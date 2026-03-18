«Pour Vladimir Poutine, une longue guerre en Iran est un avantage» : Volodymyr Zelensky craint que le conflit au Moyen-Orient ait des conséquences sur l'Ukraine

Volodymyr Zelensky n'a pas caché son inquiétude quant à la capacité de l'Ukraine à maintenir sa force de frappe, alors que certains de ses alliés, notamment les Etats-Unis, livrent une guerre intense en Iran depuis 19 jours.

L'Ukraine, victime collatérale du conflit en Iran ? Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky , interrogé par la BBC, a expliqué qu'une «longue guerre» des Etats-Unis au Moyen-Orient ne serait pas sans conséquence sur celle que livre l'Ukraine contre la Russie depuis plus de quatre ans.

«Pour Vladimir Poutine, une longue guerre en Iran est un avantage», a-t-il expliqué. Cet avis se fonde notamment sur les efforts de guerre importants consentis par Washington en matière d'armement : «Les États-Unis produisent 60 à 65 missiles par mois. Imaginez, 65 missiles par mois, cela représente environ 700 à 800 missiles par an. Et le premier jour de la guerre au Moyen-Orient, 803 missiles ont été utilisés», a-t-il repris.

«nous subissons une pénurie de ressources»

Selon certains experts du FPRI (Foreign Policy Research Institute, «l'institut de recherche de politique extérieure»), une grande partie des stocks de missiles des Etats-Unis, d'Israël et de l'Iran aurait été vidée dès les 96 premières heures de l'affrontement. Au total, Donald Trump aurait validé l'envoi de 2.959 missiles en direction de l'Iran, en quatre jours.

«Outre la hausse des prix de l'énergie, cela signifie l'épuisement des réserves américaines et la pénurie de matériel de défense aérienne. Par conséquent, nous subissons une pénurie de ressources», a ainsi résumé Volodymyr Zelensky. Précisément, le président ukrainien a affirmé que le déficit de missiles Patriot «certain» serait «un défi».

Les Etats-Unis sont à l'origine de 41% des livraisons d'armes de l'Ukraine et ont récemment conclu la vente de 3.350 missiles air-sol à longue portée, co-développés par les entreprises Zone 5 Technologies et CoAspire. Une transaction estimée à 825 millions de dollars, soit 717 millions d'euros.

Volodymyr Zelensky veut que «l'attention reste concentrée sur l'Ukraine»

S'il a concédé que Donald Trump n'était «d'aucun côté» dans le conflit qui oppose Moscou à Kiev, le leader ukrainien a expliqué qu'il avait décidé «de ne pas irriter Vladimir Poutine parce que l'Europe l'irritait et qu'il ne voulait pas parler à l'Europe».