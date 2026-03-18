«Les stocks de missiles se réduisent à une vitesse alarmante» : la guerre en Iran met à rude épreuve les armées américaine et israélienne, alertent ces experts

Depuis le 28 février 2026, les bombardements iraniens, américains et israéliens se succèdent au Proche-Orient. Ce conflit, débuté il y a 19 jours, est d'une telle intensité qu'il serait déjà en passe de vider les stocks de missiles de ces trois nations, comme le rapporte une étude.

Un conflit difficile à tenir dans la durée ? Selon un rapport publié par le FPRI (Foreign Policy Research Institute, «l'institut de recherche de politique extérieure»), une grande partie des ressources en armements des Etats-Unis, d'Israël et de l'Iran aurait été consumée dès les 96 premières heures de l'affrontement. Et la situation serait alarmante pour certains projectiles.

Plus 500 bombes GBU, toutes versions confondues, ont été larguées par les Etats-Unis pendant les quatre premiers jours du conflit en Iran. © Jack Taylor / REUTERS

Ainsi, selon les experts de ce think tank américain dédié à la politique étrangère et à la défense, pas moins de 5.197 munitions ont été tirées par les Etats-Unis, Israël ainsi que les pays alliés durant les 4 premiers jours de l'offensive «Epic Fury».

Un effort de guerre chiffré à près de 13,8 milliards d'euros

Dans ce total, on compte 2.201 munitions offensives américaines et 758 défensives, soit un total de 2.959 pour Washington. De son côté, Israël a déployé 1.090 projectiles offensifs et 340 défensifs. Ce chiffre représente une dépense estimée entre 10 et 16 milliards de dollars (8,6 à 13,8 milliards d'euros). Un effort de guerre jugé «considérable» et qui ne pourra pas être compensé «en 4 jours, 4 semaines, ni même 4 mois», comme l'indiquent les analystes.

© Institut Payne

L'Iran a pour sa part déjà utilisé 1.300 drones Shahed, 565 missiles balistiques, 57 missiles de croisière et 65 missiles défensifs.

En outre, les estimations ne tiennent pas compte de certaines dépenses comme les dommages causés par les offensives ennemies, qui devront être réparés ou encore d'«autres coûts opérationnels tels que le carburant d'aviation, les frais de déploiement (nourriture, hébergement...) des forces et les autres services de soutien externalisés». Au total, la facture pour les Etats-Unis pourrait grimper au-delà de 20 milliards de dollars (17,3 milliards d'euros), simplement pour les 96 premières heures du conflit.

la «maîtrise du rechargement», un principe clé

Parmi les armes alliées touchées, on compte trois F-15E Strike Eagle abattus par erreur par un F-18 koweïtien, onze drones MQ-9 Reaper mais aussi «le radar d'alerte précoce AN/FPS-132 du Qatar, plusieurs radars THAAD AN/TPY-2 de Jordanie, du Koweït, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) ainsi que le radar tactique AN/TPS-59 de Bahreïn». Des équipements très sophistiqués et difficilement remplaçables au pied levé.

La guerre qui a éclaté en Iran est ainsi une parfaite illustration de ce que les stratèges de guerre appellent la «maîtrise du rechargement», un des fondements de la capacité d'une puissance à tenir un conflit sur le moyen et long terme. Comme son nom l'indique, celui-ci reflète la capacité d'une nation à «soutenir ces frappes et à se défendre contre les attaques adverses».

Or, selon ce même rapport, la stratégie iranienne repose précisément sur une faiblesse occidentale sur ce point, attendant une baisse du nombre d'offensives et de leur intensité à mesure que l'affrontement durera dans le temps.

Mais l'Iran aussi pourrait souffrir : «Après la phase initiale, les salves iraniennes ont fortement diminué : les attaques quotidiennes de drones ont baissé d'environ 83% et les frappes quotidiennes de missiles de 90% après le cinquième jour», peut-on lire sur le site du FPRI.

Selon eux, les 96 premières heures du conflit ont représenté un «test de résistance maximal», décisif pour tenter de saturer les défenses adverses. A présent, une stratégie d'«usure» s'est installée.