Tchad : au moins 15 morts dans une attaque de drone venue du Soudan

Au moins 15 personnes ont été tuées ce mercredi soir à Tiné, dans l’est du Tchad, après l’attaque d’un drone venu du Soudan, selon des sources concordantes.

Un drone en provenance du Soudan a fait au moins 15 morts mercredi soir dans la ville frontalière de Tiné au Tchad, a appris l'AFP des autorités locales.

«Nous déplorons entre 15 et 16 personnes tuées par un drone en provenance du Soudan (...) à Tiné au Tchad», a indiqué à l'AFP un haut responsable local ayant requis l'anonymat. «16 personnes ont été tuées» par l'attaque d'un «drone de FSR» mercredi soir à Tiné, a confirmé à l'AFP une source militaire.

Le conflit au Soudan, qui oppose depuis avril 2023 l’armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), déborde sur le Tchad.

Des dizaines de milliers de morts

Face à des incursions répétées de groupes armés, les autorités tchadiennes ont décidé fin février de fermer leur frontière avec le Soudan.

Ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes, selon les organisations internationales.