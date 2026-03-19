Guerre au Moyen-Orient : le prix du gaz européen s'envole de 35% après des frappes contre des infrastructures énergétiques

Le prix du gaz européen s'est envolé de 35% ce jeudi 19 mars, après des frappes contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient.

Après le pétrole, le gaz. Ce jeudi 19 mars, le prix du gaz européen s'est envolé en raison de la guerre au Moyen-Orient. Des infrastructures énergétiques de la région ont en effet été visées par des frappes, notamment le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié du monde, situé au Qatar.

Peu après le début de la cotation ce jeudi, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, bondissait de 24,13% à 67,85 euros le mégawattheure, après avoir grimpé jusqu'à 35%.

De nouvelles attaques de missiles ont eu lieu ce jeudi à l'aube et la compagnie électrique publique du Qatar a fait état de «dommages considérables» sur le complexe gazier de Ras Laffan.

Aucun blessé à déplorer

Par la suite, Doha a précisé que les incendies étaient «maîtrisés» et que les opérations de refroidissement et de sécurisation se poursuivent. Aucun blessé n'est à déplorer mais la dégradation de ce site clé attise les craintes pour l'approvisionnement énergétique mondial.

Donald Trump a menacé de détruire le champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre les installations gazières au Qatar.

Selon un média d'Etat, une attaque de drone a aussi touché jeudi matin l'une des plus importantes raffineries de la compagnie pétrolière nationale du Koweït, provoquant un incendie dans l'une de ses unités.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les prix du pétrole sont également affectés. Ce jeudi le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, s'est envolé de 6,39% à 114,24 dollars, atteignant des niveaux plus vus depuis le 9 mars.