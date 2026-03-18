Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 60% à travers le monde depuis 1990, selon un rapport de l’ONU

Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Unicef publié mardi, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a reculé de 60% dans le monde depuis 1990. Un progrès majeur, qui ralentit toutefois ces dernières années, alors que des millions de décès continuent d’être recensés chaque année.

Un progrès réel, mais toujours insuffisant. Selon un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Unicef publié mardi, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans a chuté de 60% dans le monde depuis 1990.

Malgré ces progrès significatifs, le rythme de baisse ralentit ces dernières années, alors que la majorité des décès pourraient encore être évités grâce à des interventions simples, peu coûteuses et un meilleur accès aux soins de santé.

Le rapport indique que le nombre de décès d'enfants de moins de cinq ans dans le monde a diminué de plus de moitié depuis 2000. Toutefois, depuis 2015, le rythme de cette baisse a ralenti de plus de 60%.

Des taux encore élevés en Afrique subsaharienne et en Asie du sud

Sur les 4,9 millions d'enfants morts à travers le monde, le rapport a calculé pour la première fois que 100.000 d'entre eux, âgés de 1 à 59 mois, sont morts de malnutrition aiguë sévère (MAS).

Les décès d'enfants restent fortement concentrés dans quelques régions en particulier. En 2024, l’Afrique subsaharienne représentait 58% de la totalité de ces morts et l'Asie du sud 25%.

«Le bilan est bien plus lourd si l'on prend en compte les effets indirects, car la malnutrition affaiblit l'immunité des enfants et augmente leur risque de mourir de maladies infantiles courantes», écrit l'OMS.

Les principales causes de mortalité chez les nouveau-nés sont les complications liées à la prématurité (36%) et celles survenant pendant le travail et l’accouchement (21%).

Au-delà du premier mois, les maladies infectieuses évitables telles que le paludisme, la diarrhée et la pneumonie restent des causes majeures de mortalité. Selon l'OMS, «les données montrent que les investissements dans la santé infantile figurent parmi les mesures de développement les plus rentables».

«Des interventions éprouvées et peu coûteuses, comme la vaccination, le traitement de la malnutrition aiguë sévère et la prise en charge qualifiée à la naissance, offrent parmi les meilleurs retours en santé mondiale.», poursuit-elle.