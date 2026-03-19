Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi soir qu'Israël était en train de gagner la guerre contre l'Iran et que ce pays était «en train d'être décimé», au 20e jour de l'offensive qui a selon lui détruit les capacités balistiques et d'enrichissement d'uranium de Téhéran.
Niant toute dissension entre Israël et les Etats-Unis dans la conduite de la guerre déclenchée le 28 février contre la République islamique, le Premier ministre israélien a assuré lors d'une conférence de presse télévisée qu'Israël avait «agi seul» la veille en bombardant un site gazier en Iran.
«Premièrement, Israël a agi seul contre le complexe gazier d'Assalouyeh (en bordure du plus grand gisement de gaz naturel que se partagent l'Iran et le Qatar sous les eaux du Golfe, NDLR). Deuxièmement, le président (américain Donald) Trump nous a demandé de suspendre toute nouvelle attaque et nous nous y conformons», a-t-il déclaré.
«Je ne pense pas que deux dirigeants aient jamais fait preuve d'une coordination aussi bonne que le président Trump et moi», a ajouté le Premier ministre, qui a qualifié de «fausse information» l'idée qu'«Israël aurait, d'une façon ou d'une autre, entraîné les Etats-Unis dans un conflit avec l'Iran».
L'équipe féminine de football d'Iran a été célébrée jeudi à Téhéran par les autorités après son retour d'Australie, où elle s'était retrouvée au cœur d'une polémique sur l'hymne national et des demandes d'asile en marge de la Coupe d'Asie.
Sept membres de la délégation féminine iranienne - six joueuses et un membre de l'encadrement - avaient initialement demandé l'asile à l'Australie, après avoir été qualifiées de «traîtresses» dans leur pays pour avoir refusé de chanter l'hymne national avant un match, en pleine guerre opposant l'Iran aux Etats-Unis et Israël.
Cinq sont revenues sur leur demande d'asile et seules deux joueuses sont finalement restées sur le sol australien.
Plusieurs milliers d'Iraniens, nombreux à brandir des drapeaux, se sont rassemblés jeudi soir sur la place Valiasr à Téhéran pour accueillir les sportives, selon des images diffusées par la télévision d'Etat.
Le chef de la diplomatie française se rendra vendredi en Israël, son premier déplacement dans le pays depuis novembre 2024 et surtout depuis la reconnaissance d'un Etat de Palestine par la France en septembre 2025 qui avait provoqué l'ire du gouvernement israélien.
«A l'issue de son déplacement au Liban, Jean-Noël Barrot se rendra en Israël ce vendredi 20 mars», a annoncé à l'AFP le ministère français des Affaires étrangères. «Le ministre s'entretiendra avec les autorités israéliennes afin d'évoquer la situation sécuritaire, les enjeux humanitaires et les perspectives de désescalade, dans le prolongement des efforts diplomatiques menés par le président de la République» Emmanuel Macron, a-t-on précisé de même source.
Le président libanais Joseph Aoun a de nouveau appelé à une trêve et à des négociations avec Israël en recevant jeudi le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, en visite de «solidarité» dans le pays. Les frappes israéliennes ont fait un millier de morts et plus d'un million de déplacés depuis que le Hezbollah pro-iranien a entraîné le pays dans la guerre régionale.
Au terme de sa visite dans un centre d'accueil de réfugiés, géré par l'Ordre de Malte, le ministre français a annoncé un nouveau paquet d'aide humanitaire. «En solidarité avec le peuple libanais, entraîné dans une guerre qu'il n'a pas choisi, nous doublons notre aide humanitaire au Liban, la portant à 17 millions d'euros», a indiqué Jean-Noël Barrot sur X.
À Beyrouth, aux côtés des personnes déplacées prises en charge par les gilets rouges de l'ordre de Malte.
En solidarité avec le peuple libanais, entraîné dans une guerre qu'il n'a pas choisi, nous doublons notre aide humanitaire au Liban, la portant à 17 millions d'euros. pic.twitter.com/riLNTsFFRI
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Le chef de l'Etat libanais a souligné «la nécessité d'un cessez-le-feu» et rappelé son initiative proposant des négociations directes avec Israël, a annoncé la présidence dans un communiqué. Il a estimé que «l'essentiel est de mettre un terme à l'escalade» entre Israël et le Hezbollah au Liban.
Une importante centrale électrique dans le sud du Liban a été mise hors service jeudi après une frappe israélienne, a déclaré jeudi la compagnie publique Electricité du Liban (EDL), sur fond de guerre entre Israël et le Hezbollah depuis le 2 mars.
Israël a visé «la principale centrale électrique» dans la région de Bint Jbeil, contrainte d'arrêter «complètement» sa production d'électricité, selon un communiqué d'EDL.
Le frappe contre la centrale, qui dessert plusieurs localités des régions de Bint Jbeil et de Tyr, n'a fait aucune victime, mais sa réhabilitation sera «très coûteuse», a précisé le communiqué.
«Nous avons éliminé Ali Khamenei, les Gardiens de la révolution et la tête du régime, avec l'aide des Etats-Unis», lance Benjamin Netanyahou.
Donald Trump a salué l'efficacité de l'armée américaine ce jeudi.
Donald Trump : «Nous avons l'armée la plus forte du monde, le meilleur équipement. Les missiles tirés depuis l'Iran ont été interceptés par nos équipements»
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Nous «n'enverrons pas de troupes au sol pour l'instant», affirme Donald Trump.
La "quasi-totalité" des ressortissants français qui souhaitaient quitter le Moyen-Orient en raison de la guerre des Etats-Unis et Israël contre l'Iran ont pu rentrer en France, a déclaré jeudi le porte-parole du Quai d'Orsay.
La "quasi-totalité des ressortissants", soit "résidents", soit "de passage" dans la région et qui "souhaitaient revenir", ont "désormais pu le faire avec la reprise de tout ou partie des vols commerciaux", a déclaré Pascal Confavreux, lors d'un point presse.
"Au total, 17.000 personnes ont pu repartir vers la France sur des vols commerciaux", a-t-il dit. Par ailleurs, la "grande majorité des ressortissants français vulnérables" qui souhaitaient revenir ont pu rentrer, a ajouté le porte-parole.
Ils sont rentrés "par des vols affrétés ou par des vols commerciaux", a-t-il ajouté, précisant qu'"une vingtaine de vols ont été affrétés (par les autorités françaises, ndlr) depuis le début de la guerre, au profit de 2.262 ressortissantes et ressortissants français ou étrangers parmi les plus vulnérables".
L'aviation israélienne a annoncé jeudi avoir mené la veille des bombardements de grande envergure sur des navires et installations de la marine iranienne en mer Caspienne, au nord de l'Iran.
"Hier (mercredi), des avions de chasse israéliens (...) ont frappé des infrastructures clés de la marine iranienne en mer Caspienne", affirme un communiqué de l'armée. Ils "ont visé des installations portuaires et une base de la marine iranienne où étaient stationnés des dizaines de bâtiments militaires, notamment des navires lance-missiles et des vedettes de patrouille".
"Il s'agit de l'une des frappes les plus significatives menées par l'armée" depuis le début des bombardements israélo-américains sur l'Iran le 28 février, selon l'armée, qui a diffusé des images des frappes.
Des explosions ont été entendues jeudi dans la capitale de Bahreïn, Manama, a rapporté une journaliste de l'AFP, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles à travers le Golfe.
Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, le 28 février, Bahreïn a été la cible de vagues d'attaques de drones et de missiles iraniens, qui ont jusqu'à présent tué deux personnes dans le pays, selon les autorités.
L'Iran ne fera preuve d'aucune retenue si ses infrastructures énergétiques sont à nouveau visées, a prévenu le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, après des avertissements similaires des Gardiens de la Révolution et de l'armée.
Our response to Israel's attack on our infrastructure employed FRACTION of our power. The ONLY reason for restraint was respect for requested de-escalation.
ZERO restraint if our infrastructures are struck again.
Any end to this war must address damage to our civilian sites.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 19, 2026
"Notre réponse à l'attaque israélienne contre nos infrastructures n'a mobilisé qu'une FRACTION de notre puissance", a-t-il déclaré sur X. "AUCUNE retenue si nos infrastructures sont à nouveau frappées".
La guerre au Moyen-Orient "menace la sécurité alimentaire mondiale", a alerté jeudi la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), appelant à maintenir ouvertes les chaînes d'approvisionnement mondiales.
"Les perturbations du transport maritime et la hausse des coûts énergétiques réduisent l'offre et augmentent les prix des engrais", a déclaré Ngozi Okonjo-Iweala devant la presse à Genève.
"Une interruption prolongée de l'approvisionnement pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble des systèmes alimentaires, incitant les agriculteurs à réduire leur utilisation d'engrais et à planter des cultures moins gourmandes en intrants. Dans ces circonstances, il est essentiel de maintenir ouverts et prévisibles les circuits commerciaux alimentaires mondiaux, afin que les denrées alimentaires parviennent là où elles sont le plus nécessaires", a-t-elle ajouté.
Le ministre omanais des Affaires étrangères, ex-médiateur dans les discussions entre l'Iran et les Etats-Unis, a accusé l'administration américaine de "s'être laissé entraîner" par Israël dans la guerre à un moment où un accord semblait "réellement possible".
Dans une tribune publiée jeudi par l'hebdomadaire britannique The Economist, Badr al-Busaidi abandonne la réserve diplomatique habituelle pour qualifier le conflit de "catastrophe".
Washington et Téhéran ont été "à deux doigts de conclure un véritable accord" sur le programme nucléaire iranien au cours des neuf derniers mois, écrit-il.
La première occasion remonte au cycle de pourparlers menés jusqu'en juin 2025, juste avant le déclenchement de la guerre des 12 jours par Israël, dans laquelle sont brièvement intervenus les Etats-Unis en bombardant des sites nucléaires iraniens. La seconde est apparue en février 2026, juste avant que des frappes israélo-américaines ne tuent le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, déclenchant une guerre qui s'étend depuis dans tout le Moyen-Orient.
"Ce fut un choc, mais pas une surprise, lorsque le 28 février – quelques heures seulement après les pourparlers les plus importants – Israël et les Etats-Unis ont de nouveau lancé une frappe militaire illégale contre la paix qui avait brièvement semblé réellement possible", relate Badr al-Busaidi.
La Banque centrale européenne (BCE) a bouleversé jeudi ses prévisions macroéconomiques pour 2026 face à la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient, anticipant une inflation nettement plus élevée et une croissance plus faible cette année.
L'économie de la zone euro devrait croître de 0,9%, soit 0,3 point de pourcentage en moins par rapport à l'estimation de décembre. En 2027, la croissance devrait aussi être moins élevée que prévu, à 1,3% au lieu de 1,4%.
Quant à l'inflation, elle devrait accélérer à 2,6%, contre 1,9% espéré plus tôt. L'indicateur devrait ensuite ralentir à 2,0% en 2027, puis atteindre 2,1% en 2028, des niveaux légèrement plus hauts qu'attendu en décembre.
La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné jeudi les attaques iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe et se sont dit "prêts à contribuer" à sécuriser le détroit d'Ormuz.
"Nous demandons un moratoire immédiat et général sur les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les installations pétrolières et gazières", et "nous nous déclarons prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour garantir la sécurité du passage dans le détroit", ont indiqué ces pays dans un communiqué conjoint.
La guerre au Moyen-Orient a rendu les perspectives "nettement plus incertaines", a souligné jeudi la Banque centrale européenne (BCE), laissant entrevoir un risque d'accélération de l'inflation et de ralentissement de la croissance économique dans la zone euro.
Le conflit au Moyen-Orient "aura un impact significatif sur l'inflation à court terme en raison de la hausse des prix de l'énergie", a-t-elle jugé.
"Ses implications à moyen terme dépendront à la fois de l'intensité et de la durée du conflit, ainsi que de la manière dont les prix de l'énergie se répercuteront sur les prix à la consommation et l'économie", a-t-elle estimé.
Il est "plus que temps" d'arrêter cette guerre au Moyen-Orient, a affirmé jeudi le secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres, s'adressant aux Etats-Unis et à Israël.
"Il est plus que temps de mettre fin à cette guerre qui risque de devenir complètement incontrôlable, provoquant d'immenses souffrances pour les civils et des répercussions sur l'économie mondiale", a-t-il affirmé à l'adresse de ces deux pays, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, auquel il a été invité.
Il a également adressé un message à l'Iran : "cessez d'attaquer vos voisins. Ils n'ont jamais été parties au conflit".
Le ministre des Finances américain Scott Bessent a déclaré jeudi que les Etats-Unis pourraient lever les sanctions sur le pétrole iranien déjà stocké sur des navires, pour faire face à la flambée des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient.
Interviewé sur Fox Business, Scott Bessent a aussi dit que Washington pourrait libérer plus de pétrole de sa réserve stratégique.
La semaine dernière, les Etats-Unis ont déjà autorisé la vente du pétrole russe stocké sur des navires, soit un assouplissement temporaire des sanctions économiques prises contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine.
Un ministre israélien a estimé jeudi que "chaque jour de la campagne" de bombardements israélo-américains en cours depuis bientôt trois semaines en Iran était "une bénédiction immense pour Israël", et l'occasion "d'approfondir les dommages causés" à la République islamique.
"Le débat ne doit pas porter sur le moment où (la guerre) se terminera, mais sur la façon dont nous allons prolonger et approfondir les dommages causés", a déclaré Zeev Elkin, membre du Likoud, le parti de droite du Premier ministre Benjamin Nethanyahu.
"Chaque jour de campagne est une bénédiction immense pour l'Etat d'Israël", a estimé ce ministre chargé de la Reconstruction du Nord et du Sud, et membre du cabinet de sécurité, structure gouvernementale restreinte habilitée à prendre des décisions diplomatiques et stratégiques urgentes, notamment en temps de guerre.
M. Elkin, qui s'exprimait sur les ondes de la radio de l'armée, a par ailleurs loué la "coopération unique avec les Etats-Unis dont on ne sait pas quand elle se reproduira".
Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a déclaré jeudi que les Etats-Unis n'avaient pas de "calendrier défini" ni de "délai fixé" pour la fin des opérations militaires américaines en Iran. "Nous ne souhaitons pas fixer de calendrier précis à ce sujet", a-t-il indiqué lors d'une conférence de presse, ajoutant que l'opération militaire était "tout à fait dans les temps".
"C'est au président qu'il reviendra, en fin de compte, de décider à quel moment nous dirons : 'Bon, nous avons atteint nos objectifs' (...) Il n'y a donc pas de délai fixé", a-t-il poursuivi.
La Bourse de Paris plongeait jeudi de 2,17% vers 13h40, plombée par l'envolée des prix de l'énergie dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient, avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE).
Les autres grandes places européennes étaient également sous les -2%: -2,94% pour la Bourse de Francfort, -2,74% pour celle de Londres et -2,64% pour celle de Milan.
Une explosion a retenti jeudi après-midi près de l'aéroport international d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome d'Irak, ont rapporté des journalistes de l'AFP, signalant de la fumée près du mur d'enceinte.
Un témoin a indiqué avoir entendu deux autres explosions similaires plus tôt dans la journée, alors que des conseillers de la coalition internationale antijihadiste emmenée par Washington stationnent sur une base dans l'enceinte de l'aéroport.
Depuis le début fin février de la guerre opposant l'Iran aux Etats-Unis et à Israël, des factions armées irakiennes pro-iraniennes revendiquent quotidiennement des tirs de drones contre les troupes américaines au Moyen-Orient.
Un influent groupe armé irakien pro-iranien, les Brigades du Hezbollah, s'est engagé tôt jeudi à cesser pendant cinq jours les attaques contre l'ambassade américaine à Bagdad, tout en présentant une série de conditions.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, aucun tir de drone ou de roquette n'a été recensé par l'AFP sur l'ambassade américaine de Bagdad.
Toutefois, tôt jeudi, le Hachd al-Chaabi, une alliance d'ex-paramilitaires englobant des groupes pro-iraniens, a affirmé que deux de ses combattants avaient été tués dans deux frappes distinctes visant leurs positions dans le nord de l'Irak.
Avec la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran, l'Irak a été aspiré dans un conflit qu'il voulait éviter à tout prix. Des groupes irakiens pro-iraniens revendiquent quotidiennement des attaques contre des militaires américains ou des sites pétroliers, tandis que ces factions armées sont visées par des frappes imputées à Washington ou Israël.
"Le secrétaire général des Brigades du Hezbollah a donné pour ordre d'arrêter de prendre pour cible l'ambassade américaine à Bagdad pendant cinq jours", indique un communiqué publié jeudi matin. Le texte cite néanmoins plusieurs conditions : tout d'abord "d'empêcher l'entité sioniste (Israël, ndlr) de bombarder la banlieue (sud) de Beyrouth."
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a condamné jeudi "avec la plus grande fermeté" les frappes iraniennes sur un site gazier au Qatar, deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL).
"Nous oeuvrons à un règlement rapide de la situation au Moyen-Orient, dans l'intérêt supérieur du peuple britannique, car il ne fait aucun doute que mettre fin à la guerre est le moyen le plus rapide de réduire le coût de la vie", a-t-il écrit sur son compte X.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a critiqué jeudi la réaction du président français Emmanuel Macron après les frappes menées par l'Iran contre des installations gazières au Qatar.
Le ministre iranien a posté un message sur les réseaux sociaux en réaction à l'appel lancé dans la nuit de mercredi à jeudi par Emmanuel Macron à instaurer un "moratoire" sur les bombardements contre "les infrastructures civiles", à la suite des frappes de l’Iran contre les installations gazières au Qatar en réponse à une attaque israélienne contre ses propres installations.
M. Araghchi a estimé que le président français avait ignoré les précédentes attaques américano-israéliennes contre l’Iran. Il "n'a pas prononcé un seul mot de condamnation de la guerre menée par Israël et les États-Unis contre l’Iran" et n'a pas dénoncé les frappes contre des dépôts de carburant à Téhéran le 7 mars, selon lui.
"L'expression de sa +préoccupation+ n'a pas suivi l'attaque d’Israël contre nos installations gazières. Elle suit nos représailles. Triste!", a-t-il ajouté.
Dans son message, le président français avait précisé avoir joint les dirigeants du Qatar et des Etats-Unis après des frappes ayant touché des "sites de production gazière en Iran et au Qatar".
Le Hezbollah pro-iranien a affirmé jeudi combattre l'avancée dans le sud du Liban de l'armée israélienne, qui progresse lentement en détruisant "systématiquement" les villages sur son passage, selon une source proche de l'ONU.
Dans un communiqué, le Hezbollah a dit avoir "tendu une embuscade" à l'armée israélienne qui tente de progresser vers le village de Taybé, et avoir détruit six chars Merkava israéliens.
L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a pour sa part indiqué que Taybé, ainsi que la ville de Khiam où de violents combats se déroulent depuis plusieurs jours, ont été visés par des raids aériens et pilonnés par l'artillerie lourde israélienne. Le Hezbollah avait affirmé mercredi avoir repoussé l'avancée des forces israéliennes à Khiam, à six kilomètres de la frontière.
Cette ville stratégique surplombe une partie du sud du Liban et du nord d'Israël. Elle avait été le théâtre de violents combats lors de la guerre précédente entre Israël et le Hezbollah qui a abouti à un cessez-le-feu en novembre 2024.
L'armée iranienne a réitéré jeudi ses menaces de "destruction" d'infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, en cas de nouvelle attaque de ses propres installations.
"Nous prévenons l'ennemi qu'il fait une grave erreur en attaquant l'infrastructure énergétique de la République islamique d'Iran", a déclaré le centre de commandement interarmées, Khatam Al-Anbiya, cité par l'agence de presse Fars.
"Si cela se répète, les représailles contre vos infrastructures énergétiques et celles de vos alliés se poursuivront jusqu'à leur destruction", a-t-il ajouté, mettant en garde contre une "réponse bien plus violente" que lors des attaques de la nuit contre des sites du Golfe.
Les députés iraniens proposent la mise en place de droits payants de passage pour les navires dans le détroit d'Ormuz, au coeur des enjeux dans la guerre au Moyen-Orient, ont rapporté jeudi des médias iraniens.
"Au Parlement, nous travaillons à un plan selon lequel les pays devront payer des droits et taxes à la République islamique si le détroit d'Ormuz est utilisé comme voie sûre" pour le transport énergétique et de marchandises, a déclaré la députée de Téhéran Somayeh Rafiei, citée par l'agence officielle Isna.
Le président français a plaidé pour des discussions "directes" entre Américains et Iraniens, en réaction aux frappes iraniennes contre les infrastructures énergétiques au Qatar.
Le président français Emmanuel Macron a dénoncé jeudi une "escalade inconsidérée" au Moyen-Orient où la guerre s'est étendue aux sites de production d'hydrocarbures, en particulier au Qatar.
"Plusieurs (...) pays du Golfe ont été frappés pour la première fois sur leurs capacités de productions, de la même manière que l'Iran avait été frappé", a relevé le président français, appelant de ses voeux des discussions "directes" entre Américains et Iraniens sur cette question.
Guerre en Iran : «Cette escalade est inconsidérée (...). Tous les esprits devraient se calmer pour essayer de redonner une chance aux négociations», soutient Emmanuel Macron à Bruxelles
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Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, accélère sa hausse jeudi et bondit de plus de 10%, le marché s'inquiétant des répercussions des attaques sur les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient.
Vers 10h35, le prix du baril de Brent de la mer du Nord prenait 9,92%, à 118,03 dollars, peu après avoir grimpé de plus de 10%. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), gagnait 2,59%, à 98,81 dollars.
Après l'attaque mercredi par Israël d'une installation gazière iranienne majeure dans le Golfe, les Gardiens de la Révolution, armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont menacé d'intensifier leurs frappes contre les installations énergétiques du Golfe.
Trois explosions ont été entendues à Tel-Aviv jeudi après une alerte aux missiles iraniens, selon un journaliste de l'AFP sur place.
L'armée israélienne avait annoncé peu avant avoir "identifié des missiles lancés depuis l'Iran en direction du territoire de l'Etat d'Israël" et ajouté que la défense antiaérienne avait été activée pour les intercepter. Selon les données publiées par l'armée israélienne, ce tir de missiles depuis l'Iran, qui a visé le centre d'Israël, est le sixième vers le territoire israélien depuis minuit.
Un drone s'est abattu sur la raffinerie saoudienne de Samref, située dans la zone industrielle de Yanbu, sur les rives de la mer Rouge, et "l'évaluation des dégâts est en cours", a indiqué jeudi matin le ministère saoudien de la Défense.
Le ministère avait affirmé plus tôt sur X avoir intercepté un missile balistique visant le port de la ville. La raffinerie de Samref est détenue par le géant pétrolier saoudien Aramco et Mobil Yanbu Refining Company Inc., une filiale d’ExxonMobil.
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Le président de la Fédération iranienne de football Mehdi Taj a affirmé mercredi que son pays "boycottait les Etats-Unis" mais "pas la Coupe du monde", la participation de la Team Melli au Mondial-2026 étant incertaine depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran.
"Nous nous préparons pour la Coupe du monde. Nous boycottons les Etats-Unis, nous ne boycottons pas la Coupe du monde", a déclaré M. Taj dans une vidéo diffusée par l'agence de presse iranienne Fars.
Les Bourses européennes ont ouvert en net repli ce jeudi, entraînées par la flambée des prix du gaz et du pétrole qui répercutent les derniers développements de la guerre au Moyen Orient, avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre.
Dans les premiers échanges, Francfort reculait de 1,50%, tout comme Paris (-1,20%) et Londres (-1,28%). Milan suivait la tendance au repli (-1,27%).
Une deuxième raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït a été incendiée après une attaque de drone, a indiqué jeudi le ministère koweïtien de l'Information.
"L'une des unités opérationnelles de la raffinerie de Mina Abdullah, appartenant à la Kuwait National Petroleum Company (KNPC) a été la cible d'une attaque de drone, provoquant un incendie sur le site", a dit le ministère sur X. L'autre raffinerie de la compagnie, celle de Mina Al-Ahmadi, a elle aussi été touchée un peu plus tôt par un drone, qui a provoqué un incendie.
La Chine a jugé jeudi "inacceptable" la mort du chef de la sécurité iranienne Ali Larijani, tué par Israël, et de tout autre dirigeant iranien, et a de nouveau réclamé un cessez-le-feu immédiat.
"Nous nous sommes toujours opposés à l'usage de la force dans les relations internationales. Les actions visant à assassiner des dirigeants iraniens et à attaquer des cibles civiles sont encore plus inacceptables", a déclaré lors d'un point presse un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.
Le prix du gaz européen s'est envolé de 35% jeudi, après des frappes contre des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient, et en particulier une attaque de l'Iran visant le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié (GNL) du monde, au Qatar.
Peu après le début de la cotation à 8h, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne, bondissait de 28,06% à 70 euros le mégawattheure, après avoir grimpé jusqu'à 35%.
La compagnie énergétique publique du Qatar a notamment fait état jeudi de "dommages considérables" sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site clé, attisant les craintes pour l'approvisionnement énergétique international.
Une attaque de drone a touché jeudi matin l'une des plus importantes raffinerie de la compagnie pétrolière nationale du Koweït, provoquant un incendie dans l'une de ses unités, a indiqué un média d'Etat.
"La Kuwait Petroleum Corporation a annoncé que l'une des unités opérationnelles de la raffinerie de Mina Al-Ahmadi (...) a été la cible d'une attaque de drone, provoquant un incendie localisé", a rapporté l'agence de presse koweïtienne, en ajoutant que l'attaque n'avait pas de fait de victimes.
Deux combattants du Hachd al-Chaabi, une alliance d'ex-paramilitaires irakiens qui englobe des groupes pro-iraniens, ont été tués tôt jeudi dans des frappes visant leurs positions dans le nord de l'Irak, selon deux communiqués diffusés par cette alliance.
Ces deux attaques "israélo-américaine" ont visé une position dans la province septentrionale de Ninive, où se trouve la grande ville de Mossoul, et un site près d'un aéroport militaire dans la province de Salaheddine, d'après le Hachd, alliance intégrée aux forces régulières de l'Etat irakien.
Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte a rouvert jeudi, a rapporté un média égyptien proche de l'Etat, pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Al-Qahera news, une télévision réputée proche des services de renseignement égyptiens, a indiqué que le passage avait rouvert "dans les deux sens", et diffusé des images aériennes montrant des Palestiniens -dont certains ont reçu des traitements médicaux en Egypte- se préparer à rentrer à Gaza, et des ambulances attendant de pouvoir prendre en charge des patients palestiniens désireux de quitter l'enclave.
L'Iran a annoncé jeudi l'exécution de trois "émeutiers" reconnus coupables du meurtre de membres des forces de l'ordre et d'avoir agi pour Israël et les Etats-Unis.
Il s'agit des premières exécutions officiellement annoncées en lien avec les manifestations qui ont éclaté en Iran fin décembre contre la vie chère, avant de se transformer vaste mouvement de contestation contre le pouvoir.
"Les trois émeutiers condamnés ont été pendus ce matin, jeudi 19 mars, pour meurtre et pour avoir mené une opération en faveur du régime sioniste et des Etats-Unis", a annoncé le site Mizan Online, organe du pouvoir judiciaire iranien, deux mois après de violentes émeutes en Iran.
Ces individus étaient impliqués dans le meurtre de deux agents des forces de l'ordre, a précisé Mizan, ajoutant qu'ils ont été exécuté après avoir été reconnus coupables du crime de "moharebeh", ou "hostilité contre Dieu".
L'Arabie saoudite a dit jeudi qu'elle se donnait la possibilité de répliquer militairement à l'Iran, qui cible régulièrement le pays avec des drones et des missiles.
"Nous nous réservons le droit de mener des actions militaires si cela s'avère nécessaire", a déclaré son ministre des Affaires étrangères, le prince Fayçal ben Farhane, à des journalistes après une réunion à Ryad à laquelle participaient une dizaine de chefs de la diplomatie de pays arabes ou musulmans.
Tous les incendies qui se sont déclenchés au Qatar sur le premier site de production de GNL au monde à la suite d'une attaque iranienne sont "maîtrisés", a annoncé jeudi le ministère de l'Intérieur.
"La Défense civile a entièrement maîtrisé tous les incendies dans la zone industrielle de Ras Laffan", a indiqué cette source, précisant qu'aucun blessé n'est à déplorer et que les opérations de refroidissement et de sécurisation se poursuivent.
L'Iran a annoncé jeudi l'exécution de trois "émeutiers" reconnus coupables du meurtre de membres des forces de l'ordre et d'avoir agi pour Israël et les Etats-Unis.
"Les trois émeutiers condamnés ont été pendus ce matin, jeudi 19 mars, pour meurtre et pour avoir mené une opération en faveur du régime sioniste et des Etats-Unis", a annoncé le site Mizan Online, organe du pouvoir judiciaire iranien, deux mois après de violentes émeutes en Iran.
Donald Trump a menacé mercredi de détruire l'immense champ gazier iranien de South Pars en cas de nouvelle attaque de l'Iran contre un important site qatari de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
Le président américain a confirmé sur sa plateforme Truth Social qu'Israël avait frappé le champ gazier de South Pars mais a assuré que les Etats-Unis ne "savaient rien" de l'attaque, qui a conduit à des représailles iraniennes contre l'installation qatarie de Ras Laffan.
"Plus aucune attaque ne sera menée par Israël concernant ce champ de South Pars extrêmement important et précieux, à moins que l'Iran ne décide imprudemment d'attaquer un pays tout à fait innocent, en l'occurrence le Qatar. Dans ce cas, les Etats-Unis d'Amérique, avec ou sans l'aide ou le consentement d'Israël, détruiront massivement l'intégralité du gisement de gaz de South Pars avec une force et une puissance que l'Iran n'a jamais vues ni connues auparavant", a écrit Donald Trump.
La compagnie énergétique publique du Qatar a fait état jeudi d'incendies et de nouveaux "dommages considérables" sur le complexe gazier de Ras Laffan, après de nouvelles attaques de missiles à l'aube sur ce site majeur de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
"Aux premières heures de jeudi 19 mars, plusieurs de ses installations de GNL ont été la cible de tirs de missiles, provoquant des incendies conséquents et davantage de dommages considérables", a indiqué QatarEnergy sur X. Le site de Ras Laffan avait déjà subi incendie et dommages mercredi à cause d'une attaque iranienne
Le cours du baril de Brent, référence du marché pétrolier mondial, s'est envolé de 5% dans les échanges asiatiques jeudi, poussé par l'annonce de frappes contre des infrastructures énergétiques en Iran et au Qatar qui avivent les craintes de perturbations durables de l'offre de brut.
Vers 02H15 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord bondissait de 5,02% à 112,77 dollars, au plus haut depuis le 9 mars. Le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 2,67% à 98,89 dollars.
La télévision d'Etat iranienne a dit jeudi qu'un missile avait frappé un site gazier au Qatar, déjà endommagé mercredi.
"La raffinerie de Ras Laffan au Qatar a été frappé de nouveau par un missile, ça brûle", a affirmé la télévision d'Etat iranienne sur Telegram. Le ministère qatari de la Défense avait déjà indiqué que des "missiles balistiques, tirés depuis l’Iran, qui ont visé la cité industrielle de Ras Laffan et causé des dégâts", sans précision.
Le Qatar a fait état jeudi d'une attaque de missiles iranienne et de dommages sur sa principale installation gazière, déjà frappée mercredi.
"L’Etat du Qatar a été la cible de missiles balistiques, tirés depuis l’Iran, qui ont visé la cité industrielle de Ras Laffan et causé des dégâts", a indiqué le ministère qatari de la Défense sur X. L'Iran avait menacé de s'en prendre aux infrastructures énergétiques dans le Golfe en représailles à des frappes israélo-américaines sur ses propres installations.
Un navire a été touché jeudi par un "projectile inconnu" à l'est des Emirats arabes unis dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz, a indiqué l'agence maritime britannique UKMTO.
Un incendie a été déclenché à bord, selon l'UKMTO. Cet "incident" est intervenu à une vingtaine de kilomètres (11 miles nautiques) à l'est de Khor Fakkan, au sud du détroit, passage stratégique du marché mondial des hydrocarbures, bloqué par l'Iran en riposte à l'offensive américano-israélienne du 28 février.
Le président français Emmanuel Macron a proposé jeudi un moratoire sur les frappes contre les infrastructures civiles au Moyen-Orient, notamment énergétiques, et dit avoir échangé avec le président américain Donald Trump et l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.
"Il est d'intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles, en particulier les infrastructures énergétiques et hydrauliques", a écrit M. Macron sur X, expliquant avoir joint les dirigeants du Qatar et des Etats-Unis après des frappes ayant touché des "sites de production gazière en Iran et au Qatar".
Je viens d’échanger avec l’Émir du Qatar et le Président Trump suite aux frappes qui ont touché ce jour des sites de production gazière en Iran et au Qatar.
Il est d’intérêt commun de mettre en œuvre sans délai un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles,…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 18, 2026