La Chine ne prévoit pas d’envahir Taïwan en 2027, assure le renseignement américain

Alors que les dirigeants chinois ne cessent d'accentuer une forte pression militaire sur l'île, Pékin ne prévoirait pas d'envahir Taïwan en 2027, selon un rapport annuel du renseignement américain qui précise que l'empire du Milieu n'abandonnera cependant pas l'idée d'une unification.

Une attaque repoussée ? L'an dernier, des responsables américains du ministère de la Défense avaient présenté 2027 comme possible fenêtre de tir de la Chine pour envahir Taïwan. Douze mois plus tard, le renseignement américain semble moins hâtif et «estime que les dirigeants chinois ne prévoient pas, à l'heure actuelle, de lancer une invasion de Taïwan en 2027», selon son rapport annuel sur l'évaluation des menaces, précisant que Pékin ne dispose pas non plus d'un calendrier figé pour réaliser l'unification.

«En 2026, Pékin continuera probablement de chercher à créer les conditions d'une éventuelle unification avec Taïwan, sans pour autant recourir au conflit», assure-t-il alors que les déploiements de navires ou avions de combat chinois autour de l'île sont devenus quasi quotidiens.

Une invasion «extrêmement complexe»

Selon cette même source, les responsables chinois reconnaissent qu'une invasion amphibie de Taïwan «serait extrêmement complexe à mener et comporterait un risque élevé d'échec, en particulier en cas d'intervention des Etats-Unis». En effet, Taîwan est un territoire composé aux deux tiers de montagnes.

Les services de renseignement américains «devraient abandonner leur parti pris idéologique et leur mentalité du tout ou rien héritée de la Guerre froide, corriger leur perception de la Chine et cesser de monter en épingle la théorie de la menace chinoise», a rétorqué lors d'un point de presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.

Pourtant, l'échéance de 2027 n'en serait pas moins symbolique pour Xi Jinping. Cette année-là sera celle du prochain congrès du Parti communiste, un événement politique où l'Armée populaire de libération effectue une véritable démonstration de force. Elle correspondra aussi à la fin du troisième mandat du leader chinois, lui qui a toujours clamé vouloir faire de la «réunification» le cœur de son héritage politique. Il pourrait bien être tenté ou pas donc de concrétiser son vœu le plus cher.

D'ici à 2049, année du centenaire de la République populaire, la doctrine chinoise est claire comme de l'eau de roche : la Chine doit devenir la première puissance militaire, la «grandeur chinoise» doit être renouvelée, son unité territoriale restaurée, Taïwan revenir dans le giron de Pékin.