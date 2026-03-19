Benjamin Netanyahou assure qu'Israël est en train de «gagner la guerre» et que l'Iran est «en train d'être décimé»

Benjamin Netanyahou a affirmé jeudi soir qu'Israël était en train de gagner la guerre contre l'Iran et que ce pays était «en train d'être décimé», au 20e jour de l'offensive qui a selon lui détruit les capacités balistiques et d'enrichissement d'uranium de Téhéran.

Niant toute dissension entre Israël et les Etats-Unis dans la conduite de la guerre déclenchée le 28 février contre la République islamique, le Premier ministre israélien a assuré lors d'une conférence de presse télévisée qu'Israël avait «agi seul» la veille en bombardant un site gazier en Iran.

«Premièrement, Israël a agi seul contre le complexe gazier d'Assalouyeh (en bordure du plus grand gisement de gaz naturel que se partagent l'Iran et le Qatar sous les eaux du Golfe, NDLR). Deuxièmement, le président (américain Donald) Trump nous a demandé de suspendre toute nouvelle attaque et nous nous y conformons», a-t-il déclaré.

«Je ne pense pas que deux dirigeants aient jamais fait preuve d'une coordination aussi bonne que le président Trump et moi», a ajouté le Premier ministre, qui a qualifié de «fausse information» l'idée qu'«Israël aurait, d'une façon ou d'une autre, entraîné les Etats-Unis dans un conflit avec l'Iran».