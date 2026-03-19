Australie : un opossum se glisse parmi les peluches d'un magasin et fait craquer le Web (vidéo)

Une vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, montre un opossum perché sur une étagère, se confondant avec les kangourous et les ours en peluche, d'une boutique de l'aéroport de Hobart, en Tasmanie (Australie).

Parfaitement à sa place. Entre plusieurs animaux en peluche d'une boutique de souvenirs de l'aéroport d'Hobart, en Australie, s'est caché ce marsupial.

Cet animal, un opossum plus que vrai que nature, a été filmé par l'un des voyageurs présent dans ce magasin et les images n'ont pas tardé à faire le tour du monde.

Si certains y ont vu un remake de la scène célèbre d'«E.T., l'extra-terrestre» (1982), la plupart ont fait part de leur admiration.

ET phone home pic.twitter.com/j6VY2HS1Uy — David Smith (@DavidSmith28180) March 19, 2026

D'autres encore, ont ironisé : «C'est ce qu'on fait en Australie pour que les touristes ressentent la véritable expérience australienne, dès le départ».

Yeah, we do that so tourists feel they're getting that real Australian experience right from the get go!



Well done Tourism Australia! 🇦🇺 pic.twitter.com/gGtgOPQR3P — Tumbawumba (@_Tumbawumba) March 19, 2026

«Nous savions que notre collection de peluches était très réaliste, mais il semble que nous ayons obtenu le label de qualité ultime», s'est quant à lui amusé Liam Bloomfield, le gérant de la boutique, auprès de l'AFP. «Nous avons été très heureux de voir un visiteur local un peu spécial faire un tour dans la boutique», a-t-il ajouté.

Un animal habitué au contact humain

Les employés de l'aéroport se sont rapidement mobilisés pour ramener l'animal à sa place, en pleine nature. «Nous sommes simplement heureux d'avoir pu offrir un coin de repos douillet dans notre boutique», a déclaré un porte-parole.

L'opossum à queue en brosse commun, comme il apparaît dans cette courte vidéo, est le plus connu d'Australie et est très commun dans la ville de Sydney. Particulièrement adapté au contact humain, il pose notamment problème par sa tendance à tout dévorer sur son passage.