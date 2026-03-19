Menace chinoise, terres rares, investissements... De nombreux dossiers au menu de la rencontre ce jeudi entre Donald Trump et Sanae Takaichi

Donald Trump, président des Etats-Unis, reçoit la Première ministre japonaise Sanae Takaichi ce jeudi à Washington. L'occasion d'aborder de nombreux sujets, dont les tensions entre le Japon et la Chine, les terres rares et les investissements japonais dans l'industrie américaine.

Les enjeux sont nombreux. Sanae Takaichi, Première ministre japonaise, se rend à Washington ce jeudi pour y rencontre le président des Etats-Unis Donald Trump. L'occasion d'aborder des sujets en pagaille impliquant le Japon et les Etats-Unis, notamment les tensions entre la Chine et le pays du soleil levant, mais aussi les futurs investissements promis par Tokyo à Washington.

des tensions entre la chine et le japon

Donald Trump et Sanae Takaichi devraient donc aborder le sujet de la Chine au cours de leur entretien. Les relations entre le Japon et Pékin se sont tendues depuis une prise de parole de la Première ministre nippone à propos de Taïwan. Sanae Takaichi avait déclaré le 7 novembre 2025 devant le Parlement que des attaques armées contre Taïwan pourraient justifier l'envoi de troupes japonaises pour défendre l'île, au titre de la «légitime défense collective» prévue par une loi japonaise adoptée en 2015.

Si une situation d'urgence à Taïwan implique «le déploiement de navires de guerre et le recours à la force, cela pourrait constituer une menace pour la survie du Japon», avait affirmé la Première ministre, connue pour être une fervente critique de Pékin. «La situation concernant Taïwan est devenue si grave que nous devons envisager le scénario du pire», avait averti Sanae Takaichi.

Une déclaration qui n'était pas du tout passée côté chinois. Yuyuan Tantian, le compte d'un réseau social affilié à la télévision d'Etat chinoise CCTV, avait affirmé que la dirigeante japonaise «devrait probablement payer le prix» de ses propos, tandis que le ministère chinois des Affaires étrangères avait appelé Tokyo à «retirer ces propos injustifiés», l'avertissant que, dans le cas contraire, «les conséquences (...) incomberaient au Japon». «Si quiconque ose s'ingérer dans la cause de la réunification de la Chine, sous quelle que forme que ce soit, (Pékin) ripostera avec force», avait commenté la diplomatie chinoise.

Depuis, les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues, avec la demande de la Chine à ses ressortissants de ne pas se rendre dans le pays du Soleil levant en raison de «risques importants» pour leur sécurité. Ainsi, le nombre de touristes chinois au Japon a dégringolé de 45,2% en février 2026 par rapport à février 2025 en dépit des congés du Nouvel an lunaire, selon des chiffres officiels publiés ce mercredi.

Un développement conjoint de terres rares

Sanae Takaichi entend également évoquer lors de cette rencontre un projet de développement conjoint par le Japon et les Etats-Unis de terres rares en eaux profondes dans le Pacifique. Tokyo avait annoncé, début février, que des sédiments contenant des terres rares avaient été extraits à 6.000 mètres de profondeur lors d'une mission d'essai nippone dans les eaux environnant l'île japonaise isolée de Minami Torishima, dans le Pacifique.

Il s'agissait, selon le Japon, de la première tentative mondiale visant à exploiter des terres rares dans des eaux d'une telle profondeur. Les «terres rares», 17 éléments métalliques pas particulièrement rares mais difficiles et coûteux à extraire, sont essentiels pour des pans entiers de l'économie (automobile, énergies renouvelables, numérique, défense...), et la Chine contrôle quelque 90% de la production raffinée mondiale.

De quoi pousser des pays comme le Japon et les Etats-Unis à muscler leurs efforts pour réduire leur dépendance vis-à-vis de l'offre chinoise. «Nous avons discuté du développement des ressources lorsque le président Trump a visité le Japon en octobre dernier, et depuis février, le Japon et les États-Unis ont entamé des discussions concrètes sur une coopération en matière de développement des ressources minérales marines», a déclaré Sanae Takaichi lors d'une séance parlementaire mercredi.

«Les terres rares présentes dans les eaux entourant l'île de Minami Torishima font partie des cibles de ces efforts... Je m'attends à ce que ce sujet soit abordé lors du prochain sommet nippo-américain», a-t-elle ajouté. «Nous discuterons des modalités concrètes que devrait prendre une telle coopération».

les investissements du japon aux Etats-UNis

En 2025, le Japon et les Etats-Unis ont passé un accord commercial prévoyant des investissements japonais massifs dans l'industrie américaine à hauteur de 550 milliards de dollars à l'horizon 2029 (environ 477,91 milliards d'euros). En contrepartie, Washington s'est engagé à un abaissement des surtaxes douanières américaines de 25 à 15%.

Donald Trump et Sanae Takaichi devraient également s'entretenir sur la situation en Iran, puisque 95% du pétrole brut importé par le Japon provient du Moyen-Orient. Pour faire face au blocage du détroit d'Ormuz, les Japonais comptent sur les Etats-Unis pour leur venir en aide et les approvisionner en or noir, pas seulement dans les prochaines semaines mais également à plus long terme. Ryosei Akazawa, ministre japonais de l'Economie, a appelé à dépasser «les mesures d'urgence immédiates» pour diversifier durablement l'approvisionnement.

«Les Etats-Unis, premier producteur d'énergie au monde, ont manifesté une ferme volonté de mettre leur abondance énergétique au service de l'Asie (...) apportant une grande réassurance à nos marchés», a-t-il estimé.