Guerre en Iran : quelle est cette petite ville espagnole qui accueille plusieurs avions de Qatar Airways ?

À la suite des bombardements visant l’Iran, les pays limitrophes ont décidé de décongestionner leurs aéroports en guise de prévention. La compagnie Qatar Airways a choisi une petite ville espagnole pour stocker quatre de ses avions. Un choix pas si surprenant qui risque de se pérenniser au cours de ces prochaines semaines.

C’est une situation qui n’est pas prête de s’apaiser. Alors que la guerre en Iran fait rage pour son 20e jour consécutif, la question du transport aérien est largement placée au centre du conflit. Et surtout au Qatar, où la majeure partie des vols a été annulée au départ de Doha par la compagnie Qatar Airways.

L’espace aérien a affirmé ne pas vouloir prendre le risque que ses avions restent bloqués ou soient l’objet de tirs de missiles. Une décision qui a contraint le pays à rapatrier certains de ses Airbus sur une plate-forme de stockage en Europe. Ce qui laisse à penser que les tensions risquent de durer un certain temps.

🔴 Signe d’une longue guerre, Qatar Airways envoie 4 Airbus A330 en stockage longue durée à Teruel en Espagne. pic.twitter.com/CJPqYJJLBx — air plus news (@airplusnews) March 18, 2026

Plusieurs avions stockés à proximité de Madrid

Afin de désengorger l’aéroport de Doha, la compagnie Qatar Airways a décidé d’envoyer quatre de ses Airbus 330 en Espagne, dans la ville de Teruel, située à l’est de Madrid.

Si la ville hispanique se situe à plus de 5.100 km de l’aéroport International Hamad, elle est en réalité l’endroit idéal pour stocker des avions, toute taille confondue. Son parking d’avions est considéré comme l’un des plus grands d’Europe, ce qui permet de stocker un grand nombre d’appareils aériens dans des conditions jugées «idéales».

Si la base de Teruel plaît autant, c’est avant tout pour sa plate-forme large, à la pointe de la technologie. Ses espaces larges permettent de stocker de nombreux avions, y compris des Airbus, et ses services offrent une maintenance de qualité.

Concrètement, les avions qui atterrissent à Teruel peuvent bénéficier de réparations permettant ainsi la remise en vol de ces derniers. Le climat sec et aride de la plateforme assure une bonne conservation des avions et le centre de recyclage permet un geste écologique non négligeable. Si Qatar Airways a jeté son dévolu sur la plate-forme de Teruel, c’est également pour ses prix défiant toute compétitivité.

✈️ 🇪🇬 🇶🇦 🇰🇼 🇱🇧 | Des dizaines d’avions de Qatar Airways et de Kuwait Airways sont actuellement stockés à l’aéroport du Caire en raison de la guerre.



Une pratique courante lors des conflits au Moyen-Orient, la compagnie Middle East Airlines stocke elle aussi régulièrement des… pic.twitter.com/GPFkOCe7yf — Egypt News (@EgyptNews_fr) March 11, 2026

Mais Teruel n’est pas la seule plate-forme à être sollicitée durant ce contexte anxiogène. En Égypte, l’aéroport du Caire stocke également des avions de la compagnie Qatar Airways et Kuwait Airways. Le but reste avant tout de désengorger les aéroports jugés «à risque» afin d’anticiper les bombardements.