérienne Prince Sultan, au sud-est de Ryad en Arabie saoudite, où sont stationnés des militaires américains, a annoncé le ministère saoudien de la Défense.
"Un missile balistique tiré en direction du gouvernorat d'Alkharj a été intercepté et détruit. Les débris issus de l'interception sont tombés aux alentours de la base aérienne Prince Sultan sans causer de dégâts", a écrit sur X un porte-parole du ministère.
Une nouvelle attaque de drone a atteint mercredi matin l'ambassade américaine à Bagdad, a déclaré une source sécuritaire à l'AFP, dont un journaliste a entendu une explosion. "Un drone a directement touché" l'ambassade, déjà attaquée à plusieurs reprises ces derniers jours, a indiqué à l'AFP cette source, sans préciser s'il y a ou non des dégâts. Un deuxième responsable de la sécurité a indiqué que le drone était tombé "près de la barrière de sécurité de l'ambassade".
Les Etats-Unis ont bombardé "avec succès" des sites de missiles antinavires iraniens près du détroit d'Ormuz à l'aide de bombes antibunkers, a annoncé mardi l'armée américaine.
"Il y a quelques heures, les forces américaines ont utilisé avec succès plusieurs bombes pénétrantes de 5.000 livres (2,3 tonnes) contre des sites iraniens de missiles le long de la côte iranienne près du détroit d'Ormuz", a expliqué sur X le commandement central américain pour le Moyen-Orient (Centcom). "Les missiles de croisière antinavires présents sur ces sites représentaient un risque pour le trafic maritime international dans le détroit", a ajouté le Centcom.
Israël a frappé sans avertissement un quartier du centre de Beyrouth tôt mercredi, selon des médias locaux, la banlieue sud de la capitale étant elle aussi bombardée.
Des médias locaux ont annoncé qu'une frappe a touché le quartier central de Zoukak el-Blat, où l'armée israélienne avait attaqué la semaine dernière une succursale de la société financière Al-Qard Al-Hassan, liée au mouvement pro-iranien Hezbollah. Un correspondant de l'AFP a entendu le bruit de plusieurs explosions dans la nuit.