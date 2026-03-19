Guerre en Iran : l'Italie prend le contre-pied de la France et adopte un décret pour réduire les prix des carburants

Alors que les tarifs à la pompe grimpent depuis le début de la guerre en Iran, l'Italie a adopté mercredi un décret visant à réduire, pour une période de 20 jours, de 25 centimes par litre le prix du carburant.

«Dès les prochaines heures, les Italiens paieront moins cher que les Allemands, les Français et les Espagnols». Le vice-Premier ministre et ministre des Transports italien Matteo Salvini n'a pas caché sa satisfaction alors que les prix du carburant grimpent depuis le début de la guerre en Iran. Mercredi, Giorgia Meloni a annoncé dans une vidéo publiée sur X l'adoption d'un «décret carburants».

Une «mesure de nature temporaire et d’urgence», a expliqué le gouvernement italien qui prévoit «des dispositions visant à réduire, pour une période de vingt jours à compter du 19 mars, la fiscalité sur le gazole, l’essence et le GPL», précise un communiqué du Conseil des ministres mercredi.

Continua senza sosta il lavoro del Governo per far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. pic.twitter.com/PmUO52ZFQU — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 18, 2026

Dans le détail, les prix baisseront de 25 centimes pour le gazole et l’essence et de 12 centimes par kilo pour le GPL.

Deux autres mesures figurent également dans le décret : une aide exceptionnelle accordée aux transporteurs routiers et pêcheurs d'une part, un mécanisme anti-spéculation d'autre part. La première consiste en un «crédit d’impôt pour les dépenses supplémentaires engagées au cours des mois de mars, avril et mai par rapport au mois de février 2026» par les chauffeurs routiers, explique le gouvernement.

Cette aide doit permettre «d'éviter que la hausse du prix du gazole ne se répercute sur les prix des biens de consommation», a indiqué Giorgia Meloni sur X.

Un crédit d'impôt pour les pêcheurs

Pour les pêcheurs, ce crédit d'impôt peut «aller jusqu’à 20% des dépenses engagées pour l’achat de carburant au cours des mois de mars, avril et mai 2026», note le Conseil des ministres.

«Pendant une période de trois mois, les compagnies pétrolières seront tenues de communiquer et de publier les prix conseillés, qui feront l’objet d’un contrôle de la part du Garant, avec la prévision de sanctions en cas de manquement», a-t-elle poursuivi.

L'Italie n'est pas le seul pays du Vieux Continent à avoir baissé ses prix. Vendredi, la Serbie a annoncé réduire de 20% les accises sur les carburants. De son côté, le gouvernement allemand doit quant à lui présenter cette semaine au Parlement un projet de loi pour renforcer le contrôle des prix des carburants.