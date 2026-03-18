Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

«Nouveau départ» : les États-Unis proposent un vol gratuit et 2.200 euros de bonus aux étrangers sur leur sol pour rentrer chez eux

L'administration de Donald Trump a fait de la réduction de l'immigration clandestine l'une de ses priorités, en politique intérieure. [© REUTERS / Kent Nishimura]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis a présenté une «opportunité historique» offerte aux étrangers en situation irrégulière sur leur sol de rentrer dans leur pays d'origine, grâce à un trajet en avion gratuit et une somme d'argent offerte. Une mesure qui n'a pas manqué de faire réagir.

«Rentrez chez vous pour un nouveau départ», a écrit le Département de la Sécurité intérieure des États-Unis sur X, ce mardi 17 mars. Pour inciter les ressortissants étrangers à quitter le territoire américain, l'administration de Donald Trump a promis un vol gratuit et une somme d'argent de 2.200 euros à ceux qui souhaiteraient volontairement abandonner le pays.

Sur son site officiel, le Département de la Sécurité intérieure du pays a dévoilé cette «aide à l'auto-déportation volontaire». Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, a expliqué ce principe simple : «Si vous êtes ici illégalement, prenez le contrôle de votre départ et recevez une aide financière pour retourner chez vous».

Inde, Colombie, Chine... «envolez vous gratuitement !»

Sur X, l'institution américaine a présenté cette mesure avec trois images de pays étrangers (l'Inde, la Colombie et la Chine), en écrivant par exemple «envolez vous pour l'Inde, gratuitement !»

Economiquement, cet avantage est également renforcé par «l'annulation de toute amende pour non-respect de l'obligation de départ» auquel serait soumis celui qui a fait la demande.

En plus de cet avantage financier important, le Département de la Sécurité intérieure promet également que pour chaque «étranger en situation irrégulière non criminel», cette demande serait synonyme de «dépriorisation par l'ICE en matière de détention ou de mesures d'application de la loi avant leur départ prévu». Une manière d'aborder son retour avec plus de sérénité.

Sur le même sujet Immigration : ce que changent les nouvelles mesures prises par le Parlement européen Lire

Un confort psychologique que les Etats-Unis soulignent en permettant aux personnes concernées de prendre leur vol «comme de simples voyageurs, sans arrestation, détention ni contrainte». «C'est une solution sûre et organisée qui offre assistance et flexibilité, et non la peur», peut-on lire enfin.

Etats-UnisétrangerImmigration

À suivre aussi

Philippe De Villiers : «Les Etats-Unis n’ont atteint aucun de leurs objectifs de guerre»
«Les États-Unis n’ont atteint aucun de leurs objectifs de guerre», déplore Philippe De Villiers
Visite de ministre, colère de Giorgia Meloni… Tout comprendre sur les tensions diplomatiques entre l’Italie et les Etats-Unis
États-Unis : le gouvernement lance une enquête contre l'Allemagne pour vérifier si elle paye le «juste prix» pour ses médicaments

Ailleurs sur le web

Dernières actualités