Guerre en Ukraine : ce que l'on sait du «Bucha», le nouveau drone kamikaze de l’armée ukrainienne

Un nouveau drone kamikaze, baptisé «Bucha», a été présenté par l'Ukraine début février au salon «Arsenal of Talents» de Kiev. Développé par la société ukrainienne UForce, cet appareil nouvelle génération est équipé d'une ogive de 5,5 kg.

Un nouveau drone pour compléter l'arsenal militaire pléthorique de l'Ukraine. Début février, l’entreprise ukrainienne UForce a présenté au salon de l'emploi dans le secteur des technologies de défense de Kiev, «Arsenal of Talents», le drone kamikaze «Bucha».

D’une portée de 200 km et dotés d’une ogive de 5,5 kg, ces appareils sont conçus pour décoller en groupe, comme le rapporte le site militaire Militarnyi.

©Militarnyi

Une opération rendue possible grâce à un réseau maillé. Comprenez que dans un essaim de drones, l’un d’entre eux va porter une batterie supplémentaire afin de maintenir une bonne liaison entre les appareils. Cette liaison pourrait être assurée par l'entreprise américaine Starlink, appartenant à la société Space X d’Elon Musk, indique Militarnyi.

Une version simplifiée déjà utilisée sur le front

«Il est prévu d’utiliser une plate-forme de lancement où, par exemple, quatre appareils sont déjà chargés. Ils sont prêts au décollage et peuvent être lancés successivement à intervalles réguliers. L’objectif final est que le système soit piloté par un seul pilote ou un groupe d’opérateurs : plusieurs appareils sont lancés, puis les opérateurs s’y connectent à tour de rôle pour les contrôler», détaille un représentant de la société UForce.

❗️The 🇺🇦Ukrainian company UFORCE has developed a fixed-wing kamikaze drone called "Bucha" with a flight range of up to 200 kilometers and a warhead weighing 5.5 kg. It is expected that the price could be approximately $10,000–12,000. pic.twitter.com/vYGFx1tivG — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) March 15, 2026

Le système est actuellement en phase de modification et les aéronefs sont toujours soumis à des essais en vol. La prochaine étape consistera en des essais en situation de combat.

Le prix de ce drone kamikaze est estimé entre 10.000 et 12.000 dollars (entre 8.700 et 10.500 euros). Le site Militarnyi précise toutefois qu’une version simplifiée avec une ogive de 3,5 kg et d’une portée de 100 à 120 km est déjà en production et utilisée sur le front.