Guerre en Ukraine : avec l'«installation de 100.000 Russes», Moscou dévoile ses plans pour les territoires occupés en Ukraine 

Alors que les négociations sont au point mort entre la Russie et l’Ukraine, Vladimir Poutine continue de planifier l’avenir des territoires qu’il convoite, avec pour objectif de déplacer 140.000 citoyens russes et d'attirer plusieurs millions de touristes.

Alors que l’actualité se concentre sur la guerre en Iran, le conflit russo-ukrainien, lui, n’a toujours pas cessé. Après 4 ans de conflit, la pression exercée sur l’Ukraine pour qu’elle cède une partie de son territoire à la Russie se poursuit.

Vladimir Poutine demande la Crimée et le Donbass (Donetsk et Louhansk), et se dit prêt, en échange, à laisser Zaporijjia à l’Ukraine. Volodymyr Zelenski de son côté refuse toutes négociations : « L'Ukraine n’est pas à vendre», clame le président ukrainien.

Cela n’empêche toutefois pas son homologue russe de préparer l’avenir des territoires qu’il convoite. Un projet qu’il a notamment détaillé au média russe Vedomosti.

Ainsi, la Russie prévoit de relocaliser 114.000 de ses citoyens, d'ici à 2045, dans ces territoires occupés. À cela s’ajoute un plan d'aménagement pour les régions de Donetsk, Louhansk et de Kherson, selon les informations du média RBC-Ukraine.

10 millions de touristes attendus

Mais Vladimir Poutine ne compte pas s’arrêter là : «La Russie prévoit de construire plus de 13 millions de mètres carrés de nouveaux logements dans les territoires occupés, plus de 140 jardins d'enfants, des dizaines d'écoles et une centaine de cliniques et centres médicaux ambulatoires», rapporte l'agence de presse RBC-Ukraine.

Avec 140.000 nouveau résidents dans ces territoires, le pays entend également construire plus de 3.270 kilomètres de routes, 430 kilomètres de lignes ferroviaires et 19 gares, ainsi que la création de ports de plaisance accessibles aux yachts et de quatre aérodromes.

Vingt-cinq parcs industriels sont aussi dans les tuyaux, ainsi que l'installation de quinze usines de matériaux de construction.

À terme, l’objectif serait de développer de véritables lieux de vie et des destinations touristiques, afin d’atteindre 9,4 millions de visiteurs d’ici à 2044.