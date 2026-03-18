Voici les 10 pays où les meurtres par arme à feu sont les plus nombreux

Le taux d'homicide par arme à feu diffère selon les régions du monde. Ce dernier est le plus présent et important sur le continent américain, où les situations politiques peuvent être instables. Voici le classement des 10 des pays où les meurtres par arme à feu sont les plus nombreux.

Jamaïque, États-Unis, Philippines, Espagne... Quel est le pays où les meurtres par arme à feu sont les plus nombreux ? Le top 10 a été réalisé sur une échelle de 100.000 personnes et se base sur les données de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

Espagne et Australie

0,1 homicide par arme à feu pour 100.000 personnes. Ce taux reste assez bas pour les pays développés et démocratiques à l'image de l'Espagne et de l'Australie.

Italie

L'Italie affiche très peu de différence avec l'Espagne et l'Australie. 0,2 homicide par arme à feu. C'est le deuxième et dernier pays européen à figurer dans ce classement.

Canada

Le premier pays représentant le continent américain est le Canada. Une certaine hausse est évaluée par l'ONUDC par rapport à la botte. Cette dernière mesure à 0,7 le nombre d'homicides pour 100.000 personnes.

Philippines

Les Philippines, pays d'Asie niché entre l'Australie, la Chine et l'Indonésie est plutôt représenté dans ce classement. En effet, on note 2,3 meurtres de cette nature. Le pays est d'ailleurs le seul du continent dans ce top.

Argentine

Juste devant les Philippines, c'est l'Argentine qui figure aux portes du top 5. Une légère hausse par rapport à son prédécesseur : 2,6 homicides pour 100.000 personnes.

Chili

Rentrons dans le top 5 de ce classement. Au Chili, 3,3 homicides par armes à feu pour 100.000 personnes sont référencés. Dans cette région d'Amérique du Sud, des facteurs tels que le crime organisé, les guerres de gangs ou encore l'instabilité des forces de l'ordre contribuent grandement à des taux d'homicides élevés.

États-Unis

Les États-Unis se situent bien en dessous des points chauds d'Amérique latine et des Caraïbes. Ils affichent tout de même un taux relativement élevé de 4,4 parmi les économies avancées. C'est le premier pays de ce classement qui autorise le port de l'arme à feu. Simple coïncidence ou résultat de son utilisation ?

Mexique

Place au podium de ce top 10. À la troisième place, le Mexique affiche un taux d'homicide déconcertant. 17,2 homicides par armes à feu pour 100.000 personnes sont recensés. Cela reste encore bien en dessous des deux premières places de ce classement. Les facteurs de ces statistiques peuvent être similaires avec le Chili, prenant en compte les guerres de gangs sur fond de narcotrafic.

Équateur

Avec 39,5 décès par armes à feu pour 100.000 personnes, l'Équateur aurait tout aussi bien pu se retrouver à la première place de ce classement.

Jamaïque

Le pays qui engendre le plus de meurtres par armes à feu pour un quota de 100.000 personnes est... la Jamaïque avec 41,9. Caractéristique frappante, c'est le pays le plus petit de ce classement avec seulement trois millions d'habitants.

Dans l'ensemble, ces chiffres mettent en évidence un fossé régional marqué, la violence par arme à feu étant fortement concentrée dans certaines régions d'Amérique latine et des Caraïbes. Parallèlement, la plupart des pays à revenu élevé dotés d'une réglementation stricte sur les armes à feu enregistrent des niveaux particulièrement bas d'homicides par arme à feu.