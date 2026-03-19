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Des dégâts «considérables» : ce que l'on sait de l'attaque iranienne sur une installation gazière qatarie

Les incendies provoqués par l'attaque ont été maîtrisés en début de matinée ce jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. [Stringer/File Photo/Reuters]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

L’Iran a mené, mercredi et jeudi , deux attaques contre le complexe gazier qatari de Ras Laffan, plus important site de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde. La compagnie énergétique publique QatarEnergy a fait état de «dommages considérables» sur ce site. 

Alors que la guerre au Moyen-Orient se poursuit, l’Iran s’en est pris ce jeudi 19 mars, et pour la seconde fois, au complexe gazier qatari de Ras Laffan. Il s’agit du premier site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL). Cela fait suite à une attaque israélienne, selon Donald Trump, menée la veille contre South Pars, une installation gazière iranienne majeure dans le Golfe. 

La compagnie énergétique publique du Qatar, QatarEnergy, a fait état de «dommages considérables» causés à l'aube sur ce site. 

«En plus de l'attaque précédente contre la ville industrielle de Ras Laffan le mercredi 18 mars 2026 qui a entraîné d'importants dégâts à l'usine Pearl GTL (Gas-to-Liquids), QatarEnergy confirme qu'aux premières heures du jeudi 19 mars 2026, plusieurs de ses installations de gaz naturel liquéfié ont été la cible d'attaques de missiles, provoquant d'importants incendies et d'autres dégâts considérables», a expliqué la compagnie dans une publication sur le réseau social X.

Les incendies provoqués par les attaques ont été maîtrisés en début de matinée ce jeudi, selon le ministère de l'Intérieur. «Des équipes d'intervention d'urgence ont été immédiatement déployées pour limiter les dégâts, et aucun blessé n'a été signalé», a ajouté QatarEnergy.

Donald Trump menace d'«exploser massivement» l'installation gazière South Pars

A la suite de ces attaques, le président américain Donald Trump a menacé de cibler les champs gaziers iraniens si Téhéran ne cesse pas ses attaques contre le Qatar.

Sur le même sujet Guerre en Iran : «Israël est en train de gagner, Téhéran est en passe d'être décimé», se félicite Benjamin Netanyahou Lire

Si l'Iran «décide imprudemment d’attaquer un pays tout à fait innocent, en l’occurrence le Qatar, les États-Unis d’Amérique, avec ou sans l’aide ou le consentement d’Israël, feront exploser massivement l’intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l’Iran n’a jamais vues ni connues auparavant», a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social.

«Je ne souhaite pas autoriser un tel niveau de violence et de destruction en raison des implications à long terme que cela aurait sur l’avenir de l’Iran, mais si le GNL du Qatar est à nouveau attaqué, je n’hésiterai pas à le faire», a-t-il ajouté.

IranQatarMondeInternationalguerre en Iran

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