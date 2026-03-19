Guerre en Iran : plusieurs pays, dont la France et le Royaume-Uni, se disent «prêts à contribuer» à la sécurisation du détroit d'Ormuz

Se disant «prêts à contribuer» à sécuriser le détroit d’Ormuz, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont condamné ce jeudi les attaques iraniennes sur des infrastructures civiles énergétiques dans le Golfe.

Plusieurs grandes puissances haussent le ton contre Téhéran. Alors que de nombreux pays ont décliné l’appel à l’aide lancé mardi par le président américain Donald Trump pour rétablir la circulation maritime dans le détroit d’Ormuz, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon ont fermement condamné ce jeudi, les récentes actions de l’Iran.

«Nous demandons un moratoire immédiat et général sur les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les installations pétrolières et gazières» dans le Golfe, ont indiqué ces pays dans un communiqué conjoint, publié après les frappes iraniennes sur le site gazier de Ras Laffan au Qatar, deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié.

«Nous condamnons dans les termes les plus fermes les récentes attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux non armés dans le Golfe, les attaques contre les infrastructures civiles, notamment les installations pétrolières et gazières, et la fermeture de facto du détroit d’Ormuz par les forces iraniennes», ont ajouté les six pays.

Face à l’escalade des tensions dans le Golfe, ces derniers se sont également dit être «prêts à contribuer aux efforts nécessaires pour garantir la sécurité du passage dans le détroit».

Une crise énergétique mondiale en toile de fond

Les répercussions économiques de cette crise se font déjà sentir à l’échelle mondiale. La quasi-paralysie du détroit d'Ormuz par Téhéran, par où transite habituellement près d’un cinquième de la production mondiale de pétrole ainsi qu’une part importante du gaz naturel liquéfié, a provoqué une flambée des prix des hydrocarbures.

Pour tenter de calmer les marchés, l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui représente les pays consommateurs de pétrole, a libéré 400 millions de barils issus de ses réserves stratégiques, et s'est dite prête lundi à débloquer davantage de stocks.

Dans leur communiqué, les six pays affirment également qu'ils prendront «d'autres mesures pour stabiliser les marchés de l'énergie, notamment en collaborant avec certains pays producteurs afin d'accroître leur production», sans donner davantage de précisions.

Par ailleurs, une réunion de crise de l'Organisation maritime mondiale (OMI) se tient actuellement depuis mercredi à Londres, avec l'objectif affiché de trouver des «mesures pratiques» pour assurer la sécurité dans le détroit d’Ormuz, où 20.000 marins sont actuellement bloqués sur quelque 3.200 navires.

Ces derniers jours, l'Iran a autorisé le passage de quelques navires de pays qu'il considère comme alliés, tout en avertissant qu'il bloquerait ceux des pays jugés hostiles.