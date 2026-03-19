Des dégâts «considérables» : ce que l'on sait de l'attaque iranienne sur une installation gazière qatarie

L’Iran a mené, mercredi et jeudi , deux attaques contre le complexe gazier qatari de Ras Laffan, plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. La compagnie énergétique publique QatarEnergy a fait état de «dommages considérables» sur ce site.

Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit, l’Iran s’en est pris ce jeudi 19 mars, et pour la seconde fois, au complexe gazier qatari de Ras Laffan. Il s’agit du premier site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL). Cela fait suite à une attaque israélienne, selon Donald Trump, menée la veille contre South Pars, une installation gazière iranienne majeure dans le Golfe.

Qatar is expelling Iran’s military and security attaches after Iranian missiles caused “extensive damage” to Ras Laffan, the world’s largest liquefied natural gas (LNG) production facility.



Al Jazeera’s Victoria Gatenby has details. pic.twitter.com/fhXOKKN4wa — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) March 19, 2026

La compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, a fait état de «dommages considérables» causés à l'aube sur ce site.

«En plus de l'attaque précédente contre la ville industrielle de Ras Laffan le mercredi 18 mars 2026 qui a entraîné d'importants dégâts à l'usine Pearl GTL (Gas-to-Liquids), QatarEnergy confirme qu'aux premières heures du jeudi 19 mars 2026, plusieurs de ses installations de gaz naturel liquéfié ont été la cible d'attaques de missiles, provoquant d'importants incendies et d'autres dégâts considérables», a expliqué la compagnie dans une publication sur le réseau social X.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on its LNG Facilities



In addition to the previous attack on Ras Laffan Industrial City on Wednesday 18 March 2026 that resulted in extensive damage to the Pearl GTL (Gas-to-Liquids) facility, QatarEnergy confirms that in the early hours… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 19, 2026

Les incendies provoqués par les attaques ont été maîtrisés en début de matinée ce jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. «Des équipes d'intervention d'urgence ont été immédiatement déployées pour limiter les dégâts, et aucun blessé n'a été signalé», a ajouté QatarEnergy.

Donald Trump menace d'«exploser massivement» l'installation gazière South Pars

A la suite de ces attaques, le président américain Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar.

Si l'Iran «décide imprudemment d’attaquer un pays tout à fait innocent, en l’occurrence le Qatar, les États-Unis d’Amérique, avec ou sans l’aide ou le consentement d’Israël, feront exploser massivement l’intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l’Iran n’a jamais vues ni connues auparavant», a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

«Je ne souhaite pas autoriser un tel niveau de violence et de destruction en raison des implications à long terme que cela aurait sur l’avenir de l’Iran, mais si le GNL du Qatar est à nouveau attaqué, je n’hésiterai pas à le faire», a-t-il ajouté.