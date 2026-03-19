695 euros par mois pour 10 m2 : il loue son abri de jardin décrit comme «idéal pour un week-end»

A Majorque, un abri de jardin de 10 m2 transformé en habitation de 8m2 était proposé à la location pour 695 euros par mois. La Guardia Civil est intervenue pour mettre un terme à ce business illégal.

Une annonce illégale en Espagne. Le 10 mars dernier, le média espagnol Ultima Hora publiait un article sur la hausse des prix sur le marché immobilier espagnol. Pour illustrer le phénomène, le journaliste a trouvé l'annonce d'un logement à Majorque à louer pour 695 euros par mois postée cinq jours plus tôt : «Petite maison confortable et récemment construite, idéale pour les week-ends ou les longs séjours en pleine nature», pouvait-on lire sur le site de l'annonce qui dépeignait une habitation d'une superficie de 25 m2.

@Guardia Civil

Dans les heures suivant la publication de l'article, la Guardia Civil s'est rendue sur les lieux pour vérifier l'état de l'habitation et ils y ont découvert un ancien abri de jardin. La superficie annoncée était mensongère puisque les 25 m2 promis étaient en réalité 10 m2. L'endroit avait subi «plusieurs modifications récentes, destinées à le faire passer pour une habitation» avec l'installation de branchements électriques et de télévision laissant une surface habitable de seulement 8 m2.

Les agents «ont également constaté que divers aménagements extérieurs avaient été ajoutés pour conférer à ce bâtiment agricole un usage résidentiel», rapporte El Periodico. L'abri était également doté d’un puits sans autorisation.

Les enquêteurs ont alors «transmis un rapport pour infraction à la réglementation relative aux certificats d’occupation des logements au ministère du Logement, du Territoire et de la Mobilité des Îles Baléares, à l’Agence de défense territoriale de Majorque pour infractions au plan d’urbanisme, et à la Direction générale des ressources en eau du ministère de la Mer et du Cycle de l’eau», ajoutent nos confrères.